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Германия - Исландия 3:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Германия - Исландия, отбор к ЧМ-2022, 25.03.2021

Германия - Исландия 3:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Германия - Исландия, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Бундестим удалось ошеломить соперника на старте поединка, уже на седьмой минуте в ворота викингов влетел второй мяч. Разгром был оформлен в начале второго тайма усилиями Гюндогана.

Отбор к ЧМ-2022. Группа J. Первый тур
Германия - Исландия 3:0
Голы: Горецкий 3, Хавертц 7, Гюндоган 56

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В статье: Германия Исландия Чемпионат мира 2022 отбор к ЧМ-2022
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