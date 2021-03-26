Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Германия - Исландия 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Германия - Исландия, отбор к ЧМ-2022, 25.03.2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Германия - Исландия, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Бундестим удалось ошеломить соперника на старте поединка, уже на седьмой минуте в ворота викингов влетел второй мяч. Разгром был оформлен в начале второго тайма усилиями Гюндогана.
Отбор к ЧМ-2022. Группа J. Первый тур
Германия - Исландия 3:0
Голы: Горецкий 3, Хавертц 7, Гюндоган 56
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально. Товарищеский матч Украина - Бахрейн пройдет в Харькове
- I'm coming home, Полесье снова житомирское - анонс 18-го тура Первой лиги
- На место Вербича. Динамо может подписать хорватского вингера
- Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...