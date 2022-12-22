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Ванда Нара может получить активы на сумму до 100 миллионов евро в результате развода с Мауро Икарди
Бывшая агентка футболиста не будет бедствовать
Фото: instagram.com/mauroicardi
Развод с Вандой Нарой может обойтись для Мауро Икарди в солидную сумму: бывшая агентка и по совместительству жена аргентинского футболиста может получить недвижимость и роскошные активы на сумму в 100 миллионов евро.
Об этом сообщает GFFN со ссылкой на FootMercato и Diario Olé.
Ванда подтвердила, что начала процедуру развода с нападающим "Галатасарая" в начале ноября. Также она перестала быть его агентом.
После многочисленных скандалов, который просачивались в публичное пространство, расставание пары было подтверждено в конце сентября. Икарди летал в Аргентину, но ему не удалось предотвратить развод.
Пара была в браке с 2014-го года. У них родилось двое детей: Франческа Икарди Нара и Изабелла Икарди Нара.
Напомним, что Мауро выступает за "Галатасарай. Он покинул "ПСЖ" на правах аренды, так как ему не нашлось места в команде Кристофа Галтье.
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