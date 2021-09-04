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Украина – Франция 1:1. Равный бой с чемпионами мира

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(8 голосов)

Очередная ничья "жёлто-синих"

Украина – Франция 1:1. Равный бой с чемпионами мира

Фото: European Qualifiers, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор к Чемпионату мира-2022, группа D

5-й тур. 4 сентября, Киев. "НСК Олимпийский"

Украина – Франция 1:1

Голы: Шапаренко (44) – Марсиаль (50)

Украина: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Забарный – Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Степаненко, Тымчик – Цыганков (Малиновский, 82), Ярмоленко (Зубков, 90+3) – Яремчук (Сикан, 82)

Франция: Льорис – Динь, Кимпембе, Зума, Дюбуа – Рабьо, Тчуамени (Верету, 83), Погба – Коман (Диаби, 64), Марсиаль (Бензема, 64), Гризманн

Предупреждения: Ярмоленко (88), Малиновский (89) – Кимпембе (88)

Украина в пятый раз подряд сыграла в ничью в рамках отбора к Чемпионату мира. После провала в Казахстане "жёлто-синие" достойно ответили критикам, разделив очки с Францией. Учитывая силу и статус чемпионов мира, такой результат стоит расценивать как положительный. После такого перфоманса надежды на поездку в Катар вновь оживают.

Александр Петраков внёс ряд кадровых изменений после катастрофы в Казахстане, преобразивших игру нашей команды. Во-первых, в самом сердце обороны вышел Кривцов. Ему перешли обязательства организатора защиты от Матвиенко, который сегодня вышел левее. Ещё одна ключевая замена – Тымчик вместо Караваева. Именно в этой зоне Украина провалилась в Нур-Султане, и молодой Тымчик сумел достойно прикрыть эту брешь. Порадовала и новая пара опорников Шапаренко-Степаненко. С Тарасом центр поля "жёлто-синих" традиционно выглядел солиднее.

Дидье Дешам в свою очередь усадил на лавку Бензема и Рафу Варана, предоставив шансы Марсиалю и новому одноклубнику Ярмоленко Курту Зума. В отсутствии травмированного Мбаппе именно Марсиаль должен был бить по болевой точке Украины в зоне Тымчика. Сломавшегося Канте подменял молодой Тчуамени.

Украина в первом тайме была великолепна, выдав одну из лучших 45-минуток в этом году. Игра началась с пристрелки Яремчука и Погба. Оба нанесли по два удара в первые минуты, но реальной опасности выстрели не несли. "Трёхцветные" традиционно не впечатляли в позиционной атаке, слишком прямолинейно проверяя оборону соперника забросами за спину от Погба. Наши без мяча выглядели смело и солидно, а также дважды огрызнулись на стандартах – тут явно была проделана работа под соперника. Два блестящих розыгрыш "жёлто-синих" организовали Ярмоленко свободное пространство, и после удара Андрея после углового Забарный был просто обязан расстреливать Льориса с пары метров, но защитник смазал.

Под конец тайма у Франции наконец прошёл желанный мотив: Марсиаль поймал Тымчика на грани офсайда и устремился сам на сам после заброса из глубины, но Пятов в ближнем бою не оставил форварду МЮ шансов. Вдохновившись подвигом ветерана, Украина помчала вперёд и забила свой гол. Яремчук зацепился за мяч в высокой позиции и сумел прострелить в центр. Зума неудачно срезал на подступы к штрафной, а оттуда Шапаренко положил свой дебютный красавец-гол в футболке национальной команды.

На старте второй половины оптимизма "НСК Олимпийском" сразу поубавилось – Марсиаль исправил свои ошибки и почти мгновенно сравнял счёт. Коман навесил с фланга, Франция перегрузила штрафную соперника и Антони пробил Пятов с ближней дистанции. На этом всё могло закончиться, но Украина к своей чести не впала в нокдаун и продолжила гнуть свою линию. Французы прибавили в давлении после перерыва, Бензема и Диаби придали игре новые краски, но наши не дрогнули. Пожалуй, единственный шанс украсть победу на классе был у Диаби. Кривцов и Забарный не разобрались с Бензема, и вингер "Байера" выскочил на опасную позицию. К счастью, Диаби потерял равновесие и простил Пятова ударом в штангу.

Вполне справедливая ничья Украины с чемпионами мира. У соперника в последние недели хватало и кадровых, и игровых проблем, но похвалу для наших это не отменяет. Александр Петраков немного развеял скепсис вокруг собственной персоны, провёл работу над ошибками и сумел замаскировать имевшиеся ранее проблемы. С таким подходом шансы на Катар уже не кажутся такими призрачными. Надо лишь начать побеждать!

