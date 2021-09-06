Тренер сборной Аргентины: Нам ни разу не сообщили, что эти футболисты не могут сыграть с Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал скандальную ситуацию с отменой матча с Бразилией в рамках отбора на ЧМ.

"Вся эта ситуация меня очень огорчает. Я не ищу виновных. Случись что-то или нет, это было неподходящее время, чтобы вмешиваться. Это должен был быть праздник для всех, мы не смогли насладиться игрой лучших футболистов мира".