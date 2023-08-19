Хозяйки будут без медалей. Определились бронзовые призерки женского Чемпионата мира-2023

Женский Чемпионат мира-2023 подходит к своей кульминации. Практически все матчи уже сыграны: только завтра, 20 августа, осталось финальное противостояние.

Сегодня же Швеция и одна из хозяек турнира Австралия (вторая – Новая Зеландия) разыгрывали бронзовые медали турнира. Представительницы европейского континента забили по одному голу в каждом из таймов и официально стали третьей командой мира.

Для шведок эта бронза на Мундиале стала уже четвертой в истории. Ранее они финишировали третьими в 1991, 2011 и 2019 годах. Высочайшим их достижением являются серебряные награды на ЧМ-2003.

А вот для Австралии четвертое место – это самый лучший показатель в истории. До этого сборная максимум достигала уровня четвертьфинала.

Швеция – Австралия 2:0

Голы: Рольфо 30 (пен.), Асллани 62

Отметим, что в финальном сражении сойдутся Испания и Англия. Их матч запланирован на воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по Киеву.

Добавим, что действующие чемпионки мира США вылетели на стадии 1/8 финала от Швеции.