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В статье: Украина Франция
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Комментарии (221)
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В. Банев (Харків)
05.09.2021 в 01:57
Чему все так обрадовались? Против фр в атаке н и ч е г о. Фр никакая - прессинга нет скорости нет ударов нет, тупо давить массой, очень редко - тонкая игра в толчее и баскетболл на навесах. А если бы Шапар засадил в небо или лучше в перекладину? По флангам они пускали, но такую игру делать некому! Не надо играть в ничью с францией. Надо делать боснию и финов!
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0
-1
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IvaneZZZ (Київ)
05.09.2021 в 02:00
как скажешь
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0
0
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
05.09.2021 в 01:44
Яка чудова святкова атмосфера була на стадіоні! А як у другому таймі притисли французів! Хранцузьки булки хрустєлі - я чув! Я ж говорил, що всьо буде чьотко, чуваки! Тепер черга "Бенфікі" та "Шерифа" - будемо їх пєрдолить!
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0
-2
Пришта Литин (Київ)
05.09.2021 в 01:26
Тепер потрібна перемога над фінами і як мінімум 4 очки з боснійцями. Тоді буде плей-офф.
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0
0
osadob07 (жмеринка)
05.09.2021 в 01:19
Убрали Зину-Малину-Каравая
Ответить
+5
-1
kapkan (Луганск)
05.09.2021 в 01:15
Очень было приятно смотреть эмоции ТРЕНЕРА!!! А не человека безэмоционально и делающего себе репутацию. P.S. Очень рад за Петракова!!!
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
05.09.2021 в 00:44
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Шманцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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+2
-5
мы за динамо (киев)
05.09.2021 в 00:42
нічия в грі з французами результат позитивний. негри грали фізично брудно і потужно. наші пробували падати від дотиків,домальовуючи -- не зайшло. думаю ще й зашкодило. багато дійсно брудної гри, удари руками, ліктями по голові, та і по ногам теж лупили, але через симуляції перед цим суддя не реагував більш жорстко. сподобався тимчик.
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+4
-2
Lion Killer (Львів)
05.09.2021 в 00:41
дали добрих пізлюдей після казахів і сьодні відіграли по-людськи. не соромно. і на тому дякую
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+8
0
В. Банев (Харків)
05.09.2021 в 00:52
Как по мне лучше быть королем колхоза. Что хорошего в этой игре? Пятов выручил? Там мы феерили пусть и с дерьмом в остатке, а тут фр. - забьют не забьют!
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+2
-6
Lion Killer (Львів)
05.09.2021 в 00:53
суто гра з французами - відіграли добре. про казахів вже все було сказано, я думаю.
+2
0
kapkan (Луганск)
05.09.2021 в 01:01
Lion Killer (Львів), Вы полностью правы!!
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.09.2021 в 00:39
О.Гливинський,восени 1999 перед матчем Укр - Фра казав/питав "чи попадуть гальські півні в український борщ " Не попали. Ні тоді. Ні сьогодні. До речі французи були діючі чемпіони світу в 99 і зараз.
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0
-2
avatar
okolegko (Київ)
05.09.2021 в 00:46
Він тоді був таким принциповим, що навіть його футбольну передачу на Новому каналі (не пам’ятаю, як називалася), заборонили, коли наїхав на Динамо (чи ще когось... але на кого тоді було наїжджати за часів сукісні?). І нещодавний зашквар під час жеребкування кубка України в півфіналі, коли ніяк не хотів поєднати Шахтар та Динамо у любовних обіймах . Еволюція
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0
-1
sokart (Sumy)
05.09.2021 в 01:38
"Гол", кажись, она называлась))
+1
0
vlotko (Броди)
05.09.2021 в 00:37
Дешам як і де Бург зарапортувалися, не можна наперед хвалитися.
Ответить
+1
0
В. Банев (Харків)
05.09.2021 в 00:41
А че ему париться? 1 место есть, жабы есть, все ок.
Ответить
+4
0
vituynia (Черкассы)
05.09.2021 в 00:36
Ну вот никак не можем без ошибок в обороне. Ну а так,в принципе нормально. Жаль,что Петраков только несколько дней руководит сборной. Теперь нужно побеждать в оставшихся матчах,смогём ли. И ещё,было бы здорово,если бы Зинченко и в оставшихся матчах остался сидеть на лавке.
Ответить
+7
0
Paha (Киев)
05.09.2021 в 00:35
Надо было конечно выигрывать, первый тайм вселял оптимизм. Ну после Казахстана..... перед матчем не особо уверен был в положительном исходе... Ну шансы есть 3 победы
Ответить
+3
0
avatar
okolegko (Київ)
05.09.2021 в 00:33
Як євреї так легко могли дрюкнути Австрію, якій ми відверто злили? Що не так зі збірною Шевченка?
Ответить
+6
-1
В. Банев (Харків)
05.09.2021 в 00:36
То ЧЕ а это отбор
Ответить
+1
0
avatar
okolegko (Київ)
05.09.2021 в 00:37
І що це пояснює?
+1
-1
Зритель (Харьков)
05.09.2021 в 00:40
Не шукайте логіки у футболі.
Ответить
+1
0
В. Банев (Харків)
05.09.2021 в 00:32
Игру сделали Степаненко (убил центр) Яремчук (гол прорыв) Ярмоленко (особенно в защите!) и Танчик (вскопал весь фланг). ДК норм - видно фитиля вставил Луч. Даже Мыколенко не косячил. Главный герой Петрак - в автобус давно не играли, тоже заставить надо было. И это грустно. Эмоций нет.
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+1
-4
avatar
Ардалион (Курбевуа)
05.09.2021 в 00:39
Стёпа сделал игру сегодня. Как и в матче со шведами на ЧЕ.
Ответить
+1
-6
Зритель (Харьков)
05.09.2021 в 00:44
Против Франции других вариантов, кроме автобуса, как бы и не было. Украина - не Бразилия.
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
