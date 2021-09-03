Отбор к ЧМ-2022: Бразилия дает 100%, Рамирес из Динамо проигрывает Аргентине, серия Уругвая

Как и в Европе, в Южной Америке в разгаре отбор к следующему Мундиалю. В ночь на третье сентября были сыграны матчи седьмого тура.

Отбор на Чемпионат мира 2022. Южная Америка. Седьмой тур

Чили - Бразилия 0:1

Венесуэла - Аргентина 1:3

Перу - Уругвай 1:1

Эквадор - Парагвай 2:0

Боливия - Колумбия 1:1

Турнирное положение

М Сборная И В Н П РМ О 1 Бразилия 7 7 0 0 17:2 21 2 Аргентина 7 4 3 0 12:6 15 3 Эквадор 7 4 0 3 16:10 12 4 Уругвай 7 2 3 2 8:8 9 5 Колумбия 7 2 3 2 12:14 9 6 Парагвай 7 1 4 2 6:9 7 7 Чили 7 1 3 3 8:9 6 8 Боливия 7 1 3 3 10:15 6 9 Перу 7 1 2 4 7:15 5 10 Венесуэла 7 1 1 5 4:12 4

Встреча Чили и Бразилии имела свой подтекст (собственно, в Южной Америке в отношениях всех сборных есть подтекст, имеется в виду свежий). В июле Бразилия выбила Чили с Копа Америка в четвертьфинале. Тогда судьбу встречи решил единственный гол, забитый Пакетой сразу после перерыва. При этом Бразилия доигрывала весь второй тайм в меньшинстве.

На этот раз тоже все определил один результативный удар, его нанес Эвертон Рибейро, который вышел на замену как раз в перерыве. Хавбек, который никогда не играл в Европе, сначала вывел Неймара на удар, а когда тот не забил (форвард ПСЖ очень далек от оптимальной формы), сам добил мяч в сетку. Если до гола Чили постоянно держал в напряжении голкипера Бразилии и заставлял его работать, то после пентакампеоне удалось засушить игру и довести ее до победного конца. Бразилия получила свою седьмую подряд победу в отборе, не потеряв еще ни одного очка.

Чили - Бразилия 0:1

Гол: Эвертон 64

Чили: Браво - Исла, Марипан, Медель, Диас (Паласиос 69), Мена - Видаль, Пулгар, Арангис (Вальдес 78) - Моралес Браво (Хименес 83), Варгас

Бразилия: Вевертон - Данило, Милитао, Маркиньос, Сандро - Пакета, Каземиро, Гимараеш (Герсон 46) - Винисиус Жуниор (Эвертон 46), Неймар, Барбоза (Кунья 78)

Предупреждение: Моралес 79, Пулгар 82, Марипан 90+6 - Маркиньос 84, Герсон 90+3, Неймар 90+6

Были сомнения, не окажется ли Аргентина слишком расслабленной после своего триумфа на Копа Америка. Но нет, Лионелю Скалони удалось удержать команду в боевом настроении, да и венесуэльцы разозлили небесно-голубых довольно грубым стилем игры. В частности, Адриан Мартинес получил прямую красную карточку (но после просмотра ВАР) за фол против Месси, который вполне мог обернуться катастрофой для лучшего игрока ХХІ века. Это привело к тому, что уже на 35-й минуте составе Венесуэлы был заменен форвард "Динамо" Эрик Рамирес на дополнительного защитника.

Перед перерывом Лаутаро Мартинес открыл счет, воспользовавшись пасом Ло Кельсо. А в середине второго тайма забили оба Корреа, которые перед этим вышли на замену. Сначала Хоакин из "Интера", затем Анхель из "Атлетико". В обоих случаях Месси участвовал в подготовке результативных атак. Венесуэла смогла лишь размочить счет ударом с пенальти уже в компенсированное арбитром время.

Венесуэла - Аргентина 1:3

Голы: Сотельдо 90+4 пен. - Мартинес 45+2 Хоакин Корреа 71, Анхель Корреа 74

Аргентина: Мартинес - Молина, Песселья, Отаменди, Акуна - Ло Кельсо (Хоакин Корреа 63), де Пауль (Паласиос 76), Родригес (Дибала 79), Ди Мария (Анхель Корреа 62) - Лаутаро Мартинес (Гомес 75), Месси

Учитывая, что на последней Копе Перу занял четвертое место, а Уругвай вылетел в четвертьфинале, к тому же гостям приходилось играть без звездной пары форвардов Суарес Кавани, силы в этом противостоянии были примерно равными. Собственно, это и зафиксировал итоговый счет. Перу забил первым - Тапиа выдал акробатический этюд, забив ударом через себя в падении после подачи углового. Но за четыре минуты звезда чемпионата Бразилии де Арраскаета вколотил с линии штрафной точно в угол. Значительное преимущество инков в контроле мячом не помогло им склонить чашу весов в свою пользу. Ничья в итоге - уже третья подряд для Уругвая. В общем серия без побед команды Табареса в отборе насчитывает четыре матча подряд.

Перу - Уругвай 1:1

Голы: Тапиа 25 - Где Арраскаета 29

Перу: Галлес - Сантамария, Лопес, Адвинкула, Калленс - Куэва (Руидиас 86), Тапиа (Картахена 72), Карильо, Етун, Флорес (Пенья 72) - Геррейро

Уругвай: Муслера - Хименес, Годин, Нандес, Винья (Пикейрес 71) - Весино, Бентанкур (Арамбарри 71), де Арраскаета (Терранс 68), Вальверде (Гонсалес 82) - Гомес (Хонатан Родригес 66), Брайан Родригес

Парагваю нужна была только победа, чтобы ввязаться в борьбу за прямую путевку на Мундиаль. Однако Эквадор сейчас на ходу. Почти весь поединок гостям с большим трудом удавалось отбиваться от наскоков соперника, однако на 88-й Феликс Торрес, выступающий в Мексике, замкнул фланговую подачи от Первиса Эступинана. Микаэль Эстрада в компенсированное арбитром время после прорыва по флангу сыграл нестандартно - вместо прострела пробил почти с нулевого угла и закрепил победу Эквадора, который теперь укрепился на третьем месте в турнирной таблице

Эквадор - Парагвай 2:0

Голы: Торрес 88, Эстрада 90 + 5

Боливия - Колумбия 1: 1

Голы: Сауседо 83 - Мартинес 89