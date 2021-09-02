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У Франции уже 4 поединка без побед. Такой неудачной серии у триколор не было 8 лет

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

На руку нам? Или наоборот – лягушатники будут злые?

У Франции уже 4 поединка без побед. Такой неудачной серии у триколор не было 8 лет

UEFA

Новина українською

Вчера, 1 сентября, сборная Франции сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022. Таким образом, команда Дидье Дешама не одержала ни одной победы за последние 4 матча.

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В трех последних поединках на чемпионате Европы у "триколор" было два паритета – с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2), а также поражение от Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти).

В последний раз такая серия была у французов в 2013 году (5 матчей без побед). Напомним, в субботу, 4 сентября, действующие чемпионы мира встретятся с Украиной на выезде.

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В статье: Франция Босния и Герцеговина
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Комментарии (5)
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DesnaUA (Чернигов)
02.09.2021 в 13:08
Сколько доброжелателей....Ноете ещё до матча.Пусть хоть сыграют ,потом желчь свою лить будете.
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0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
02.09.2021 в 12:32
У сбродной Украины удачная серия?
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0
-1
vlotko (Броди)
02.09.2021 в 12:05
Це дуже погано для нас, 4.09 французи будуть нас "знищувати".
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0
-1
Arni-86 (Одесса)
02.09.2021 в 11:56
Скоро приедут в щедрую на очки Украину, и серия прервется
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0
-1
Зритель (Харьков)
02.09.2021 в 11:53
4 сетября серия прервётся.
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