05.09.2021 в 00:45
танчик, танчик. скока реального кэша уже в свой танчик засадил, танчик?)
Ответить
+1
-2
В. Банев (Харків)
05.09.2021 в 00:54
В МХ Танчик - по Фрейду.
0
0
kapkan (Луганск)
05.09.2021 в 01:04
Ярмоленко в этой игре был лишним(при всех его заслугах).А Степаненко (как бы его не любили динамовцы) в этой игре просто умница!!
Ответить
+1
-4
vlotko (Броди)
05.09.2021 в 00:30
А тренери з одної і другої сторони - чемпіони світу, тільки в різних вікових категоріях.
Ответить
+9
0
Comment06 (Украина)
05.09.2021 в 00:26
Достойная игра с заведомо более сильным соперником! Я думал, что игра через не могу, из последних сил, не жалея своих и чужих ног закончилась во времена Лужного- ан нет, в чем бесспорная заслуга Петракова! Не стоит также поливать грязью итальяно- шевченковский штаб: за 5 лет было несколько игр, за которые не стыдно, да и нынешний состав сбУ сформирован ими. Однако, критическое положение с выходом на ЧМ2022- личный провал Шевченко! Но, как сказал Карнеги- не пилите опилки! Хоть мы и последние по потерянным очкам- шансы на второе место есть, очки терять еще будут все. Выигрыш в гостях у финнов и две победы над, похоже, главными претендентами боснийцами почти гарантированно позволят выйти в стыки. Сегодняшняя игра сборной позволяет надеяться на это.
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+5
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.09.2021 в 00:24
Все увидели, что Зинченко - средненький игрок с завышенными амбициями, мешающий при разгоне атак
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+11
-1
avatar
Ардалион (Курбевуа)
05.09.2021 в 00:42
Таки да. И все об этом давно знают. Зине только вот никак не скажут. Наверное боятся ранить чувства...
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+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
05.09.2021 в 00:22
Петраков это ТРЕНЕР а Шева и Ротань ФИЗРУКИ по блату
Ответить
+9
-5
Spivak63
05.09.2021 в 00:22
После ничьей первой с французами шо было? Эа эфория шо мы теперь разнесём всех в остальных матчах это могут мечтать и писать только дети которые в тихаря ещё не спят ) Какой то щенячий восторг и не более . Не поедут эти инвалиды на ЧМ!!!!!
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+3
-9
avatar
alex.belogubko (одесса)
05.09.2021 в 00:20
Французы как и мы потеряли 4 очка за последние 2 игры --у финов 2 игры с французами пока они на 2 местеи 2 игры в запасе
Ответить
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
05.09.2021 в 00:25
тем сильнее они будут финнов укатывать в двух матчах
Ответить
+3
-1
avatar
okolegko (Київ)
05.09.2021 в 00:19
Не знаю, чи існує статистика на рівні збірних, щоб 5 матчів підряд зіграли внічию, але, наскільки пригадую, на клубному рівні в чемпіонаті Італії в сезоні 2000-2001 чи 2001-2002 К’єво видав серію з 8 нічийних результатів поспіль. Знову ж, можу помилятися
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+2
-1
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Serega1111 (Киев)
05.09.2021 в 00:28
В ЛЧ у Ювентуса было в группе 5 ничьих, потом победа и выиграли группу
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+4
-1
IW (Lemberg city)
05.09.2021 в 01:08
На мундіалі в далекому 1982 р. італійці зіграли три матчі у нічию, вийшли з групи з 2-го місця і стали чемпіонами світу. Правда, тоді за виграш далали 2 очка а не 3:-)
+1
0
IW (Lemberg city)
05.09.2021 в 00:18
94-я хв., команда за результом матчу займає третє місце у групі (а з врахуванням пропущених ігор Боснії & Герцоговіни - четверте)...І грає на утримання рахунку, перепасовуючись назад замість останнього штурму! Це все що вам треба знати про амбіціїї сьогоднішньої СбУ...
Ответить
+4
-13
avatar
Romerik (YNWA)
05.09.2021 в 00:24
Ну так. Ми ж дурники і поліземо штурмом на Францію, щоб зачепитися за перемогу, при тому що за нічиєї є шанс вийти в плей-офф. Подумав би трохи. Наскільки я розумію, при поразці шансів би практично не було, або були б мізерні. Так для чого нариватися на контратаки Франції?
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+12
-1
IW (Lemberg city)
05.09.2021 в 01:03
Іди льодяники від горла Вацкові дай. Бо він казав, що голос зірвав після голу Шапаренка. Я писав, що наші погано грали? А правда життя така, що після ничиї с 126-командою рейтигну ФІФА у матчі з чемпіонами світу нам кров з носа потрібна бала перемога. Бо у нас (потенційно) -3 до босняків. І сім очок у трьох матчах, що залишились, може не вистачити для другого місця.
+2
0
oleg dynamo (львівська)
05.09.2021 в 00:16
чи по силі нам виграти останніх 3 гри?я думаю що по силі...так шо ше поборемся...Вітаю всіх боліл із заслуженою нічиєю.Слава УКраїні!
Ответить
+13
-2
avatar
Rezerf (Чернігів)
05.09.2021 в 00:12
Невже цей новий тренер з фізподготовки - чарівник? Після важкого матчу з казахами, та переліту, функціонально дуже непогано виглядали. Дешам вибрав дуже атакувальну схему. Тому у нашіх постійно був простір в середені. Сподобалось, що ми досить легко виходили з під високого пресингу, пасів назад було мінімум. Тимчік набагато надійніше та корисніше за Караваєва. Відсутність Зінченка пішла тільки на користь, бо він постійно перетримував м'яч..
Ответить
+13
-2
kalan-86 (Анкара)
05.09.2021 в 00:08
Какое завидное постоянство…теперь бы так же, но три подряд победы.
Ответить
+10
0
LENART (Кривой Рог)
05.09.2021 в 00:07
Що то значить без Зіни і Маліни грать,та ще й під керівництвом мудрого тренера.І заміни вчасно,і висновки правильні після Казахстану.Шева так би не зміг.
Ответить
+7
-6
Dimka26 (Чернигов)
05.09.2021 в 00:13
эээээээ...значит...
Ответить
+1
-1
friday13 (Івано-Франківськ)
