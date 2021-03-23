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"Он лучший правый защитник страны". Джеррард – о решении Саутгейта не вызывать Трента в сборную Англии
Стивен на связи
Фото: The Times / Автор – неизвестен
Менеджер "Рейнджерс" Стивен Джеррард, который ранее выступал за "Ливерпуль", прокомментировал тот факт, что тренер англичан Гарет Саутгейт не вызвал защитника "красных" Трента Александер-Арнольда в стан национальный команды "трех львов" на мартовский сбор.
"Я всегда буду рядом с Трентом. Он – мужчина, и понимает, где находится. Гарет Саутгейт принимает решения. Я не обязан с ними соглашаться, но я не тренер сборной Англии. Тем не менее, Александер-Арнольд – лучший правый защитник страны, игрок мирового уровня".
"Нельзя всегда быть готовым на 10 из 10. Во время спада тебе нужна поддержка и внимание со стороны тренера. Это мое мнение, а в этом вопросе оно и не так важно. Кстати, у нас выросло несколько хороших правых защитников. Я всегда готов поддержать Трента и любого другого игрока "Ливерпуля".
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