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Дешам: С финнами французы показали игру, близкую к уровню сборной с нашей репутацией

Чемпионат мира FIFA
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Дидье высоко оценивает своих подопечных и верит в них

Дешам: С финнами французы показали игру, близкую к уровню сборной с нашей репутацией

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги матча квалификации на чемпионат мира-2022 с Финляндией (2:0). Дубль оформил Антуан Гризманн.

"У нас не все получалось здорово, но мы проявили больше решимости. Мои подопечные прибавили с точки зрения качества игры и уверенности в целом. Сегодня Франция сделала несколько классных хороших ходов на футбольном поле".

"Мы показали игру, близкую к той, которая соответствует уровню сборной с нашей репутацией. Для нас это очень важный результат после двух ничьих, квалификация все еще в наших руках".

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В статье: Франция Финляндия Дидье Дешам ЧМ-2022 Чемпионат Мира
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Источник:
UEFA

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