05.09.2021 в 00:03
хочеться таку Україну на чемпіонаті світу
Ответить
+6
0
avatar
Romerik (YNWA)
05.09.2021 в 00:11
...Ну Ти й оптиміст. Туда б вийти для початку...
Ответить
+2
-2
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
05.09.2021 в 00:03
Очень хорошо сыграли. Игра совершенно равная. С такой игрой можно спокойно выходить из группы реально на 2 месте.
Ответить
+10
-1
Litb@rski (Кёльн)
05.09.2021 в 00:02
Команда " ничья "на этом отборе на чм
Ответить
+3
-1
Fishing 555 (Rivne)
05.09.2021 в 00:01
Слава дизлайковим телепням
Ответить
+1
-8
avatar
Ардалион (Курбевуа)
05.09.2021 в 00:46
Спасибо. Держи минусочек дружок.
Ответить
+3
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
05.09.2021 в 00:01
Юхууу!!! Безпрограшна серія триває!;-)
Ответить
+6
-1
фрілансер (Львів)
05.09.2021 в 00:00
А Шевченко, дивлячись з ВІП-ложі гру, впізнав збірну, яку він тренував!?
Ответить
+7
-3
Dimka26 (Чернигов)
04.09.2021 в 23:58
так все-таки Павелко красавчик что назначил Петракова или нет?
Ответить
+3
-8
avatar
IvaneZZZ (Київ)
05.09.2021 в 00:00
не спешите с выводами. еще успеете облить всех грязью
Ответить
+5
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.09.2021 в 00:23
Паделка должен висеть на ближайшем дереве
Ответить
+4
-1
avatar
Ардалион (Курбевуа)
05.09.2021 в 00:47
Вместе со своими падельниками
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 23:57
Петраков по эмоциям был как Павлов. Видно человека, который живет командой, а не своей репутацией. С боснийцами и финнами посмотрим, насколько он прокачал шевино болото
Ответить
+16
-6
avatar
Steelen (Запорожье)
04.09.2021 в 23:57
Так что всё нормально, сила есть. Удача только почему то обиделась и куда то ушла.
Ответить
+7
-2
Joyce (Donetsk)
05.09.2021 в 00:07
Ну почему же? Сегодня один должок вернула в виде стойки. Еще должна вернуть одну перекладину и одну стойку :)
Ответить
+2
0
Petruccho (Гамбург)
05.09.2021 в 00:12
Удача с нами весь евро 2020 под руки прошла, теперь ответка.
Ответить
+3
0
Ol-g (Одесса)
04.09.2021 в 23:56
Прикольно, с Францией мы всегда норм играем. И при совке, хотя тогда и выигрывали.
Ответить
+8
-1
chicago (chicago)
04.09.2021 в 23:56
Взагалі то не погано. Петрякову респект. Зіну-Маліну з Караваєм гнати в шию. Шеву в англію грати гольф.
Ответить
+7
-6
Fishing 555 (Rivne)
05.09.2021 в 00:02
При Петряку Україна тоже грати в гольф буде
Ответить
+1
-8
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 23:55
Убрали Зину-Малину и команда заиграла. Зря выпустили Малиновского под конец, он вообще не понимает где он и ч то происходит. Не его команда СБУ. Франция дома нас порвет, уже проходили после 2:0, 0:3 в гостях. Яремчук во второлм тайме тупил безбожно, надо было его менять раньше, на 65 минуте. Не спешите петь песни Петракову, еще половина отбора осталась
Ответить
+5
-23
avatar
Drovko (Lviv)
04.09.2021 в 23:57
Ми з французами вже зіграли двічі... обидва рази 1-1
Ответить
+13
-2
Acsakal (Kharkov)
04.09.2021 в 23:58
Ви, пане, мабуть впали в зимову сплячку навесні. Бо в Парижі ті самі 1:1 вже відбулися.
Ответить
+12
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
04.09.2021 в 23:59
Це другий матч з Фрацією Вам нагадати, який рахунок був у першому
Ответить
+8
-1
avatar
Американец 2000
05.09.2021 в 00:00
IvaneZZZ (Київ) Если человек идиот - то это надолго (((((( Не понимаешь ни х р е н а в футболе - не лезь с тупыми мыслями ((((((((((((((((
Ответить
+5
-4
avatar
djeff2015 (Запорожье)
05.09.2021 в 00:07
хорош грибы глотать....
Ответить
+8
0
Vovan_Mh (Харьков)
05.09.2021 в 00:27
Выиграли тогда 2:0 как раз во Франции, а уж потом дома 0:3 влетели! В каждом предложении ошибка!
Ответить
+2
-2
Зритель (Харьков)
05.09.2021 в 00:52
Всё было наоборот. 2-0 в Киеве и 0-3 в Париже.
+2
-1
Ol-g (Одесса)
04.09.2021 в 23:55
С французами опять норм. Что же-то с никакими по сравнению с нами командами очки теряем?
Ответить
+5
-1
Зритель (Харьков)
04.09.2021 в 23:55
Франция из-за участия в октябрьском финале Лиги Наций пропускает октябрьский слот отбора, соответственно, играет все матчи в остальных слотах. В частности - 1-го сентября они играли с Боснией, дальше перелёт в Киев, опять перелёт во Францию и 7-го игра с Финляндией. 3 матча через 2 дня на 3-й. Французы практически не прессинговали, явно экономили силы, в отличие от Украины, и всё равно, если бы не штанга - взяли бы сегодня 3 очка. Так что не нужно переоценивать сегодняшний результат.
Ответить
+8
-15
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 23:58
+
Ответить
+2
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 23:59
никто не переоценивает, просто зашел косяк недооценщиков типа тебя)
Ответить
+9
-1
Зритель (Харьков)
05.09.2021 в 00:01
Ну конечно - у нас сборная лучше всех, только ей не везёт регулярно.
+3
-6
Vovan_Mh (Харьков)
05.09.2021 в 00:31
Если бы не штанга и не перекладина, и ещё куча голевых моментов, то и с казахами бы мы взяли три очка! Это футбол - счёт на табло!
Ответить
+5
0
Зритель (Харьков)
05.09.2021 в 00:59
В матче с казахами фортуна отдала должок за пруху на Евро. Будем надеяться, что в оставшихся матчах Украине повезёт. Оказывается, без фарта и французы выиграть не могут.
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
04.09.2021 в 23:54
Завжди був сторонником Маліни в основі збірної, і не дуже розділяв критики в його адресу. Но с*ка як же він тормозить гру в порівнянні з іншими і іде в непотрібний дриблінг коли просто треба віддати перевагу. То тобі не Аталанта, тут треба простіше...
Ответить
+16
0
avatar
okolegko (Київ)
04.09.2021 в 23:58
Просто не набрав потрібної форми після операції. Ще, мабуть, тішиться, що "зірка" цієї збірної. Але це мине, він ще себе прояве
