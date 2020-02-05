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Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

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СМИ: России запретили участвовать в ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Представители страны пока все отрицают…

СМИ: России запретили участвовать в ЧМ-2022
Новина українською

Сборную России по футболу не допустят к участию к ЧМ-2022 в Катаре, об этом сообщает арабский телеканал beIN SPORTS со ссылкой на источник во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

"Международное антидопинговое агентство сообщает России о запрете участия сборной в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре".

Подробности пока не сообщаются. Официального подтверждения ни WADA, ни ФИФА не давали. Ранее сообщалось, что сборная России не сможет выступить на чемпионате мира-2022 под своим флагом. Запрет не распространяется на ЕВРО-2020, так как УЕФА не состоит в списке организаций, которые подписали антидопинговый кодекс WADA.

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В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию о невозможности участия в форуме, цитирует представителя организации Чемпионат:

"Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году".

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В статье: Россия ЧМ-2022 WADA
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Комментарии (18)
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Сумчанин (Сумы)
05.02.2020 в 14:07
Тема статьи про сборную чужой страны, а упоротые в комментах пишут то про гребцов, то про беседина, то кто кому что спускал
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0
0
Харьков 74 (Харьков)
05.02.2020 в 13:49
на время апелляций вада не может что то заявлять, если конечно заявляло, потому как попахивает перенюхавшим журналистом некачественный кокс
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+1
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.02.2020 в 13:39
Радісно. Катюзі по заслузі.
Ответить
+5
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
05.02.2020 в 13:31
Чемпионат СНГ пусть проведут, Казахи,Бульбаши,ДНР и т.д.
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+6
-1
старий фан (Рівне)
05.02.2020 в 13:28
Новина передчасна і спростована ФІФА. Вони ще не приймали подібного рішення. Жуть кеш від газпрому.
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+3
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
05.02.2020 в 13:27
Чекаємо на підтвердження. Але пляшечку "шустова" я перекладу на видне місце.
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+7
-1
1966macdowell (Київ)
05.02.2020 в 13:20
Рашистам по заслузі
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+8
-2
avatar
Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
05.02.2020 в 13:19
11-кратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Винсен-Лапойнт полностью оправдана по допинговому делу. В допинг-пробе 27-летней канадской спортсменки, взятой перед чемпионатом мира-2019, было обнаружено запрещенное вещество – аналог стероидов. Винсен-Лапойнт сумела доказать, что допинг попал в ее организм «после обильного обмена жидкостями с ее парнем». ГДЕ ВАДА!!!
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+1
-10
avatar
simargl (Чернигов)
05.02.2020 в 13:37
И кто ж обильно наспускал обменных жидкостей в спортсменов федераши ))))???
Ответить
+7
-1
Харьков 74 (Харьков)
05.02.2020 в 13:45
Украину тоже отстраняем из-за Беседина или как.
+1
-6
Alex.696 (Немирів)
05.02.2020 в 13:53
Для 74-го: парашостан відсторонили за масовий прийом спортсменами заборонених препаратів, організований на рівні керівництва країною, за підміну фсбшниками проб кацапських спортсменів. А Бєсєдін - то одиночний випадок і відповідати буде сам Бєсєдін або клуб. Не плутай х.й з пальцем .
+5
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
05.02.2020 в 13:56
Харьков 74: мізків не вистачає побачити різницю між одиночними випадками допінгу і цілою системою??
+4
-1
avatar
M&M (Lviv)
05.02.2020 в 13:08
Спостерігаеєм і чекаєм з нетерпінням.
Ответить
+9
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
05.02.2020 в 12:29
От цікаво, а як так може бути, що ФІФА підписала кодекс WADA, а УЄФА (яка є складовою частиною ФІФА) - ні???
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+5
-2
Камонплей
05.02.2020 в 12:46
а їй і не треба (жодна регіональна асоціація цього не робила), за них підписала фіфа. причина в тому що у євро це регіональний турнір, а росіян забанили в турнірах топового рівня.
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+5
-2
Харьков 74 (Харьков)
05.02.2020 в 13:46
фифа подписало но может послать вада по известному адресу
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
05.02.2020 в 12:22
хорошая новость.
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+11
-4
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beatles (Крыжополь)
05.02.2020 в 12:21
Ну, понеслось, смотрим!
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+5
-2

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