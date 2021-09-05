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Ни одного гола без Депая. Видео обзор матча Нидерланды - Черногория 4:0

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Реабилитировались за две предыдущие неудачи

Ни одного гола без Депая. Видео обзор матча Нидерланды - Черногория 4:0

Фото: AFP/Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Нидерландов одержала первую победу после Евро-2020 и после прихода на тренерский мостик Луи ван Гала. "Оранье" в родных стенах не оставили ни единого шанса Черногории, забив четыре гола. Особое рвение в этой игре исходило от форварда "Барселоны" Мемфиса Депая. Нападающий в первом тайме заработал пенальти, который сам же реализовал, забил второй гол после перерыва, а также поучаствовал в двух других голах своей сборной. Заслуженная победа в феерическом матче Мемфиса Депая.

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В статье: Нидерланды Черногория Мемфис Депай
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.09.2021 в 09:21
Если представить, что это не новичок великой Барселоны так зажигает, а новичок Реала, фанаты Реала в таких случаях говорят - "Сейчас у кого-то будет подгорать". Знаю, это они говорят по примеру из своего опыта, это у них регулярно подгорает... И все же, позволю себе прокомментировать эту новость в стиле фанатов Реала. - "Сейчас, после этой новости, подгорает и не перестает пламенеть у металла, у анестезика, у алгрба, у оды. у квашина, у подполья...."
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