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Пьянич: Теперь должны брать очки в выездных матчах с Украиной и Казахстаном
Босния и Герцеговина упустила победу над Казахстаном
Хавбек сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал
"Это большая ошибка, больше и нечего добавить. Мы потеряли дома два очень нужных очка. У нас было много возможностей, и мы ими не воспользовались. Но это футбол, где за каждый неиспользованный шанс вас могут наказать.
Против Казахстана нелегко играть. Они также набрали очки против других соперников, но если вы хотите быть в числе первых двух команд, вы должны обыграть Казахстан дома.
После матча с Францией (1:1), сегодня мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы не рисковали. Через месяц две новые игры в Казахстане и Украине, и мы должны там брать очки", - сказал Пьянич.
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