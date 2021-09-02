У Франции уже 4 поединка без побед. Такой неудачной серии у триколор не было 8 лет

Вчера, 1 сентября, сборная Франции сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022. Таким образом, команда Дидье Дешама не одержала ни одной победы за последние 4 матча.

В трех последних поединках на чемпионате Европы у "триколор" было два паритета – с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2), а также поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

В последний раз такая серия была у французов в 2013 году (5 матчей без побед). Напомним, в субботу, 4 сентября, действующие чемпионы мира встретятся с Украиной на выезде.