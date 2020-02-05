СМИ: России запретили участвовать в ЧМ-2022

Сборную России по футболу не допустят к участию к ЧМ-2022 в Катаре, об этом сообщает арабский телеканал beIN SPORTS со ссылкой на источник во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

مراسل beIN SPORTS: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تبلغ روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 4, 2020

"Международное антидопинговое агентство сообщает России о запрете участия сборной в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре".

Подробности пока не сообщаются. Официального подтверждения ни WADA, ни ФИФА не давали. Ранее сообщалось, что сборная России не сможет выступить на чемпионате мира-2022 под своим флагом. Запрет не распространяется на ЕВРО-2020, так как УЕФА не состоит в списке организаций, которые подписали антидопинговый кодекс WADA.

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В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию о невозможности участия в форуме, цитирует представителя организации Чемпионат: