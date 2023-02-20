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Ванда об отношениях с Икарди: Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю

Турция
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Пара все ещё вместе

Ванда об отношениях с Икарди: Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю

Фото: today.it

Жена Мауро Икарди Ванда Нара прокомментировала отношения со своим мужем в интервью Франческе Фаньяни. На данный момент пара вместе.

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Напомним, что с осени регулярно появились новости о конфликтах в паре. Важно то, что Ванда была агентом Мауро Икарди, а в случае расставания она претендует на активы размером до 100 миллионов евро.

В декабре Ванда подтвердила, что подала на развод, но процедура, судя по всему, не сдвинулось с места.

"Он мой муж, мы будем семьей всю жизнь. Мы вместе, мы всегда были семьей.

Мы женаты уже почти 10 лет, для меня это счастье, для него – не знаю. Мы надеемся, что это продлится всю жизнь", – сказала Ванда Нара.

Икарди же этот сезон проводит в аренде в "Галатасарае". Он за турецкий клуб 13 матчей, забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего аргентинца в 17 миллионов евро. "Галатасарай" собирался оставить форварда в клубе ещё на сезон.

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В статье: Мауро Икарди Ванда Нара
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Источник:
today.it

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