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Тренер сборной Аргентины: Нам ни разу не сообщили, что эти футболисты не могут сыграть с Бразилией
Праздник не состоялся
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал скандальную ситуацию с отменой матча с Бразилией в рамках отбора на ЧМ.
"Вся эта ситуация меня очень огорчает. Я не ищу виновных. Случись что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться. Это должен был быть праздник для всех, мы не смогли насладиться игрой лучших футболистов мира".
"Я хочу, чтобы народ Аргентины понимал, что как тренер я должен защищать своих игроков. Нам ни разу не сообщили, что эти футболисты не могут сыграть. Мы хотели провести матч, как и бразильцы".
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