Барселона подписала недостающие документы о трансфере Роке

"Барселона" и "Атлетико" Паранаэнсе подписали все документы о трансфере Витора Роке. Бразилец точно перйдет в стан "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что "Атлетико" Паранаэнсе установил дедлайн для "Барселоны" по подаче документов для перехода. "Сине-гранатовые" не подготовили всех бумаг и бразильский клуб был готов продать нападающего в другую команду.

Витор Роке в свои 18 провел уже 63 матча за “Атлетико Паранаэнсе” в которых отметился 19 голами и восьмю ассистами.

Напомним, что трансфер обойдется клубу в 35 миллионов евро.

All documents of Vitor Roque deal are signed, also on player side. 100% new Barcelona player. ????????✔️