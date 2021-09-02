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У Франции уже 4 поединка без побед. Такой неудачной серии у триколор не было 8 лет
На руку нам? Или наоборот – лягушатники будут злые?
UEFA
Вчера, 1 сентября, сборная Франции сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022. Таким образом, команда Дидье Дешама не одержала ни одной победы за последние 4 матча.
В трех последних поединках на чемпионате Европы у "триколор" было два паритета – с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2), а также поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).
В последний раз такая серия была у французов в 2013 году (5 матчей без побед). Напомним, в субботу, 4 сентября, действующие чемпионы мира встретятся с Украиной на выезде.
4 - La France n'a remporté aucun de ses 4 derniers matches toutes compétitions confondues (4 nuls), une 1re depuis mars-septembre 2013 (5 matches). Doute. #FRABOS pic.twitter.com/xg2NmXCQYA— OptaJean (@OptaJean) September 1, 2021
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