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Ни одного гола без Депая. Видео обзор матча Нидерланды - Черногория 4:0
Реабилитировались за две предыдущие неудачи
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Сборная Нидерландов одержала первую победу после Евро-2020 и после прихода на тренерский мостик Луи ван Гала. "Оранье" в родных стенах не оставили ни единого шанса Черногории,
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