Ответить
+7
-2
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 23:59
Вы наверно не смотрели послених 10 игр. Он всегда себя так ведет
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
05.09.2021 в 00:06
И это мне говорит человек, который ждёт ответный матч в Париже с французами. Дай я как то сам разберусь что я смотрел а что нет...
+2
-2
Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 00:03
Він явно не в формі: запізнюється з прийняттям рішень, далеко відпускає мяч. Тож Аталанта тут ні до чого. А от недостатня форма після операції - справжнє пояснення.
Ответить
+1
-1
Андрей(Киев) (Киев)
04.09.2021 в 23:54
Достойно.
Ответить
+8
0
avatar
Antolog (Одесса)
04.09.2021 в 23:53
Ну вот, сегодня есть повод похвалить нашу сборную! Результат достойный! Да и Шапаренко, как я и предполагал, вполне заменил Зину. С премьерным красавцем в ворота петухов, Колюня! Вот вам и психология... Всех болельщиков с позитивным результатом, футболистам и тренерскому штабу, благодарочка за приятный субботний вечер!
Ответить
+13
0
kanoist (мариуполь)
04.09.2021 в 23:53
Когда играл Пятов,у меня душа в пятки уходила,мандража его бьёт нехило! А так в принципе сыграли неплохо, средняя линия была мобильная,перекрывала все что нужно,лишая лягушатников кислорода...яремчука прикрыли плотно,Матвиенко лошара сцыкливая,пацаны открывались спереди,а оно назад...а так в принципе неплохо!
Ответить
+4
-1
Joyce (Donetsk)
05.09.2021 в 00:13
Что касается Матвиенко, он на удивление сыграл лучше обычного: часто выносил мяч в аут, не пытаясь выстрелить себе в ногу.
Ответить
+1
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 23:53
ВИДЕЛИ !!!! Пе де раст олесин выбежал на поле ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Шманцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
Ответить
+1
-11
ZNAK_VOPROSA
05.09.2021 в 00:04
Витя Просто Какахин иди уже спать рядом с Олексиным, а то он рассерчает и продаст твоё рваное 21 неграм на растерзание
Ответить
+2
-2
Соколов (Никополь)
05.09.2021 в 00:20
Иди тоже петушнись
+2
-2
Соколов (Никополь)
05.09.2021 в 00:17
Иди петушнись.... тебе пора уже
Ответить
+1
-2
Fishing 555 (Rivne)
04.09.2021 в 23:53
Люди добрі не свариться Україна вище голови не скочить нічя це її гра
Ответить
+3
-9
Acsakal (Kharkov)
04.09.2021 в 23:52
Ну що: якби ж не протеже Петракова Сікан, то була би повна гармонія - 5 ігор з рахунком 1:1. А так його другий гол в Астані дещо змінив одноманіття. Спробую перебачити майбутні результати: в нас ще буде 2 гри по 1:1, а потім знову 2:2... От тільки фіни в казахів виграли...
Ответить
+2
-10
Зритель (Харьков)
04.09.2021 в 23:59
Такого в истории отборов никогда не было, чтобы кто-то все матчи вничью сыграл. Так что в оставшихся матчах Украины, скорее всего, ничьих не будет. А вот кто выиграет - сложно сказать. Это футбол.
Ответить
+2
-1
Spivak63
04.09.2021 в 23:52
Для меня это как говорят перед смертью не надышаться , это не наши ничью добыли это французы на себя не похожи , а так как у многих какой то пох...изм к этим инвалидам. Ждите ничьи и проигрыши в следующих матчах, у инвалидов головку занесёт после ничьей с французами. Побед НЕ БУДЕТ! Боснийцы не подарки и фины дома писды дадут.
Ответить
+3
-26
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 23:53
А не пошёл бы та на х...й долбо...б ((((((((((((((((((((((
Ответить
+16
-3
Spivak63
04.09.2021 в 23:55
То шо тебя стоя рожали через жопу тут уже все поняли. Сцука ты лагерная.
+1
-12
Spivak63
05.09.2021 в 00:13
Хулобанец ты а не американец)
0
-3
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 23:52
Тымчик - зверь ! Вообще перекрыл правую половину ! Караваев ему в подмётки не годится !!!
Ответить
+15
-2
metall5291 (Kharkiv)
04.09.2021 в 23:51
Наконец то приличная игра. Достойный результат. Поделили очки с чемпионами мира. Увы, очки делили не только с ними. Но бороться надо до конца. За эту игру - Браво.
Ответить
+11
-1
vid_33 (Симферополь (Украина)
04.09.2021 в 23:51
Очень достойная ничья
Ответить
+11
-1
avatar
meffi (Захід)
04.09.2021 в 23:50
Динаміка сподобалась, нема тупого катання м'яча (хоча французи й не дали б катати).
Ответить
+7
-1
Algrab (Костопiль)
04.09.2021 в 23:50
Ну що сказати...Молодці, боролися!!!Тепер всього- навсього виграти всі матчі, що залишилися...
Ответить
+18
0
аалекс ( Крым)
05.09.2021 в 00:10
Хотелось бы, но пока в пяти матчах не выиграли ни разу.
Ответить
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 23:49
наконец-то увидел сборную единым коллективом по главе с вменяемым тренером. молодцы
Ответить
+15
-1
Joyce (Donetsk)
04.09.2021 в 23:49
Отличная работа! Нет Зинченко и Караева, зато есть игра. С чем всех и поздравляю. На ничью надеялся, ничью и получил. Ярмола и Цыганков - красавцы. Хотя все выложились по полной. Вот только замены, как мне кажется, слишком поздно провел Петраков. А вообще-то он умница. Браво! :)
Ответить
+10
-1
чалагач (Киев)
05.09.2021 в 00:00
Сикан явная ошибка..-ну разве нельзя было Гармаша взять..он пытался выиграть с сиканом? -Малиновский ни о чём и т.д..
Ответить
+2
-5
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 23:49
Я много всех поливал грязью , и рад что сработало ! Заиграли наконец то !Сразу в глаза бросилось то что у команды появился тренер , а не протеже Суркиса - Шева , который никогда никого не тренировал , и довёл команду до ручки ((((((Думаю с этим тренером пройдём на чемпионат мира со второго места !С ПОБЕДОЙ ВСЕХ !!!!!!!Ничья с французами - сравни победе !!!!!!!!!
Ответить
+8
-7
prostors (Вольногорск)
04.09.2021 в 23:51
.
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 23:51
