Отбор на ЧМ-2022. Англия Польша 2:1. Дожали количеством

Квалификация на Чемпионат Мира 2022

Группа I, третий тур

"Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Бьорн Кюйперс (Нидерланды)

Перед матчем англичане были фаворитами, а после вылета Левандовского из состава поляков до этого статуса добавилось слово "неоспоримые". Ничто не указывало на хороший результат для гостей. Кроме...

Первая половина встречи была полностью за хозяевами. Поляки не сумели хотя бы раз пробить по воротам соперника. Гол англичан стал результатом индивидуальных действий Стерлинга и опрометчивой игры от Гелика, который сбил вингера "Манчестер Сити" в собственной штрафной площадке. Стоит отметить, что Рахим удачно подставился (он это умеет). Кейн уверенно исполнил приговор, пробив по центру ворот. Через 10 минут капитан "Трех львов" мог оформить дубль, однако его удар из-за пределов штрафной потянул Щенсны. Тотальное преимущество.

После перерыва португальский наставник гостей Соуза сделал две замены и перестроил игру с трех центральных защитников на двоих, что сразу дало результат. Однако не за счет удачных позиционных наступательных действий, а из-за... Вот тут в действие вступает вышеупомянутое "кроме": Стоунз завозился у своей штрафной, его обокрал Милик, который отдал на Модера. Якуб принял мяч и с близкого расстояния расстрелял Поупа. Первый пропущенный мяч для Ника в семи матчах за сборную Англии. Кстати, это был первый и единий удар в створ ворот "Трех львов" в этом календарном году (три поединка).

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Всю игру англичане неудачно использовали стандарты, ни разу не доведя их опасности (а их было больше десятка). Это продолжалось до 85 минуты, когда Стоунз сумел исправиться за свою ошибку. Центральный защитник после подачи от углового флажка головой сбросил своего партнера по амплуа Магуайра, а Гарри изо всех сил вколотил под перекладину. Дожали количеством, а не качеством. Поляки так и не нашли возможность отыграться до финального свистка на "Уэмбли".

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Не хватает англичанам мотивации. Футболисты приезжают на такие матчи, как на спарринги, не выкладываясь на полную. Глаза горят в Маунта, Фодена, Филлипса: они берут игру на себя и хотят сделать результат. А вот некоторые игроки просто отбывают номер на поле. И Гарету Саутгейту нужно что-то с этим делать.

Несмотря на это, результат у англичан есть, и сейчас они с девятью очками из девяти возможных возглавляют группу I. А вот Польша опустилась на четвертое место с четырьмя зачетными пунктами, пропустив вперед Венгрию и Албанию, которые обыграли соответственно Андорру и Сан-Марино.

Англия - Польша 2:1

Голы: Кейн 19 пен., Гарри Магуайр 85 - Якуб Модер 58

Англия: Поуп - Уокер, Магуайр, Стоунс, Чилвелл - Филлипс, Райс, Фоден - Маунт, Кейн, Стерлинг

Польша: Щенсны - Беднарек, Глик, Гэлик - Берешиньский, Крыховяк, Модер, Рыбус - Свидерский, Пйонтек, Зелинский

Предупреждение: Милик 46