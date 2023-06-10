Аль-Таавун заинтересован в трансфере Икарди

"Аль-Таавун" намерен сделать устное предложение Мауро Икарди. Сделка на ранней стадии. Саудовский клуб интересуется им, - об этом сообщает Фабрицио Романо.

Аргентинский нападающий этот сезон провел в аренде в "Галатасарае". По окончанию сезона Мауро вернется в "ПСЖ".

Решение о трансфере от парижского клуба еще не принято.

В этом сезоне Икарди провел 26 матчей за турецкий клуб. Он забил 23 мяча и отдал 8 ассистов.