Ндомбеле исключен из состава Галатасарая после заказа бургера в полночь. У полузащитника проблемы с лишним весом

Танги Ндомбеле выведен из состава "Галатасарая" из-за проблем с лишним весом.

Как передает Fotospor, после игры против "Баварии" (1:3) в Лиге чемпионов полузащитник в отеле заказал большой гамбургер, а также картошку и колу. Это произошло около полуночи.

О заказе стало известно главному тренеру Окану Буруку. 50-летний специалист встретился с футболистом и раскритиковал его, заявив, что француз не будет играть, пока не сбросит вес до 75 кг и не приведет в норму индекс жировой массы.

Отмечается, что Ндомбеле не впервые заказывает подобную еду в позднее время.

Хавбек весил 82 килограмма на момент перехода в "Галатасарай". С тех пор он то набирал вес, то терял, но ниже 80 кг так и не опустился.

Арендованный у "Тоттенхэма" футболист провел 4 игры в чемпионате Турции в этом сезоне.