Германия - Исландия 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Германия - Исландия, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Бундестим удалось ошеломить соперника на старте поединка, уже на седьмой минуте в ворота викингов влетел второй мяч. Разгром был оформлен в начале второго тайма усилиями Гюндогана.

Отбор к ЧМ-2022. Группа J. Первый тур

Германия - Исландия 3:0

Голы: Горецкий 3, Хавертц 7, Гюндоган 56