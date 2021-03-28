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Hurricane? No, Harry Kane. Отбор на ЧМ-2022. Албания – Англия 0:2

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Харри по прозвищу "Ураган" сделал результат

Hurricane? No, Harry Kane. Отбор на ЧМ-2022. Албания – Англия 0:2

Фото: England / Автор – неизвестен

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Оба наставника солидно перекроили составы после побед в первом туре, например, в поле у Саутгейта появилось 6 "новых" исполнителей. Вектор событий команды задали с первых минут: стерильный контроль мяча и неплохой контпрессинг в случае его потери от гостей, ротация низкого и среднего блока в обороне от хозяев.

Иронично, что первый опасный момент создали албанцы: вингер "Ференцвароша" Мюрто Узуни завершал контратаку "горных орлов" после обрезки Маунта, однако пробил над воротами Поупа. Основную часть тайма англичане осаждали штрафную площадку Бериши, но отчаянно нуждались в тонком последнем пасе, конвенциальные прострелы не работали; на фоне отчаяния Уокер даже решился на удар издали.

Креативное действие под занавес 45-минутки не снизошло, хватило даже атаки вторым темпом – албанцы не успели вернуться на свои позиции, а Кейн опередил Весели на подаче с левого фланга и подправил сферу в сетку головой (0:1). Гол завел гостей, после аналогичного заброса Стерлинга с того же края, Харри проверил на прочность перекладину. Отметим, что английский "Ураган" забил за свою сборную на 17 стадионах – только Майкл Оуэн (25) и Уэйн Руни (27) расписывались в воротах оппонентов на большем количестве арен.

Албания начала второй тайм со вспышки высокого прессинга, Англия – с наращивания давления и, неожиданно, моментов. Едва не пробил Беришу Фоден, Кейн запустил снаряд на трибуны из выгодной позиции. В условиях отсутствия игроков "горных орлов" на первой трети поля соперника, Эдоардо Рея отважился на тройную замену. Правда, Саутгейту не пришлось реагировать на действия визави, ведь за него все сделали Кейн, Стерлинг и Маунт: Харри покатил, Рахим элегантно пропустил, Мейсон подсек мяч над голкипером (0:2).

После второго гола сборная "трех львов" оправданно встречала хозяев средним блоком, комфортные цифры на табло и беспомощность оппонента в атаке позволили англичанам без зазрения совести сбросить обороты почти до нуля, а нам угадать счет в анонсе к поединку.

Квалификация на ЧМ-2022, 2-й тур, группа I.

Стадион: "Комбетаре" (Тирана)

Главный судья: Орель Гринфельд (Израиль)

Албания – Англия 0:2

Голы: Кейн (38), Маунт (63)

Албания: Бериша – Хюсай, Исмайли, Джимсити, Весели – Лячи (Рамадани, 89), Баре (Мемушай, 71), Мемолла (Гясуля, 59) – Чикаллеши (Манай, 59), Броя (Леньяни, 59), Узуни

Англия: Поуп – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Маунт, Райс, Филлипс (Уорд-Прауз, 71) – Стерлинг, Кейн, Фоден (Лингард, 81)

Предупреждения: Баре (21), Хюсай (79), Гясуля (89) – Уокер (69), Кейн (73)

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В статье: Англия Албания ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Гарет Саутгейт Харри Кейн Гарри Кейн Национальная сборная Англии Национальная сборная Албании Мейсон Маунт
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