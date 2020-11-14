Отбор на ЧМ-2022. Южная Америка. Шедевр Короля Артура, Луис "Пенальти" Суарес и разгневанный Месси

Аргентина не дотянула до трех побед подряд, Бразилия единственная берет максимум очков, а Уругвай одержал историческую победу над Колумбией.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Южная Америка. Третий тур

12-13 ноября

Боливия - Эквадор 2:3

Ла Пас. "Эстадио Эрнандо Силес". Арбитр - Уилтон Сампайо (Бразилия

Голы: Хуан Карлос Арсе (37), Марсело Морено (60) - Бедер Кайседо (47), Анхель Исраэль Мена (55), Карлос Груезо (88, пенальти)

Веселый матч в третьем туре сыграли в столице Боливии. Решительность хозяев заставила эквадорцев отходить от доктрины расчетливой и слишком осторожной игры. Благодаря этому мы увидели, как подопечные Густаво Альфаро умеют действовать вертикально, даже демонстрировать электрический футбол.

В игре с пятью забитыми мячами, как ни странно, среди лучших были вратари. До перерыва было время боливийца Карлоса "Талисмана" Лампе, которого соперники пробить не смогли. А вот противоположные ворота после красивой комбинации поразил 35-летний ветеран Хуан Карлос "Кролик" Арсе. Пропустили же хозяева, когда едва прошла первая минута второго тайма. Затем Мена сыграл не хуже самых знаменитых мастеров - прием правой, рывок влево и четкий удар с левой. Все это без пауз и колебаний.

Марсело Мартинс (так его зовут в испаноязычных странах), которого мы на бразильский манер называли, когда он играл за "Шахтер", Марсело Морено, показал себя королем второго этажа. Но последнее слово таки было за Эквадором, несмотря на огромное желание боливийцев победить. Они долго спорили по поводу пенальти, но мяч от ноги Адриана Хусина отскочил в его руку, которая не была прижата к корпусу. Поэтому "веселый футбол" не помог подопечным Сесара Фариаса, который на днях может возглавить клуб в бразильской элите.

Аргентина - Парагвай 1:1

Буэнос Айрес. "Эстадио Альберто Армандо - Ла Бомбонера". Арбитр - Рафаэль Клаус (Бразилия)

Голы: Николас Иван Гонсалес (41) - Анхель Родриго Ромеро (21 пенальти)

"Алби-Селесте" потеряла первые очки в квалификации. До определенного момента ее игра впервые за очень долгое время радовала глаз.

Вообще, аргентинцы потеряли по разным причинам немало игроков: Перейра, Салвио, Агуэро, Дибалу, Фойта, Пеззеллу, Акунью и Тальяфико. Лионель Скалони вынужден был в роли латераля использовать крайнего нападающего "Штуттгарта" Нико Гонсалеса (дебютанта) и атакующего хавбека из "Удинезе" Родриго Де Пола. Первый из них вдобавок ко всему еще и забил. Однако это был только гол в ответ на пенальти, назначенный за фол против Мигелья Анхеля Алмирона, и реализованный Анхелем Родриго Ромеро.

Ключевой же момент игры случился на 57-й минуте. Месси забил, но после просмотра видеоповтора бразильский рефери Клаус гол отменил, фол случился за 30 секунд до взятия ворот. Здесь уже распсиховался Месси, который пошел в наступление на арбитра. Тренер же его команды был более сдержанным, но не менее категоричен: "Это невероятный позор!". Если же отбросить эмоции и симпатии к Аргентине, получится, что Клаус таки прав. Хозяева хорошо играли и должны были забивать, если бы не мастерство старого вратаря Антони Силвы и некоторое невезение. Однако после отмененного гола Месси и компания сдулись, теперь уже железные мастера сушки игры из Парагвая крепко держали нужный им счет. Еще один успешный матч аргентинского тренера Эдуардо "Тото" Бериццо.

Колумбия - Уругвай 0:3

Барранкижа. "Эстадио Мунисипал Роберто Мелендес". Арбитр - Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Голы: Эдинсон Кавани (5), Луис Суарес (54, пенальти), Дарвин Габриэль Нуньес (73)

Удаление: Йерро Мина (90).

"Это откроет нам глаза" - коротко резюмировал домашнее фиастко Матеус Урибе. Комментарии же болельщиков и СМИ были в основном более жесткими. Главным виновником в Колумбии назначили португальского тренера Карлуша Кейруша. Все же самое крупное домашнее поражение за 82 года было болевым шоком, особенно на фоне довольно оптимистичных ожиданий. Кейруш с себя вины не снимает, а первые ошибки признал на 32-й минуте, когда выпустил Луиса Диаса вместо Вилмар Энрике Барриоса и изменил первоначальную схему 4-3-3 на 4-2-3-1, что давало Хамесу Родригесу его естественную позицию десятки.

Но схематические изменения это одно, а глупый гол после ошибки Йерро Мины уже на старте сразу предоставил уругвайцам их любимую выжидательную позицию. Далее же энтузиазм хозяев в атаке не был эффективным. Когда Джейсон Мурижо сбил в штрафной Родриго Бентанкуа и Суарес реализовал пенальти, шансы не проиграть у "кафетерос" микронизировались. Кстати, Суарес лучший бомбардир квалификации с четырьмя голами, все они это реализованные пенальти.

Отмечу зрелищный гол дальним ударом Дарвина Нуньеса, звезды испанской Сегунды прошлого сезона, который сейчас сияет в "Бенфике".

Мина же полноценно конкурировал с Кейрушем в борьбе за звание антигероя, его удаление стало проблемой на следующий матч в Кито.

Чили - Перу 2:0

Сантьяго. "Эстадио Насиональ Хулио Мартинес Парадонс". Арбитр - Эстебан Остохич (Уругвай)

Голы: Артуро Видаль (20, 34)

Команды изначально играли в открытый футбол и в нем мастерство чилийцев возобладало. Уже на 2-й минуте должен был забивать Жеан Менезес, а на 20-й Артуро Видаль подарил истинный шедевр - диагональный удар метров с 30 в самую дальнюю девятку. Во второй раз он просто добил мяч с близкого расстояния.

Если бы не мастерство Клаудио Браво, то гости на один гол наработали бы. В частности, его мог забить Джанлука Лападула. Тот самый воспитанник "Ювентуса", который ныне играет за "Беневенто" и когда мог попасть в "Скуадру Адзурру". Он дебютировал в составе Перу.

Бразилия - Венесуэла 1:0

Сан-Паулу. "Эстадио Сисеро Помпеу де Толедо - Морумби". Арбитр - Хуан Габриэль Бенитес (Парагвай)

Гол: Фирмино (66)

Как ни тяжело было без Неймара против уже традиционно неуступчивой Венесуэлы, но бразильцы победили. Слишком много атак они провели чтобы вовсе не забить и слишком мало создал оппонент.

Команда И В Н П Р О 1 Бразилия 3 3 0 0 10:2 9 2 Аргентина 3 2 1 0 4:2 7 3 Эквадор 3 2 0 1 7:5 6 4 Уругвай 3 2 0 1 7:5 6 5 Парагвай 3 1 2 0 4:3 5 6 Чили 3 1 1 1 5:4 4 7 Колумбия 3 1 1 1 5:5 4 8 Перу 3 0 1 2 4:8 1 9 Венесуэла 3 0 0 3 0:5 0 10 Боливия 3 0 0 3 3:10 0

Следующие матчи: