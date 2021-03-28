Отбор на ЧМ-2022. Один арбитр и одна красивая комбинация приносят победу Италии, лишь 1:0 Швейцарии

Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022. Группа С

София. "Васил Левски"

Болгария - Италия 0:2

Голы: Белотти 43 (пен.), Локателли 82

Болгария: П. Илиев, Сисиньо (Карагарен 46), Антов, Божиков, Димов, Цветанов, Витанов (Райнов 88), Чочев, Костадинов (Малинов 62), Делев (А. Илиев 78), Галабинов

Италия: Д. Доннарумма, Флоренци (Ди Лоренцо 68), Ачерби, Бонуччи, Спинаццола, Верратти (Пессина 88), Барелла, Сенси (Локателли 68), Кьеза (Бернардески 76), Белотти (Иммобиле 75), Инсинье

Предупреждения: Костадинов 57, Божиков 59 - Локателли 84, Бернардески 89

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Отношение к матчам первого тура в Группе С определили первые таймы. Италия забила два мяча Северной Ирландии и должна была забивать больше. Что в итоге позволило ей продлить серию матчей без поражений до 23-ёх. Роберто Манчини назвал тайм идеальным, замечательным. В то же время Болгария в своём первом тайме, дебютном для тренера Ясена Петрова, пропустила три мяча уже к 13-ой минуте и выглядела ужасно. Как раз во втором тайме Болгария воспряла, прижала швейцарцев, а Италия сильно сдала и часто теряла мяч. Что оставляло интригу на матч в Софии. Впрочем, сюрпризов и здесь не было.

Даже в том отличном первом тайме "адзурри" создавали лишь с контратак и длинных забросов. Здесь же соперник действовал правильнее. "Львы", как и соперник, сменившие шесть игроков в стартовом составе, начали парой минут прессинга, затем отошли в глубокую оборону, со схемой 5-3-1-1 перекрывая всё. И это работало. Уже не впервые проблемы подопечных Манчини в позиционной атаке проявились. Из 71-го процента владения мячом они не извлекли ничего, кроме полного спокойствия в обороне. Подопечные Петрова также были спокойны, прерывая банальные забросы в штрафную с места, ловя Кьезу в офсайд.

Уйти на перерыв с преимуществом гостям позволил лишь арбитр Славко Винчич. Наверное, даже скорее отсутствие ВАР. На видео было бы заметно, что Белотти в борьбе с Димовым упал без фола, а то и вовсе симулировал. Рефери же сразу же указал на "точку" и не собирался менять мнение. Андреа исполнил пенальти сильно и низом.

Гол позволил итальянцам начать второй тайм не менее вальяжно, так же неизысканно. Пару слабых ударов Кьезы и Бонуччи Илиев легко взял. Болгары же начали выбираться в атаку. Делев в правой части штрафной прострелил, лежащий Сенси коснулся вытянутой рукой. Почему-то Винчич не поставил пенальти. А низкий общий уровень хозяев не позволил создать больше. Хотя они владели мячом всё чаще и чаще на фоне уже совершенно заснувших гостей. Не забивали и последние. Даже когда наконец-то прошёл длинный пас Верратти на 73-ей минуте. Белотти перебросил вратаря, но попал в стойку, а добил неточно.

Ближе к концовке матча аутсайдер уже просто устал, и физически, и морально. Тогда фаворит и нашёл свой гол. Причём получилось красиво. Началось с паса пяткой, затем Инсинье с левого фланга нашёл вышедшего на замену Локателли, а тот классно закрутил метров с 14-ти. После чего ещё и Иммобиле проиграл дуэль вратарю.

Три очка, два забитых мяча, 24-й матч подряд без поражений, продолжение лучшего начала каденции тренера в истории сборной Италии, "сухой" матч практически без шансов для атаки соперника - этого из актива матча для "Скуадры Адзурры" не забрать. Но уровень игры, особенно в позиционной атаке, ей нужно срочно улучшать. А болгарам просто катастрофически не хватает качества. И благосклонности арбитров.

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Санкт-Галлен. "Кибунпарк"

Швейцария - Литва 1:0

Гол: Шакири 2

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Видмер (Эдимилсон 65), Фройлер (Закария 66), Джака, Варгас (Цубер 79), Шакири (Мехмеди 80), Эмболо (Гавранович 65), Сеферович

Литва: Шведкаускас, Миколюнас, Бенета, Гашпюйтис, Вайткунас, Шимкус, Новиковас, Дапкус, Сливка (Элиозиус 75), Лазицкас (Лаукземис 58), Черных (Петравичус 81)

Предупреждение: Черных 42

Главный арбитр: Маттиас Гестраниус (Финляндия)

Швейцарцы и восхищались своим первым таймом, наиболее быстрыми тремя голами в истории сборной. И не желали больше видеть игру как во втором. Против 129-ой сборной в рейтинге ФИФА, в среду проигравшей товарищеский матч Косово со счётом 0:4, они ещё и желали улучшить разницу мячей. Хотя Литва за последние 16 месяцев добавила. После лишь одного очка в Отборе на Евро и последнего места в группе даже позади Люксембурга, после лишь одной победы в 29-ти матчах она добыла пять в десяти. В том числе и над крепкой Албанией в гостях. Против Шакири и Джаки она также держалась неплохо.

Начало матча задержалось минут на 15 из-за того, что ворота на поле оказались... на 10 сантиметров выше нормы. Простой явно помешал гостям. Дапкус отдал ужасный пас, и Эмболо сразу же отправил в штрафную Шакири. Зато после этого в "минус" литовцам можно записать лишь полное отсутствие в атаке и во владении мячом. Защищались же гости неплохо. Лишь Аканджи головой с углового попал в стойку, Варгас также головой чуть не попал. А во втором тайме Шведкаускас разве что отбил неплохие удары Цубера, Закарии, Варгаса и спас от Сеферовича на 92-ой минуте. Тогда Закария добил плохо.

Учитывая огромное территориальное и статистическое преимущество Nati, 69:31 по владению мячом, 19:5 по ударам по воротам, некоторые шансы забить, их победа справедлива. Однако 1:0 для такой амбициозной сборной над таким соперником - слишком мало. Им также нужно добавлять. А сборная Литвы способна выдать несколько сюрпризных результатов в этой кампании.