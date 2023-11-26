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Реал Мадрид интересуется аргентинским нападающим
Подпишут ли сливочные Икарди в зимнее трансферное окно?
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У "Реал Мадрида" есть интерес к тридцатилетнему аргентинскому нападающему Мауро Икарди.
Твиттер Madrid Zone опубликовал пост, в котором говорится от слов агента Икарди о том, что от самого клуба не поступало предложений, но они находятся в контакте с мадридским "Реалом".
???? Mauro Icardi’s representative & lawyer, Elio Pino to @fanatikcomtr:— Madrid Zone (@theMadridZone) November 25, 2023
“I’m in Madrid right now, there’s no official or unofficial offer from them yet. But, we’re in talks with Real Madrid officials.” pic.twitter.com/QRLjSasCPO
Напомним, в текущем сезоне Икарди сыграл в 21 матче и забил 16 голов. Контракт с "Галастасараем" рассчитан до 2026 года.
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