ты много поливал грязью, а теперь эту грязь жрешь. делай выводы. а если нравится жрать свою же грязь, то не делай
Ответить
+3
-2
Arsenals (Днепр)
04.09.2021 в 23:52
Он жрет гав*****о
+3
-2
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 23:55
Я поливал грязью чтоб завести игроков ! А вы дауны сосите х...й
+1
-6
Gerd Muller (Житомир)
05.09.2021 в 00:07
Щоб ти зараз не писав, усе одно ти 321!
Ответить
+1
-1
androma (Вересневе)
04.09.2021 в 23:49
Ура. Четверте місце у нас в кармані
Ответить
+4
-14
efim423 (odessa)
04.09.2021 в 23:49
караваев пока , думаю Луческу в ЛЧ тоже его на баночку посадит .
Ответить
+4
-7
Joyce (Donetsk)
05.09.2021 в 00:21
И не прогадает :)
Ответить
0
-1
vituynia (Черкассы)
05.09.2021 в 00:54
С какого перепугу, Луческу его использует на фланге в атаке,где Караваев выглядит вполне сносно.
Ответить
+1
0
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 23:48
Хочется передать привет даунецким лицемерам.Когда проигрывает Украина,во всем винят динамовцев,когда норм играют,начинают скулить,что вы делите сборную! Противная даунецкая мразота одним словом!
Ответить
+7
-10
аалекс ( Крым)
05.09.2021 в 00:08
Ответить
+1
-2
Wertu098 (бамбас )
05.09.2021 в 00:20
Что хочешь сказать,что не так??? Зайди на ветку матча с казахами,много интересного почитаешь,и увидишь таких клоунов как трамвай и колибри,тиран,которых сейчас и не видно,но на ветках Динамо пообсирать ,они первые!
+2
0
ДобрийВечір (Трип’ять)
04.09.2021 в 23:48
Як же слабко виглядає Маліновський, йому разом з грижею вирізали яйця?
Ответить
+13
-2
Header (Черкассы)
04.09.2021 в 23:48
Ніхто не в змозі перемогти нас у цьому відбірковому циклі. От так от!
Ответить
+10
0
tartar (Львів)
04.09.2021 в 23:48
Продовження безпрограшної серї. Команда грала у футбол - дякую!
Ответить
+9
0
avatar
Horus (Днепропетровск)
05.09.2021 в 00:13
*безвиграшної
Ответить
+2
-1
Joyce (Donetsk)
05.09.2021 в 00:25
Оптимист vs пессимист, а результат тот же: 1-1 :)
+1
0
prostors (Вольногорск)
04.09.2021 в 23:48
Вот игра сборной без звезд Малины и Седана. Ермоленко играл бы так всегда, без возни с мячом. Полузащита все время двигалась, даже Ермола возвращался в оборону. Хорошая игра.
Ответить
+11
-1
avatar
okolegko (Київ)
04.09.2021 в 23:48
Насправді тріумфувати нема чому, оскільки наша збірна зіграла з аутсайдерами і втратила 6 балів, а Франція – з основними конкурентами, і втратила 6 балів. Відчуйте різницю. Перше місце нам точно не світить, будемо боротися за друге
Ответить
+3
-7
Запорізьке Торпедо (zp)
05.09.2021 в 00:00
хз где вы такие беретесь)
Ответить
+3
-5
avatar
okolegko (Київ)
05.09.2021 в 00:12
Які такі? Де конкретика? Аби щось триндонути
+4
-1
аалекс ( Крым)
05.09.2021 в 00:06
За первое место речь не идёт. Нам бы в плей-офф пробиться.
Ответить
+2
-1
Djibouti (Djibouti)
04.09.2021 в 23:48
Пора подавать в книгу рекордом Гиннеса 5 матчей - 5 ничьих
Ответить
+7
0
avatar
Цап-царап (Харків)
04.09.2021 в 23:47
А Финляндия сильнее Украины.
Ответить
+3
-16
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 23:49
Лаптеногий,смотри а то кокошник потеряешь
Ответить
+10
-6
Рівнянин (Рівне)
05.09.2021 в 00:22
В хокеї.
Ответить
+1
0
avatar
Ардалион (Курбевуа)
05.09.2021 в 02:01
И в лыжах с кёрлингом.
0
0
avatar
okolegko (Київ)
04.09.2021 в 23:47
Ответить
+1
0
Lotto (Харьков)
04.09.2021 в 23:47
Стало гораздо меньше передач назад и поперек, перестали пол игры разыгравать мяч на своей половине без продвижения, за счёт этого впереди стало весьма повеселее. Вобщем пока футбол Петракова импонирует больше чем Шевы, видно правда что ребята ещё не привыкли, тяжело отучиться от того что годами вдалбывали, но направление определенно верное. Видно что с казахами просто не повезло.
Ответить
+14
-2
Joyce (Donetsk)
05.09.2021 в 00:30
Это потому что Зины нет. Иначе тот катал бы мяч поперек поля, указывая перстом, кому и что делать. Большая удача для Петракова, между прочим :)
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
04.09.2021 в 23:47
Парни-молодцы, заслуженно завоевали очко. Вот только обидно, что выгрызаем с мясом очки у топовых команд и безвольно разбазариваем в играх с более слабыми.
Ответить
+12
-1
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 23:47
Динамовцы забивают, кроты пропускают. Как всегда.
Ответить
+4
-18
FC Energy (Новая Каховка)
04.09.2021 в 23:50
Ох и дурачок...
Ответить
+5
-4
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 23:51
Та да, его на пенсию пора уже отправлять, старый стал Пятов
+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 23:52
это не дурачок, это провокатор. причем одноразовый
Ответить
+2
-4
Андрей(Киев) (Киев)
04.09.2021 в 23:58
Иван-дурак,как в сказке.
Ответить
+3
0
Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 00:11
Де би був гол Шапаренка, якби за 10 сек до нього Пятов не врятував на виході один в один?
Ответить
+2
0
Vroobydov
04.09.2021 в 23:47
Отлично сыграле на фоне никакущих французов - приемы в три касания, никаких предложений для паса от партнёров, ни одной атаки проведенной по центру. Возврат к старому доброму примитивному футболу.
Ответить
+1
-10
avatar
Ардалион (Курбевуа)
05.09.2021 в 01:58
Прям уж так и никакущих? Вон Гризманн с Рабьо из трусов выпрыгивали, не заметил? Да и Погба с Бенземой не прочь были выпрыгнуть..
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
04.09.2021 в 23:46
Достойно! Петраков молодец, как по мне намного лучше чем унылое катание мяча от Шевы последний год. Минусы: Мы под конец играли явно на ничью, в таком то положении? Поздние замены, имхо. И все-таки французы играли не в полную силу, ничья их более чем устраивает. А мы ВСЁ, на выход! Я не верю в выход со 2го места через все это сито очень неслабых команд.
