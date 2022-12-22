Ванда Нара может получить активы на сумму до 100 миллионов евро в результате развода с Мауро Икарди

Развод с Вандой Нарой может обойтись для Мауро Икарди в солидную сумму: бывшая агентка и по совместительству жена аргентинского футболиста может получить недвижимость и роскошные активы на сумму в 100 миллионов евро.

Об этом сообщает GFFN со ссылкой на FootMercato и Diario Olé.

Ванда подтвердила, что начала процедуру развода с нападающим "Галатасарая" в начале ноября. Также она перестала быть его агентом.

После многочисленных скандалов, который просачивались в публичное пространство, расставание пары было подтверждено в конце сентября. Икарди летал в Аргентину, но ему не удалось предотвратить развод.

Пара была в браке с 2014-го года. У них родилось двое детей: Франческа Икарди Нара и Изабелла Икарди Нара.

Напомним, что Мауро выступает за "Галатасарай. Он покинул "ПСЖ" на правах аренды, так как ему не нашлось места в команде Кристофа Галтье.