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Выписывали суперпремии. Экс-президент FIFA Блаттер получил дополнительный срок отстранения
Вместе с бывшим генсеком
Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и Жером Вальке, бывший генеральный секретарь организации получили 6 лет и 8 месяцев дополнительного отстранения каждый из-за премий, которые назначили себе за время пребывания на должностях - в частности во время Чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке. Также каждый из них должен уплатить штраф в размере около 900 000 евро.
Как сообщает L'Equioe, бывший президент ФИФА «вознаградил себя» 20,7 миллиона евро за участие в организации ЧМ-2010, Кубка Конфедераций 2013 г. и ЧМ-2014 в Бразилии.
Жером Вальке, бывший спортивный журналист, был правой рукой Блаттера на посту генсека ФИФА. Он получил аж 27 млн евро бонусов за тот же период, кроме привычных выплат.
Выплаты Блаттеру и Вальке тогда согласовали бывший финансовый директор ФИФА Маркус Каттнер, уволен в мае 2016 и дисквалифицированый на 10 лет в июне 2020 года, а также бывший вице-президент ФИФА Хулио Грондона, который умер в 2014 году.
"Вместе господа Блаттер, Вальке и Каттнер разделили 58 млн евро на чрезвычайные бонусы", а также 3,8 миллиона евро для Хулио Грондоны, резюмирует решение.
По данным комиссии по вопросам этики, четверо должностных лиц "разработали систему, которая предоставляела им чрезвычайные выплаты с минимумом усилий". При этом они взаимно одобряли изменения в своих контрактах, при этом нарушали свои обязанности по мониторингу.
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