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"Он лучший правый защитник страны". Джеррард – о решении Саутгейта не вызывать Трента в сборную Англии

Чемпионат мира FIFA
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Стивен на связи

"Он лучший правый защитник страны". Джеррард – о решении Саутгейта не вызывать Трента в сборную Англии

Фото: The Times / Автор – неизвестен

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Менеджер "Рейнджерс" Стивен Джеррард, который ранее выступал за "Ливерпуль", прокомментировал тот факт, что тренер англичан Гарет Саутгейт не вызвал защитника "красных" Трента Александер-Арнольда в стан национальный команды "трех львов" на мартовский сбор.

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"Я всегда буду рядом с Трентом. Он – мужчина, и понимает, где находится. Гарет Саутгейт принимает решения. Я не обязан с ними соглашаться, но я не тренер сборной Англии. Тем не менее, Александер-Арнольд – лучший правый защитник страны, игрок мирового уровня".

"Нельзя всегда быть готовым на 10 из 10. Во время спада тебе нужна поддержка и внимание со стороны тренера. Это мое мнение, а в этом вопросе оно и не так важно. Кстати, у нас выросло несколько хороших правых защитников. Я всегда готов поддержать Трента и любого другого игрока "Ливерпуля".

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В статье: Англия Стивен Джеррард Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии Трент Александер-Арнольд
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
23.03.2021 в 10:38
Ну от. Не лише у Шеви свої схеми.
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