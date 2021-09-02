Роналду отмахнулся рукой от игрока сборной Ирландии – Криштиану простили его нервы

Новичок "МЮ" и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил мировой рекорд по забитым за сборную голам благодаря своему дублю в ворота Ирландии (111 мячей). Тем не менее, перед этим у CR7 сдали нервы в одном из игровых эпизодов поединка квалификации ЧМ.

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Португалец готовился к пробитию пенальти, а Дара О’Ши откинул мяч в сторону, когда Роналду уже установил его на отметку. Форвард отмахнулся в направлении лица оппонента и попал ему в плечо. За свою выходку Роналду не был наказан даже желтой карточкой.

Интересно, что Роналду не смог реализовать пенальти, его выстрел отразил голкипер. И все же именно голы Криштиану на 89' и 90+6' принесли победу португальцам.