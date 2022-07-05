Спугнул вылет из АПЛ. Бешикташ арендовал у Бернли форварда сборной Голландии

Турецкий "Бешикташ" усилился Ваутом Вегхорстом.

Нидерландский нападающий год будет защищать цвета "черных орлов" в качестве арендованного футболиста. Последние полгода он провел в "Бернли", вместе с которым вылетел из АПЛ.

Контракт Вегхорста с англичанами действителен до лета 2025-го года. В составе "Бернли" он отличился два раза и отдал три голевые в 22-х встречах.