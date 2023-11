Реал Мадрид интересуется аргентинским нападающим

У "Реал Мадрида" есть интерес к тридцатилетнему аргентинскому нападающему Мауро Икарди.

Твиттер Madrid Zone опубликовал пост, в котором говорится от слов агента Икарди о том, что от самого клуба не поступало предложений, но они находятся в контакте с мадридским "Реалом".

???? Mauro Icardi’s representative & lawyer, Elio Pino to @fanatikcomtr:



“I’m in Madrid right now, there’s no official or unofficial offer from them yet. But, we’re in talks with Real Madrid officials.” pic.twitter.com/QRLjSasCPO