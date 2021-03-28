Дубль Левандовски, голевые Соломона и Ибры. Результаты матчей отбора к ЧМ-2022

Сегодня, 28-го марта проходили матчи 2-го раунда отбора на Чемпионат мира 2020-го года в Катаре. Из самого интересного можно отметить: успехи голевой машини - Роберта Левандовски, голевая передача вингера донецкого "Шахтера" Манора Соломона, и конечно куда же без Ибры - Златан вернулся в сборную и ассистировал партнеру.

Квалификация ЧМ-2022, Европа

2-й тур

Австрия - Фарерские острова 3:1

Голы: 30 Драгович, 37 Баумгартнер ,44 Калайджич - 19 Наттестад

Израиль - Шотландия 1:1

Голы: 44 Перец - 56 Фрэйзер

Косово - Швеция 0:3

Голы: 12 Аугустинссон, 35 Исак, 70 Ларссон (пенальти)

Северная Македония - Лихтенштейн 5:0

Голы: 7 Барди, 51, 54 Трайковски, 62 Элмаз, 82 Несторовски (пенальти)

Польша - Андорра 3:0

Голы: 30, 55 Левандовски - 88 Швидерски

Сан- Марино - Венгрия 0:3

Голы: 13 Салаи, 71 Шаллаи, 88 Николич

Швейцария - Литва 1:0

Голы: 2 Шакири