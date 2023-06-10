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Аль-Таавун заинтересован в трансфере Икарди

Турция
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Еще один возможный переход в Саудовскую Аравию

Аль-Таавун заинтересован в трансфере Икарди

Фото: twitter.com/GalatasaraySK

Новина українською

"Аль-Таавун" намерен сделать устное предложение Мауро Икарди. Сделка на ранней стадии. Саудовский клуб интересуется им, - об этом сообщает Фабрицио Романо.

Аргентинский нападающий этот сезон провел в аренде в "Галатасарае". По окончанию сезона Мауро вернется в "ПСЖ".

Решение о трансфере от парижского клуба еще не принято.

В этом сезоне Икарди провел 26 матчей за турецкий клуб. Он забил 23 мяча и отдал 8 ассистов.

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В статье: Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
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