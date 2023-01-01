Абубакар несчастлив в Аль-Нассре и хочет уйти. Клуб хочет 10 млн долларов

Камерунский форвард Венсан Абубакар несчастлив в саудовском клубе "Аль-Насср" и хочет уйти. В последнем матче нападающий не отпраздновал свой забитый гол. Журналист Экрем Конур:

"Недовольство Венсана Абубакара голом, который он забил в матче с "Халиджем", широко освещалось в арабской прессе. "Аль-Насср" выслушает будущие предложения по Абубакару. За камерунца просят около 10 миллионов долларов".

????Vincent Aboubakar, Khaleej maçında attığı gol sonrası sevinmemesi Arabistan basınında geniş yer buldu.



???? AL Nassr, Aboubakar'a gelecek teklifleri dinleyecek.



???? Kamerunlu oyuncu için yaklaşık 10 milyon dolar isteniyor.pic.twitter.com/Q07txjy0Om https://t.co/6AdH9OsQkQ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 1, 2023