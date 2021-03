Hurricane? No, Harry Kane. Отбор на ЧМ-2022. Албания – Англия 0:2

Оба наставника солидно перекроили составы после побед в первом туре, например, в поле у Саутгейта появилось 6 "новых" исполнителей. Вектор событий команды задали с первых минут: стерильный контроль мяча и неплохой контпрессинг в случае его потери от гостей, ротация низкого и среднего блока в обороне от хозяев.

Иронично, что первый опасный момент создали албанцы: вингер "Ференцвароша" Мюрто Узуни завершал контратаку "горных орлов" после обрезки Маунта, однако пробил над воротами Поупа. Основную часть тайма англичане осаждали штрафную площадку Бериши, но отчаянно нуждались в тонком последнем пасе, конвенциальные прострелы не работали; на фоне отчаяния Уокер даже решился на удар издали.

Креативное действие под занавес 45-минутки не снизошло, хватило даже атаки вторым темпом – албанцы не успели вернуться на свои позиции, а Кейн опередил Весели на подаче с левого фланга и подправил сферу в сетку головой (0:1). Гол завел гостей, после аналогичного заброса Стерлинга с того же края, Харри проверил на прочность перекладину. Отметим, что английский "Ураган" забил за свою сборную на 17 стадионах – только Майкл Оуэн (25) и Уэйн Руни (27) расписывались в воротах оппонентов на большем количестве арен.

17 – Harry Kane has now scored at 17 different stadiums while playing for England; only Michael Owen (25) and Wayne Rooney (27) have ever done so at more for The Three Lions. Tour. pic.twitter.com/9UssfWF5hN — OptaJoe (@OptaJoe) March 28, 2021

Албания начала второй тайм со вспышки высокого прессинга, Англия – с наращивания давления и, неожиданно, моментов. Едва не пробил Беришу Фоден, Кейн запустил снаряд на трибуны из выгодной позиции. В условиях отсутствия игроков "горных орлов" на первой трети поля соперника, Эдоардо Рея отважился на тройную замену. Правда, Саутгейту не пришлось реагировать на действия визави, ведь за него все сделали Кейн, Стерлинг и Маунт: Харри покатил, Рахим элегантно пропустил, Мейсон подсек мяч над голкипером (0:2).

3 - Mason Mount is the first Chelsea player to score or assist in three consecutive England appearances since Frank Lampard, who did so in seven in a row in a run ending in May 2013. Heir. pic.twitter.com/4EpRP5DR1d — OptaJoe (@OptaJoe) March 28, 2021

После второго гола сборная "трех львов" оправданно встречала хозяев средним блоком, комфортные цифры на табло и беспомощность оппонента в атаке позволили англичанам без зазрения совести сбросить обороты почти до нуля, а нам угадать счет в анонсе к поединку.

Квалификация на ЧМ-2022, 2-й тур, группа I.

Стадион: "Комбетаре" (Тирана)

Главный судья: Орель Гринфельд (Израиль)

Албания – Англия 0:2

Голы: Кейн (38), Маунт (63)

Албания: Бериша – Хюсай, Исмайли, Джимсити, Весели – Лячи (Рамадани, 89), Баре (Мемушай, 71), Мемолла (Гясуля, 59) – Чикаллеши (Манай, 59), Броя (Леньяни, 59), Узуни

Англия: Поуп – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Маунт, Райс, Филлипс (Уорд-Прауз, 71) – Стерлинг, Кейн, Фоден (Лингард, 81)

Предупреждения: Баре (21), Хюсай (79), Гясуля (89) – Уокер (69), Кейн (73)