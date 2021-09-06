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Тренер сборной Аргентины: Нам ни разу не сообщили, что эти футболисты не могут сыграть с Бразилией

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Праздник не состоялся

Тренер сборной Аргентины: Нам ни разу не сообщили, что эти футболисты не могут сыграть с Бразилией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал скандальную ситуацию с отменой матча с Бразилией в рамках отбора на ЧМ.

"Вся эта ситуация меня очень огорчает. Я не ищу виновных. Случись что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться. Это должен был быть праздник для всех, мы не смогли насладиться игрой лучших футболистов мира".

"Я хочу, чтобы народ Аргентины понимал, что как тренер я должен защищать своих игроков. Нам ни разу не сообщили, что эти футболисты не могут сыграть. Мы хотели провести матч, как и бразильцы".

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В статье: Бразилия Аргентина Лионель Скалони
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
06.09.2021 в 10:18
Все вірно "я буду захищати своїх гравців"! А все інше
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Dr. House (Поділля)
06.09.2021 в 10:00
Эдерсон, Аллисон, Жезус, Ришарлисон не поехали в сборную из АПЛ, потому что их предупредило руководство АПЛ, что по приезду они должны будут отбывать двухнедельный карантин. К тому же чиновники федерации Аргентины были предупреждены, какие карантинные ограничения действуют в Бразилии. В итоге решили быть самыми хитросраками, наипать и бразильцев и АПЛ. Не получилось. Что-то пошло не так...
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