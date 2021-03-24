Выписывали суперпремии. Экс-президент FIFA Блаттер получил дополнительный срок отстранения

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и Жером Вальке, бывший генеральный секретарь организации получили 6 лет и 8 месяцев дополнительного отстранения каждый из-за премий, которые назначили себе за время пребывания на должностях - в частности во время Чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке. Также каждый из них должен уплатить штраф в размере около 900 000 евро.

Как сообщает L'Equioe, бывший президент ФИФА «вознаградил себя» 20,7 миллиона евро за участие в организации ЧМ-2010, Кубка Конфедераций 2013 г. и ЧМ-2014 в Бразилии.

Жером Вальке, бывший спортивный журналист, был правой рукой Блаттера на посту генсека ФИФА. Он получил аж 27 млн евро бонусов за тот же период, кроме привычных выплат.

Читайте также Богатая жизнь: Как живет Платини после изгнания из УЕФА

Выплаты Блаттеру и Вальке тогда согласовали бывший финансовый директор ФИФА Маркус Каттнер, уволен в мае 2016 и дисквалифицированый на 10 лет в июне 2020 года, а также бывший вице-президент ФИФА Хулио Грондона, который умер в 2014 году.

"Вместе господа Блаттер, Вальке и Каттнер разделили 58 млн евро на чрезвычайные бонусы", а также 3,8 миллиона евро для Хулио Грондоны, резюмирует решение.

По данным комиссии по вопросам этики, четверо должностных лиц "разработали систему, которая предоставляела им чрезвычайные выплаты с минимумом усилий". При этом они взаимно одобряли изменения в своих контрактах, при этом нарушали свои обязанности по мониторингу.