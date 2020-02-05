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СМИ: России запретили участвовать в ЧМ-2022
Представители страны пока все отрицают…
Сборную России по футболу не допустят к участию к ЧМ-2022 в Катаре, об этом сообщает арабский телеканал beIN SPORTS со ссылкой на источник во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
مراسل beIN SPORTS: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2020
"Международное антидопинговое агентство сообщает России о запрете участия сборной в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре".
Подробности пока не сообщаются. Официального подтверждения ни WADA, ни ФИФА не давали. Ранее сообщалось, что сборная России не сможет выступить на чемпионате мира-2022 под своим флагом. Запрет не распространяется на ЕВРО-2020, так как УЕФА не состоит в списке организаций, которые подписали антидопинговый кодекс WADA.
В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию о невозможности участия в форуме, цитирует представителя организации Чемпионат:
"Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году".