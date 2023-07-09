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Барселона подписала недостающие документы о трансфере Роке

Трансферы
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Трансфер состоится

Барселона подписала недостающие документы о трансфере Роке

Фото: Getty Images

Новина українською

"Барселона" и "Атлетико" Паранаэнсе подписали все документы о трансфере Витора Роке. Бразилец точно перйдет в стан "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что "Атлетико" Паранаэнсе установил дедлайн для "Барселоны" по подаче документов для перехода. "Сине-гранатовые" не подготовили всех бумаг и бразильский клуб был готов продать нападающего в другую команду.

Витор Роке в свои 18 провел уже 63 матча за “Атлетико Паранаэнсе” в которых отметился 19 голами и восьмю ассистами.

Напомним, что трансфер обойдется клубу в 35 миллионов евро.

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В статье: Барселона Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Витор Роке
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