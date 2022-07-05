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Спугнул вылет из АПЛ. Бешикташ арендовал у Бернли форварда сборной Голландии
Год Вегхорст проведет в Турции
Фото: Beşiktaş JK
Турецкий "Бешикташ" усилился Ваутом Вегхорстом.
Нидерландский нападающий год будет защищать цвета "черных орлов" в качестве арендованного футболиста. Последние полгода он провел в "Бернли", вместе с которым вылетел из АПЛ.
⚡ ????????.#WelcomeWeghorst pic.twitter.com/jhh9DLcRyq— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 5, 2022
Контракт Вегхорста с англичанами действителен до лета 2025-го года. В составе "Бернли" он отличился два раза и отдал три голевые в 22-х встречах.
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