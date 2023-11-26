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Реал Мадрид интересуется аргентинским нападающим

Турция
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Подпишут ли сливочные Икарди в зимнее трансферное окно?

Реал Мадрид интересуется аргентинским нападающим

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UA-Футбол
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У "Реал Мадрида" есть интерес к тридцатилетнему аргентинскому нападающему Мауро Икарди.

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Твиттер Madrid Zone опубликовал пост, в котором говорится от слов агента Икарди о том, что от самого клуба не поступало предложений, но они находятся в контакте с мадридским "Реалом".

Напомним, в текущем сезоне Икарди сыграл в 21 матче и забил 16 голов. Контракт с "Галастасараем" рассчитан до 2026 года.

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Мауро Икарди Реал (Мадрид)
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