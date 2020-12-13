Определился второй финалист азиатской Лиги Чемпионов

Во втором полуфинальном поединке Лиги Чемпионов АФК победу одержал корейский "Ульсан Хюндай” над японским "Кобе".

Первым забил коллектив из страны восхода солнца на 52-ой минуте встречи. Через 23 минуты "Кобе" удвоил свое преимущество, однако гол был отменен из-за нарушения моментом ранее. За девять минут до окончания основного времени матча корейцы восстановили паритет, а под занавес овертайма вышли вперед и выиграли в этом поединке.

В стартовом составе "Кобе" появился бывший игрок "Аякса", "Арсенала", "Ромы" и "Барселоны" Томас Вермален. Андрес Иньеста не попал в заявку на игру.

В финале "Ульсан Хюндай" встретится с иранским "Персеполисом", который победил в полуфинальном матче "Аль-Наср" из Саудовской Аравии в серии пенальти. Тот поединок состоялся еще два месяца назад.

Решающий матч азиатской Лиги Чемпионов состоится 19-го декабря в 14:00 в Тегеране на стадионе "Азари". Соперники встретятся между собой впервые в истории.