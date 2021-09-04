Украина – Франция 1:1. Равный бой с чемпионами мира

Отбор к Чемпионату мира-2022, группа D

5-й тур. 4 сентября, Киев. "НСК Олимпийский"

Украина – Франция 1:1

Голы: Шапаренко (44) – Марсиаль (50)

Украина: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Забарный – Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Степаненко, Тымчик – Цыганков (Малиновский, 82), Ярмоленко (Зубков, 90+3) – Яремчук (Сикан, 82)

Франция: Льорис – Динь, Кимпембе, Зума, Дюбуа – Рабьо, Тчуамени (Верету, 83), Погба – Коман (Диаби, 64), Марсиаль (Бензема, 64), Гризманн

Предупреждения: Ярмоленко (88), Малиновский (89) – Кимпембе (88)

Украина в пятый раз подряд сыграла в ничью в рамках отбора к Чемпионату мира. После провала в Казахстане "жёлто-синие" достойно ответили критикам, разделив очки с Францией. Учитывая силу и статус чемпионов мира, такой результат стоит расценивать как положительный. После такого перфоманса надежды на поездку в Катар вновь оживают.

Александр Петраков внёс ряд кадровых изменений после катастрофы в Казахстане, преобразивших игру нашей команды. Во-первых, в самом сердце обороны вышел Кривцов. Ему перешли обязательства организатора защиты от Матвиенко, который сегодня вышел левее. Ещё одна ключевая замена – Тымчик вместо Караваева. Именно в этой зоне Украина провалилась в Нур-Султане, и молодой Тымчик сумел достойно прикрыть эту брешь. Порадовала и новая пара опорников Шапаренко-Степаненко. С Тарасом центр поля "жёлто-синих" традиционно выглядел солиднее.

Дидье Дешам в свою очередь усадил на лавку Бензема и Рафу Варана, предоставив шансы Марсиалю и новому одноклубнику Ярмоленко Курту Зума. В отсутствии травмированного Мбаппе именно Марсиаль должен был бить по болевой точке Украины в зоне Тымчика. Сломавшегося Канте подменял молодой Тчуамени.

Украина в первом тайме была великолепна, выдав одну из лучших 45-минуток в этом году. Игра началась с пристрелки Яремчука и Погба. Оба нанесли по два удара в первые минуты, но реальной опасности выстрели не несли. "Трёхцветные" традиционно не впечатляли в позиционной атаке, слишком прямолинейно проверяя оборону соперника забросами за спину от Погба. Наши без мяча выглядели смело и солидно, а также дважды огрызнулись на стандартах – тут явно была проделана работа под соперника. Два блестящих розыгрыш "жёлто-синих" организовали Ярмоленко свободное пространство, и после удара Андрея после углового Забарный был просто обязан расстреливать Льориса с пары метров, но защитник смазал.

Под конец тайма у Франции наконец прошёл желанный мотив: Марсиаль поймал Тымчика на грани офсайда и устремился сам на сам после заброса из глубины, но Пятов в ближнем бою не оставил форварду МЮ шансов. Вдохновившись подвигом ветерана, Украина помчала вперёд и забила свой гол. Яремчук зацепился за мяч в высокой позиции и сумел прострелить в центр. Зума неудачно срезал на подступы к штрафной, а оттуда Шапаренко положил свой дебютный красавец-гол в футболке национальной команды.

На старте второй половины оптимизма "НСК Олимпийском" сразу поубавилось – Марсиаль исправил свои ошибки и почти мгновенно сравнял счёт. Коман навесил с фланга, Франция перегрузила штрафную соперника и Антони пробил Пятов с ближней дистанции. На этом всё могло закончиться, но Украина к своей чести не впала в нокдаун и продолжила гнуть свою линию. Французы прибавили в давлении после перерыва, Бензема и Диаби придали игре новые краски, но наши не дрогнули. Пожалуй, единственный шанс украсть победу на классе был у Диаби. Кривцов и Забарный не разобрались с Бензема, и вингер "Байера" выскочил на опасную позицию. К счастью, Диаби потерял равновесие и простил Пятова ударом в штангу.

Вполне справедливая ничья Украины с чемпионами мира. У соперника в последние недели хватало и кадровых, и игровых проблем, но похвалу для наших это не отменяет. Александр Петраков немного развеял скепсис вокруг собственной персоны, провёл работу над ошибками и сумел замаскировать имевшиеся ранее проблемы. С таким подходом шансы на Катар уже не кажутся такими призрачными. Надо лишь начать побеждать!