Ответить
+7
-10
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
04.09.2021 в 23:49
Минусуют оптимисты? Или хейтеры Петракова?)
Ответить
0
-2
Arsenals (Днепр)
04.09.2021 в 23:55
минусуют реалисты
+2
-3
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
05.09.2021 в 00:18
В чем реализм то?)
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 23:53
минусуют те кто тебе по губам водят, иксперд заплаканный)
Ответить
+2
-4
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
05.09.2021 в 00:18
О, интеллектуал из Запорожья. Я тебе погремуху придумал - "испанский стыд". Не позорь город ;-)
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.09.2021 в 00:54
ты б знал какие погремухи тебе твоя жинка дала. если будут еще смешные вопросы по минусам - обращайся к ней)
0
-1
Кот2021 (Николаев)
05.09.2021 в 00:24
Я бы не сказал, что французы не в полную силу играли - по моему они просто уже не могут в полную силу вообще играть. А вот СБУ заслуженно этим воспользовалась. Я такой слаженной игры от родясь от наших не вспомню - те пару моментов у Франции больше на случайность, чем на закономерность были похожи.
Ответить
0
-1
Golfik25 (Киев)
04.09.2021 в 23:46
В чем равный бой? В 2 тайме, Франция возила Украину. Отскочили короче опять. Динамовцы сегодня отлично делали игру в 1 тайме, связка Ярмола, Цыганков, Шапа это топище!! Гол красивый и 2 момента Шапа-Ярмола божественны.
Ответить
+5
-22
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
04.09.2021 в 23:47
Ты точно эту игру смотрел?
Ответить
+8
-3
Arsenals (Днепр)
04.09.2021 в 23:47
вечно недовольное?
Ответить
+5
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 23:48
тот же вопрос к тебе, гульфик
Ответить
+3
-3
Golfik25 (Киев)
04.09.2021 в 23:52
Выкидишь колхозницы, читать научись. Гольфик от слова Гольф, есть такая машина,но у вас в селе вряд-ли знают о таких)))
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 23:55
ты - гульфик. смирись)
0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.09.2021 в 23:46
Жаль 4 втрачених з Казахстаном
Ответить
+9
0
NikosFutboloidos (Chop)
05.09.2021 в 00:12
Вони змінили Арменію
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 23:46
Козлы....ставку запороли.....ублюдки
Ответить
+1
-22
Arsenals (Днепр)
04.09.2021 в 23:48
так тебе и надо падаль сепарская
Ответить
+9
-3
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 23:50
Идиот, при чем тут сепарр ? Сепары кто ставит на Францию ? Чушкарь ты тупорылый
+1
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
04.09.2021 в 23:49
жинка тебе приб*є)
Ответить
+3
-2
ZNAK_VOPROSA
04.09.2021 в 23:58
У нього чоловік
+4
-2
Arsenals (Днепр)
04.09.2021 в 23:57
читая твои высеры на сайте то получаешь то что заслуживаешь -совкодрочер!
Ответить
+1
-1
Gerd Muller (Житомир)
05.09.2021 в 00:00
Так ти не сєпар, ти 321!
Ответить
0
-1
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 23:46
Норм игра,первый тайм вообще бомба.сбУ займёт второе место и выйдут на ЧМ скриньте!
Ответить
+6
-4
avatar
Ардалион (Курбевуа)
05.09.2021 в 01:46
Ж0ПУ поставишь, заскриним..
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
04.09.2021 в 23:45
Ну с*ка. Тепер згадуємо -4 з казахами і -2 з фінами. Як так бл*ть. Такі би шанси були вихід, а тепер рахувати кожен бал і надіятись на удачу. Ну хоть дякую за цю гру. Грали без боязні взагалі, і не ставили автобус. І це проти чемпіонів світу. Молодці, но с*ка інші матчі бл...
Ответить
+5
-1
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 23:48
Будем играть против Франции в гостях, Франция нас раскатает
Ответить
0
-11
avatar
Romerik (YNWA)
04.09.2021 в 23:50
Ало бл...? Вже зіграли 1-1. Хватит спать...
+9
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
04.09.2021 в 23:55
Іван проспав цей момент))
+1
0
аалекс ( Крым)
05.09.2021 в 00:00
Видно специалиста издалека))
+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
04.09.2021 в 23:45
как можно было казахов не обыграть...если с Францией неплохо катали..?.......убрали Караваева...не было Зины и игра прояснилась.
Ответить
+10
-4
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 23:49
А еще Малиновского убрали. И игра выровнялась
Ответить
+7
-1
Alex DI (Харьков)
04.09.2021 в 23:45
Ну что, где нытики и всепропальщики? Хорошая, равная игра.
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+8
-5
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
04.09.2021 в 23:47
Игра то хорошая. Да только поздно пить Боржоми)
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+2
-5
Alex DI (Харьков)
04.09.2021 в 23:57
Может и не поздно, надо надеяться и поддерживать, + подтягивать новых игроков, у нас с атакой не ахти, Ярмоленко уже ветеран, он конечно выкладывается по максимуму во всех играх, но дальше надо уже думать
0
0
Не дармоед (Запорожье)
04.09.2021 в 23:44
Не смотрел второй тайм , нервы не в п.зду,первый норм)
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+3
-6
storm_ua (Николаев)
04.09.2021 в 23:44
Браво Петраков, руки прочь продажные уаф от тренера. Отличная игра, тренерская работа на лицо, дайте время тренеру хотябы 2 года
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+14
-3
Djon (Киев)
04.09.2021 в 23:44
Молодці! Ну можете же грати відмінно!
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+7
-1
LENART (Кривой Рог)
04.09.2021 в 23:44
Проведені вчасно заміни,відсутність на полі Зіни і Маліни,а також геніальний гол Шапи дали результат з чемпіонами світу! Петраков МОЛОДЕЦЬ!
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+15
