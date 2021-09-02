  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Роналду отмахнулся рукой от игрока сборной Ирландии – Криштиану простили его нервы
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду отмахнулся рукой от игрока сборной Ирландии – Криштиану простили его нервы

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Тянет на карточку?

Роналду отмахнулся рукой от игрока сборной Ирландии – Криштиану простили его нервы

BR

Новина українською

Новичок "МЮ" и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил мировой рекорд по забитым за сборную голам благодаря своему дублю в ворота Ирландии (111 мячей). Тем не менее, перед этим у CR7 сдали нервы в одном из игровых эпизодов поединка квалификации ЧМ.

Читайте такжеКриштиану Роналду – лучший бомбардир сборных в истории

Португалец готовился к пробитию пенальти, а Дара О’Ши откинул мяч в сторону, когда Роналду уже установил его на отметку. Форвард отмахнулся в направлении лица оппонента и попал ему в плечо. За свою выходку Роналду не был наказан даже желтой карточкой.

Интересно, что Роналду не смог реализовать пенальти, его выстрел отразил голкипер. И все же именно голы Криштиану на 89' и 90+6' принесли победу португальцам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Ирландия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...