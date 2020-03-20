Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Сити. Прямая видеотрансляция

В матче 24 тура "Мельбурн Сити", который занимает 2 позицию в чемпионате, играет с аутсайдером - клуб из города Госфорд занимает последнюю позицию в турнирной таблице и пропускает в соревнованиях больше всех голов.

Чемпионат Австралии

24 тур

"Сентрал Кост Маринерс" - "Мельбурн Сити"

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