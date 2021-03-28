Есть победы и без Генриха. Армения - Исландия 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Армения - Исландия в рамках отбора к Чемпионату мира 2022. Если раньше викинги таких соперников перекусывали, то теперь в период смены поколений сами оказываются в роли проигрывающей команды. При этом армянам удалось одержать вторую подряд победу без главной звезды - Генриха Мхитаряна.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа J

Армения - Исландия 2:0

Голы: Барсегян 53, Байрамян 74