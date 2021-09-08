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Дешам: С финнами французы показали игру, близкую к уровню сборной с нашей репутацией
Дидье высоко оценивает своих подопечных и верит в них
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги матча квалификации на чемпионат мира-2022 с Финляндией (2:0). Дубль оформил Антуан Гризманн.
"У нас не все получалось здорово, но мы проявили больше решимости. Мои подопечные прибавили с точки зрения качества игры и уверенности в целом. Сегодня Франция сделала несколько классных хороших ходов на футбольном поле".
"Мы показали игру, близкую к той, которая соответствует уровню сборной с нашей репутацией. Для нас это очень важный результат после двух ничьих, квалификация все еще в наших руках".
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