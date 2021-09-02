Дебют Ханси Флика. Лихтенштейн – Германия. Прогноз на матч отбора к ЧМ на 02.09.21

Отбор к Чемпионату мира-2022

Европа, группа J. 4-й тур

2 сентября. Лихтенштейн, "Кибун Парк"

Лихтенштейн – Германия 21:45

Лихтенштейн

Для кого уж точно главное участие, а не победа, так это для сборной Лихтенштейна. Команда проиграла 17 последних матчей отбора к Чемпионатам мира, и вряд ли эта серия оборвётся с приездом на "Кибун Парк" Германии. Лучший результат коллектив Мартина Токлазы в этой квалификации – минимальное поражение от Армении (0:1) в марте. Через три дня в Северной Македонии было куда обиднее – 5:0. Зато удалось забить Исландии (1:4), хотя традиционного разгрома избежать и не удалось.

Фарерские острова пролили свет на силу княжеской сборной в июньском товарищеском матче – 5:1! Да, пять от самих Фарер. Швейвария была не менее жестокой – 7:0. В последние полгода Токлаза перестраивают свою команду на игру в 3 центральных защитника, но от смены 4-5-1 на 5-3-2 оборона особо надёжнее нее стала.

Германия

Более лёгкого оппонента для дебютного матча Ханса-Дитера Флика у руля "бундестим" нельзя было и придумать. Ханси много лет работал ассистентом Йоахим Лёва в сборной Германии, и вот спустя 15 лет занял его пост. В последние годы Лёв ушёл в чистую абстракцию – много экспериментировал, менял схемы, принципиально играл без чистых нападающих и игнорировал гений Томаса Мюллера. Так что приход нового тренера – как раз то, что нужно этой команде.

Флик не только воскресил "Баварию", выиграл с ней Лигу Чемпионов и вдохновил Мюллера на лучший отрезок в карьере, но и привил мюнхенцам очень смелый и яркий стиль. Немного грустно, что Ханси ушёл из клубного футбола и не будет радовать нас своей работой каждую неделю, зато в выигрыше осталась национальная команда. Флик хорошо знает эту команду, немалую часть по личной работе в "Баварии", а некоторые, как Хаверц и Вернер, давно были под пристальным вниманием специалиста. Он настаивал на их покупке в Мюнхен, а сейчас активно общается с Тухелем об их тактическом применении. Всё говорит о неизбежном развитии "бундестим" с новым коучем после стольких лет стагнации.

В мартовских матчах квалификации Германия обыграла Исландию (3:0) и Румынию (0:1), но напоследок Лёв оставил преемнику презент в виде потери трёх очков в игре с Северной Македонией (1:2). Поэтому "бундестим" пока на третьей позиции, но можно не сомневаться, что лидерство Армении вскоре будет прекращено.

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Личные встречи

Соперники противостояли друг другу 4 раза. Во всех четырёх встречах Германия побеждала. Общая разница мячей тоже красноречива – 27:3. В отборе к ЧМ-2010 "бундестим" победили 0:6 и 4:0, а о матчах конца прошлого века лучше не вспоминать – 9:1 и 8:2

Статистика и факты

Лихтенштейн проиграл последних 17 игр квалификации к ЧМ

Германия забивала Лихтенштейну минимум 4 гола в трёх последних встречах

Лихтенштейн пропускал минимум два гола в 14 из 16 последних матчей

Флик дебютирует у руля сборной после 15 лет правления Лёва

У Гнабри больше всего ассистов в группе J (2 в 3 играх)

Ориентировочные составы

Лихтенштейн: Б. Бюхель – Хофер, Кауфманн, Малин – Геппель, Зеле, Майер, М. Бюхель, Йылдыз – Н. Фрик, Я. Фрик

Германия: Нойер – Госенс, Рюдигер, Зюле, Баку – Гюндоган, Кроос, Горецка – Сане, Хаверц, Гнабри

Коэффициенты и ставки

Прогноз от UA-Футбол

Победа Германии неизбежна. Вопрос лишь в том, сколько мячей залетит в ворота хозяев. Без травмированного Мюллера в атаке будет немного сложнее, но всё равно ждём результативных феерий от команды Флика – в районе 6-7. Ставка: тотал больше 5.5.