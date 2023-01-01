Абубакар несчастлив в Аль-Нассре и хочет уйти. Клуб хочет 10 млн долларов
Ранее в команду перешел Криштиану Роналду
Фото: Sky Sports
Камерунский форвард Венсан Абубакар несчастлив в саудовском клубе "Аль-Насср" и хочет уйти. В последнем матче нападающий не отпраздновал свой забитый гол. Журналист Экрем Конур:
"Недовольство Венсана Абубакара голом, который он забил в матче с "Халиджем", широко освещалось в арабской прессе. "Аль-Насср" выслушает будущие предложения по Абубакару. За камерунца просят около 10 миллионов долларов".
????Vincent Aboubakar, Khaleej maçında attığı gol sonrası sevinmemesi Arabistan basınında geniş yer buldu.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 1, 2023
???? AL Nassr, Aboubakar'a gelecek teklifleri dinleyecek.
???? Kamerunlu oyuncu için yaklaşık 10 milyon dolar isteniyor.pic.twitter.com/Q07txjy0Om https://t.co/6AdH9OsQkQ
Абубакар выступает за "Аль-Насср" уже полтора года, с июля 2021 года. Он перешел в саудовский клуб свободным агентом по окончании контракта с "Бешикташем". Ранее
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