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Отбор к ЧМ-2022: Бразилия дает 100%, Рамирес из Динамо проигрывает Аргентине, серия Уругвая
Что там в Южной Америке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как и в Европе, в Южной Америке в разгаре отбор к следующему Мундиалю. В ночь на третье сентября были сыграны матчи седьмого тура.
Отбор на Чемпионат мира 2022. Южная Америка. Седьмой тур
- Чили - Бразилия 0:1
- Венесуэла - Аргентина 1:3
- Перу - Уругвай 1:1
- Эквадор - Парагвай 2:0
- Боливия - Колумбия 1:1
Турнирное положение
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Бразилия
|7
|7
|0
|0
|17:2
|21
|2
|Аргентина
|7
|4
|3
|0
|12:6
|15
|3
|Эквадор
|7
|4
|0
|3
|16:10
|12
|4
|Уругвай
|7
|2
|3
|2
|8:8
|9
|5
|Колумбия
|7
|2
|3
|2
|12:14
|9
|6
|Парагвай
|7
|1
|4
|2
|6:9
|7
|7
|Чили
|7
|1
|3
|3
|8:9
|6
|8
|Боливия
|7
|1
|3
|3
|10:15
|6
|9
|Перу
|7
|1
|2
|4
|7:15
|5
|10
|Венесуэла
|7
|1
|1
|5
|4:12
|4
Встреча Чили и Бразилии имела свой подтекст (собственно, в Южной Америке в отношениях всех сборных есть подтекст, имеется в виду свежий). В июле Бразилия выбила Чили с Копа Америка в четвертьфинале. Тогда судьбу встречи решил единственный гол, забитый Пакетой сразу после перерыва. При этом Бразилия доигрывала весь второй тайм в меньшинстве.
На этот раз тоже все определил один результативный удар, его нанес Эвертон Рибейро, который вышел на замену как раз в перерыве. Хавбек, который никогда не играл в Европе, сначала вывел Неймара на удар, а когда тот не забил (форвард ПСЖ очень далек от оптимальной формы), сам добил мяч в сетку. Если до гола Чили постоянно держал в напряжении голкипера Бразилии и заставлял его работать, то после пентакампеоне удалось засушить игру и довести ее до победного конца. Бразилия получила свою седьмую подряд победу в отборе, не потеряв еще ни одного очка.
Чили - Бразилия 0:1
Гол: Эвертон 64
Чили: Браво - Исла, Марипан, Медель, Диас (Паласиос 69), Мена - Видаль, Пулгар, Арангис (Вальдес 78) - Моралес Браво (Хименес 83), Варгас
Бразилия: Вевертон - Данило, Милитао, Маркиньос, Сандро - Пакета, Каземиро, Гимараеш (Герсон 46) - Винисиус Жуниор (Эвертон 46), Неймар, Барбоза (Кунья 78)
Предупреждение: Моралес 79, Пулгар 82, Марипан 90+6 - Маркиньос 84, Герсон 90+3, Неймар 90+6
Были сомнения, не окажется ли Аргентина слишком расслабленной после своего триумфа на Копа Америка. Но нет, Лионелю Скалони удалось удержать команду в боевом настроении, да и венесуэльцы разозлили небесно-голубых довольно грубым стилем игры. В частности, Адриан Мартинес получил прямую красную карточку (но после просмотра ВАР) за фол против Месси, который вполне мог обернуться катастрофой для лучшего игрока ХХІ века. Это привело к тому, что уже на 35-й минуте составе Венесуэлы был заменен форвард "Динамо" Эрик Рамирес на дополнительного защитника.
Перед перерывом Лаутаро Мартинес открыл счет, воспользовавшись пасом Ло Кельсо. А в середине второго тайма забили оба Корреа, которые перед этим вышли на замену. Сначала Хоакин из "Интера", затем Анхель из "Атлетико". В обоих случаях Месси участвовал в подготовке результативных атак. Венесуэла смогла лишь размочить счет ударом с пенальти уже в компенсированное арбитром время.
Венесуэла - Аргентина 1:3
Голы: Сотельдо 90+4 пен. - Мартинес 45+2 Хоакин Корреа 71, Анхель Корреа 74
Аргентина: Мартинес - Молина, Песселья, Отаменди, Акуна - Ло Кельсо (Хоакин Корреа 63), де Пауль (Паласиос 76), Родригес (Дибала 79), Ди Мария (Анхель Корреа 62) - Лаутаро Мартинес (Гомес 75), Месси
Учитывая, что на последней Копе Перу занял четвертое место, а Уругвай вылетел в четвертьфинале, к тому же гостям приходилось играть без звездной пары форвардов Суарес Кавани, силы в этом противостоянии были примерно равными. Собственно, это и зафиксировал итоговый счет. Перу забил первым - Тапиа выдал акробатический этюд, забив ударом через себя в падении после подачи углового. Но за четыре минуты звезда чемпионата Бразилии де Арраскаета вколотил с линии штрафной точно в угол. Значительное преимущество инков в контроле мячом не помогло им склонить чашу весов в свою пользу. Ничья в итоге - уже третья подряд для Уругвая. В общем серия без побед команды Табареса в отборе насчитывает четыре матча подряд.
Перу - Уругвай 1:1
Голы: Тапиа 25 - Где Арраскаета 29
Перу: Галлес - Сантамария, Лопес, Адвинкула, Калленс - Куэва (Руидиас 86), Тапиа (Картахена 72), Карильо, Етун, Флорес (Пенья 72) - Геррейро
Уругвай: Муслера - Хименес, Годин, Нандес, Винья (Пикейрес 71) - Весино, Бентанкур (Арамбарри 71), де Арраскаета (Терранс 68), Вальверде (Гонсалес 82) - Гомес (Хонатан Родригес 66), Брайан Родригес
Парагваю нужна была только победа, чтобы ввязаться в борьбу за прямую путевку на Мундиаль. Однако Эквадор сейчас на ходу. Почти весь поединок гостям с большим трудом удавалось отбиваться от наскоков соперника, однако на 88-й Феликс Торрес, выступающий в Мексике, замкнул фланговую подачи от Первиса Эступинана. Микаэль Эстрада в компенсированное арбитром время после прорыва по флангу сыграл нестандартно - вместо прострела пробил почти с нулевого угла и закрепил победу Эквадора, который теперь укрепился на третьем месте в турнирной таблице
Эквадор - Парагвай 2:0
Голы: Торрес 88, Эстрада 90 + 5
Боливия - Колумбия 1: 1
Голы: Сауседо 83 - Мартинес 89
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