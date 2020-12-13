Определился второй финалист азиатской Лиги Чемпионов
В решающем матче сезона Азии Иньесты не будет
Во втором полуфинальном поединке Лиги Чемпионов АФК победу одержал корейский "Ульсан Хюндай” над японским "Кобе".
Первым забил коллектив из страны восхода солнца на 52-ой минуте встречи. Через 23 минуты "Кобе" удвоил свое преимущество, однако гол был отменен из-за нарушения моментом ранее. За девять минут до окончания основного времени матча корейцы восстановили паритет, а под занавес овертайма вышли вперед и выиграли в этом поединке.
В стартовом составе "Кобе" появился бывший игрок "Аякса", "Арсенала", "Ромы" и "Барселоны" Томас Вермален. Андрес Иньеста не попал в заявку на игру.
В финале "Ульсан Хюндай" встретится с иранским "Персеполисом", который победил в полуфинальном матче "Аль-Наср" из Саудовской Аравии в серии пенальти. Тот поединок состоялся еще два месяца назад.
Решающий матч азиатской Лиги Чемпионов состоится 19-го декабря в 14:00 в Тегеране на стадионе "Азари". Соперники встретятся между собой впервые в истории.
Лига Чемпионов АФК. 1/2 финала
Ульсан Хюндай - Кобе 1:2
Голы: Йонсен 81, Негау 119 пен - Ямагучи 52.
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