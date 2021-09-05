Ни одного гола без Депая. Видео обзор матча Нидерланды - Черногория 4:0

Если представить, что это не новичок великой Барселоны так зажигает, а новичок Реала, фанаты Реала в таких случаях говорят - "Сейчас у кого-то будет подгорать". Знаю, это они говорят по примеру из своего опыта, это у них регулярно подгорает... И все же, позволю себе прокомментировать эту новость в стиле фанатов Реала. - "Сейчас, после этой новости, подгорает и не перестает пламенеть у металла, у анестезика, у алгрба, у оды. у квашина, у подполья...."