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 23:44
Где пи да ры куесосы ???? Где !!!!!
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+3
-8
Djon (Киев)
04.09.2021 в 23:44
У джеркалі побачиш.
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+10
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 23:48
у джеркали твой папа осел утопился....
0
-4
avatar
Loader (Днепр)
04.09.2021 в 23:45
Так ты уже здесь.
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+9
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 23:47
чмо ты сосущее...лучше бы ты меня не трогал...дед пердет...
0
-5
avatar
Loader (Днепр)
04.09.2021 в 23:48
Да, действительно, уквашин, в тебя лучше не наступать.
+7
0
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 23:54
Скройся дырявый
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+2
-1
Андрей(Киев) (Киев)
05.09.2021 в 00:01
Дебилл,когда тебе родители инет уже отключат.
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+3
0
Arsenals (Днепр)
04.09.2021 в 23:44
Где те уроды что писали что нас порвут? соколов никопольский что молчишь пид*****ло сепарское?
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+8
-6
avatar
Loader (Днепр)
04.09.2021 в 23:47
Чему ты радуешься? Случайной ничьей с Францией? Где потерянные очки с х. знает с кем?
Ответить
+4
-7
Arsenals (Днепр)
04.09.2021 в 23:51
Радуюсь игре которую показали против действующих ЧМ и тому что парни выложились на все100%. И если такой футбол покажут в оставшихся играх то добьються всех побед.Вразумел недовольный?
+7
-1
Соколов (Никополь)
05.09.2021 в 00:01
Да пускай попадаются.....скоро опять ничья с Боснией
0
-1
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.09.2021 в 23:43
Урааа. Нічья рівноціна трьом перемогам,або одній але дуже крупній.
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+5
-2
аалекс ( Крым)
04.09.2021 в 23:54
Вот если бы за нее, как за 3 победы 9очков дали, было бы классно.
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+2
0
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
04.09.2021 в 23:43
Вообщем, нашим пофиг с кем играть в ничью. Главное играть в ничью. )))
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+12
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
04.09.2021 в 23:43
Молодцы. И дело не в результате а именно в игре. Бились как могли и не плохо смотрелись. Моментами даже лучше были. Пока непобедимые!!!
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+14
0
Fishing 555 (Rivne)
04.09.2021 в 23:50
Білись наші козаченьки до ночі глухої полягло наших чи мало а француз у троє не вернувся Петряк голова завзята замучила його горілка проклята
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0
-2
avatar
Drovko (Lviv)
04.09.2021 в 23:43
А з Петракова буде толк. Дайте людині працювати
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+12
-3
Fishing 555 (Rivne)
04.09.2021 в 23:47
Спінінг йому в руки і на рибалку
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0
-3
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 23:50
Не судите по двум матчам
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0
-3
Ramses_ua (Запоріжжя)
04.09.2021 в 23:55
Петракова в презЕденты
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+1
-1
Fishing 555 (Rivne)
04.09.2021 в 23:43
Петряк продолжает петь песню Шевченка.
Ответить
+2
-15
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 23:45
Что куесос с прогнозом ??? обь е*ался...????
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+6
-3
ВиктАн
04.09.2021 в 23:42
Наверное лучшая игра СБУ за последнее время.
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+14
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
04.09.2021 в 23:44
Ответить
+2
-1
Header (Черкассы)
04.09.2021 в 23:42
Молодці, захист - топ. Тобто, з таким набором гравців і Петраков може грати нічиї за Францією і казахами. Цікаво.
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+5
-2
Gerd Muller (Житомир)
04.09.2021 в 23:54
Шевченко також грав у нічию з Францією та Казахстаном, та й ще з Фінляндією. Решту матчів потрібно вигравати.
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+2
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
04.09.2021 в 23:42
как обычно нечего нового, следующий то же 1-1 или 2-2
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+5
-10
Мистер Блин (Хмельницкий)
04.09.2021 в 23:44
а на який рахунок ти поставив би перед грою?
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+3
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
05.09.2021 в 00:23
на ничью конечно! Я же говорю нечего нового. Прошлый раз с Францией что хуже играли? Нет. Так же хорошо боролись.
0
0
Mexxxxx (Просяная)
04.09.2021 в 23:40
Когда хорошо, так хорошо. Молодцы! Наконец-то сыграли без боязни перед грандом, прижимания к воротам, как равные, имея уважение к себе. И наконец-то были скорости, всю игру. Наверное надо забрать свои слова обратно о тренере и признать, было построение игры, было видно как мы хотим играть и мы так играем, т.е. полная дисциплина. Четкая командная оборона и если атака то не хаотично, а тоже командно и большими силами. Нас не «убил», как обычно пропущенный мяч в начале тайма. Поэтому работа тренерского штаба видна, это не то унылое зрелище с Австрией и Англией. Та и эмоции Петракова во время игры тоже о многом говорят. Можем получается, жалко столько потеряли всеми этими ничьими, но играть надо до конца, второе место реально, а нам болеть и верить тоже до последнего.
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+17
-1


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