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Дубль Левандовски, голевые Соломона и Ибры. Результаты матчей отбора к ЧМ-2022
Без сенсаций
Faisal HQ / Автор неизвестен
Сегодня, 28-го марта проходили матчи 2-го раунда отбора на Чемпионат мира 2020-го года в Катаре. Из самого интересного можно отметить: успехи голевой машини - Роберта Левандовски, голевая передача вингера донецкого "Шахтера" Манора Соломона, и конечно куда же без Ибры - Златан вернулся в сборную и ассистировал партнеру.
Квалификация ЧМ-2022, Европа
2-й тур
Австрия - Фарерские острова 3:1
Голы: 30 Драгович, 37 Баумгартнер ,44 Калайджич - 19 Наттестад
Израиль - Шотландия 1:1
Голы: 44 Перец - 56 Фрэйзер
Косово - Швеция 0:3
Голы: 12 Аугустинссон, 35 Исак, 70 Ларссон (пенальти)
Северная Македония - Лихтенштейн 5:0
Голы: 7 Барди, 51, 54 Трайковски, 62 Элмаз, 82 Несторовски (пенальти)
Польша - Андорра 3:0
Голы: 30, 55 Левандовски - 88 Швидерски
Сан- Марино - Венгрия 0:3
Голы: 13 Салаи, 71 Шаллаи, 88 Николич
Швейцария - Литва 1:0
Голы: 2 Шакири
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