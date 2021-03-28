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Есть победы и без Генриха. Армения - Исландия 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Армения - Исландия, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021
фото - ffa.am
Вашему вниманию видео обзор матча Армения - Исландия в рамках отбора к Чемпионату мира 2022. Если раньше викинги таких соперников перекусывали, то теперь в период смены поколений сами оказываются в роли проигрывающей команды. При этом армянам удалось одержать вторую подряд победу без главной звезды - Генриха Мхитаряна.
Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа J
Армения - Исландия 2:0
Голы: Барсегян 53, Байрамян 74
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