Дешам: С финнами французы показали игру, близкую к уровню сборной с нашей репутацией

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал итоги матча квалификации на чемпионат мира-2022 с Финляндией (2:0). Дубль оформил Антуан Гризманн.

"У нас не все получалось здорово, но мы проявили больше решимости. Мои подопечные прибавили с точки зрения качества игры и уверенности в целом. Сегодня Франция сделала несколько классных хороших ходов на футбольном поле".