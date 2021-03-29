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Огневая мощь оппонентов по ЕВРО. Сев. Македония – Линхтенштейн 5:0. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Встретимся с ними летом

Огневая мощь оппонентов по ЕВРО. Сев. Македония – Линхтенштейн 5:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Macedonia

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В матче группы J сборная Северной Македонии разгромила национальную команду Лихтенштейна со счетом 5:0. Александар Трайковский оформил дубль, еще по голу в активе Эниса Барди, Элифа Элмаса и Илии Несторовского.

Сборная Германия набрала 6 зачетных пунктов и занимает первое место в турнирной таблице группы. Северная Македония (3) расположилась на третьей позиции. Напомним, с македонцами Украины сыграет летом на ЕВРО.

Смотрите видеообзор матча 2-го тура отбора на ЧМ-2022 между Северной Македонией и Лихтенштейтном.

Скопье. "Национальная Арена Тоше Проески".

Северная Македония – Лихтенштейн 5:0

Голы: Барди (7), Трайковский (51, 54), Элмас (62), Несторовский (82)

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В статье: Лихтенштейн Северная Македония
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