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Абубакар несчастлив в Аль-Нассре и хочет уйти. Клуб хочет 10 млн долларов

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Ранее в команду перешел Криштиану Роналду

Абубакар несчастлив в Аль-Нассре и хочет уйти. Клуб хочет 10 млн долларов

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
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Камерунский форвард Венсан Абубакар несчастлив в саудовском клубе "Аль-Насср" и хочет уйти. В последнем матче нападающий не отпраздновал свой забитый гол. Журналист Экрем Конур:

"Недовольство Венсана Абубакара голом, который он забил в матче с "Халиджем", широко освещалось в арабской прессе. "Аль-Насср" выслушает будущие предложения по Абубакару. За камерунца просят около 10 миллионов долларов".

Абубакар выступает за "Аль-Насср" уже полтора года, с июля 2021 года. Он перешел в саудовский клуб свободным агентом по окончании контракта с "Бешикташем". Ранее "Аль-Насср" объявил о подписании Криштиану Роналду.

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В статье: Аль-Наср Венсан Абубакар
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