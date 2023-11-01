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Ндомбеле исключен из состава Галатасарая после заказа бургера в полночь. У полузащитника проблемы с лишним весом

Турция
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Танги Ндомбеле выведен из состава команды

Ндомбеле исключен из состава Галатасарая после заказа бургера в полночь. У полузащитника проблемы с лишним весом

UA-Футбол
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Танги Ндомбеле выведен из состава "Галатасарая" из-за проблем с лишним весом.

Как передает Fotospor, после игры против "Баварии" (1:3) в Лиге чемпионов полузащитник в отеле заказал большой гамбургер, а также картошку и колу. Это произошло около полуночи.

О заказе стало известно главному тренеру Окану Буруку. 50-летний специалист встретился с футболистом и раскритиковал его, заявив, что француз не будет играть, пока не сбросит вес до 75 кг и не приведет в норму индекс жировой массы.

Отмечается, что Ндомбеле не впервые заказывает подобную еду в позднее время.

Хавбек весил 82 килограмма на момент перехода в "Галатасарай". С тех пор он то набирал вес, то терял, но ниже 80 кг так и не опустился.

Арендованный у "Тоттенхэма" футболист провел 4 игры в чемпионате Турции в этом сезоне.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Танги Ндомбеле
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Источник:
fotospor

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