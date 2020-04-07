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Чемпионат мира FIFA

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Прокуратура США: Россия и Катар получили чемпионаты мира по футболу благодаря взяткам

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

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Прокуратура США: Россия и Катар получили чемпионаты мира по футболу благодаря взяткам
Новина українською

Вчера, 6 апреля, Американская федеральная прокуратура впервые обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара. Эти страны добивались и получили право на проведение чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах.

Согласно обвинительному заключению, бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил от России 5 миллионов долларов через сеть подставных компаний. Часть этих средств выплатили американские фирмы, которые представляли интересы России при подготовке к чемпионату мира. Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро обвиняется в получении 1 миллиона долларов за голосование за предоставление России прав на проведение чемпионата. Аргентинцу Хулио Грондони, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре выдвинуты обвинения в получении взяток от Катара, отмечает Радио Свобода.

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Процесс голосования в 2010 году сопровождала серия скандалов и расследований. Россия взяла верх в борьбе с Англией и совместными заявками Нидерландов и Бельгии, Испании и Португалии. Катар опередил в борьбе за право принимать мировое первенство Соединенные Штаты.

Эти результаты сразу же вызвали подозрения. Более половины участников голосования, среди которых и президент ФИФА Зепп Блаттер, стали объектами различных обвинений. Блаттер впоследствии был отстранен от должности президента после расследования, которое было проведено комитетом ФИФА по этическим вопросам. Другие фигуранты дела стали объектами обвинений по делам о продаже прав на трансляцию игр чемпионата и были вынуждены уйти в отставку.

Нынешние официальные обвинения являются первыми, в которых утверждается, что Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира по футболу, подкупив чиновников ФИФА.

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В статье: Россия ЧМ-2018 ЧМ-2022 Катар Зепп Блаттер
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Источник:
Радио Свобода

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Комментарии (13)
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таврия19752009 (симферополь)
07.04.2020 в 12:58
США как всегда лижбы обвинить .сеют смуту во всем мире.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
07.04.2020 в 12:25
Справедливости ради, немцы тоже до сих пор не могут разобраться, куда 5 лямов евро со счетов федерации футбола ушли:))
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+1
0
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trust in LFC1892 (Киев)
07.04.2020 в 12:40
"Не могут разобраться" стоит брать в кавычки :) Если не "куда", то для "чего" всем ясно.
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0
-1
avatar
Инспектор ( )
07.04.2020 в 11:45
США открыли Америку. Неужели так долго ждали Колумба?
Ответить
0
-2
York (Донецк)
07.04.2020 в 11:33
Тоже мне, Америку открыли ))) Украина тоже за взятки евро проводила! Так устроен этот мир!
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.04.2020 в 10:49
выражаю обеспокоенность!
Ответить
+1
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
07.04.2020 в 10:45
"Катар опередил в борьбе за право принимать мировое первенство Соединенные Штаты." - хм, я ни на что не намекаю, нооо.... И да, не собираюсь отрицать, что различного рода махинации, взятки могли иметь место (скорее, даже наверняка). Просто хотелось бы посмотреть, как Штаты бы вписались за условную Португалию, Бельгию, Австрию, проиграй в финале право на ЧМ кто-то из них. P.S. Я понимаю, что мир полностью не остановился из-за пандемии, но интересно, эта движуха вообще ко времени и к месту?? Особенно для США, которые уже вырвались в "лидеры" по заболевшим\умершим от вируса.
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+2
-4
Sandra777 (Львів)
07.04.2020 в 10:23
Ну і кого посадили за це ??
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+2
-1
karpatoman (Львів)
07.04.2020 в 10:38
Все, як в Україні: поговорили і розійшлися.
Ответить
+2
0
avatar
zloyded (Киев)
07.04.2020 в 09:52
А США тут вже до чого? Скрізь свого носа пхають! Слідчі з інших країн це знають, працюють... США знову яким боком?!
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+3
-6
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trust in LFC1892 (Киев)
07.04.2020 в 10:33
Погана звичка :) Ніколи такого не було, і ось знову
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
07.04.2020 в 10:44
А США до того, що усі транзакції, що проходять у американській валюті, всі вони під юрисдикцією США. Як варіант, катсапи можуть у своїх рублях хабарі давати. Або у юанях, наприклад.
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+2
-2
Ten0N (Leopolis)
07.04.2020 в 09:44
Та ви шо! Ніхто й не знав!
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+4
-2

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