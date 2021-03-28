  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Есть победы и без Генриха. Армения - Исландия 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Есть победы и без Генриха. Армения - Исландия 2:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Армения - Исландия, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021

Есть победы и без Генриха. Армения - Исландия 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - ffa.am

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Армения - Исландия в рамках отбора к Чемпионату мира 2022. Если раньше викинги таких соперников перекусывали, то теперь в период смены поколений сами оказываются в роли проигрывающей команды. При этом армянам удалось одержать вторую подряд победу без главной звезды - Генриха Мхитаряна.

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа J
Армения - Исландия 2:0
Голы: Барсегян 53, Байрамян 74

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Армения Исландия Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...