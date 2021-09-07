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"Футболисты точно не смогут играть еще больше", – директор Сити об идее проведения ЧМ каждые 2 года

Чемпионат мира FIFA
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Всё больше недовольных

"Футболисты точно не смогут играть еще больше", – директор Сити об идее проведения ЧМ каждые 2 года

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано прокомментировал предложение Арсена Венгера, возглавляющего отдел ФИФА по глобальному развитию футбола, о проведении чемпионата мира каждые 2 года.

"Ни для чего подобного нет пространства. Вообще нет места в календаре. Футболисты точно не смогут играть еще больше", – сказал Сориано.

Напомним, Венгер предложил проводить ЧМ каждые два года, начиная с 2028-го.

Об этой инициативе уже негативно высказывался Пеп Гвардиола. Он пошутил: "Может, нам стоит попросить УЕФА и ФИФА продлить год? Может, (все получится), если у нас будет 400 дней в году".

Также негативно отреагировал президент УЕФА Александер Чеферин, который уверен, что престиж турнира упадет.

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В статье: Арсен Венгер Ферран Сориано Манчестер Сити Пеп Гвардиола Чемпионат мира 2022
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Источник:
telegraph.co.uk

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