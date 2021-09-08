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Пьянич: Теперь должны брать очки в выездных матчах с Украиной и Казахстаном

Чемпионат мира FIFA
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Босния и Герцеговина упустила победу над Казахстаном

Пьянич: Теперь должны брать очки в выездных матчах с Украиной и Казахстаном

Новина українською

Хавбек сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал ничью с Казахстаном (2:2) в отборочном матче ЧМ-2022, в котором гости ушли от поражения на 5-й компенсированной минуте.

"Это большая ошибка, больше и нечего добавить. Мы потеряли дома два очень нужных очка. У нас было много возможностей, и мы ими не воспользовались. Но это футбол, где за каждый неиспользованный шанс вас могут наказать.

Против Казахстана нелегко играть. Они также набрали очки против других соперников, но если вы хотите быть в числе первых двух команд, вы должны обыграть Казахстан дома.

После матча с Францией (1:1), сегодня мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы не рисковали. Через месяц две новые игры в Казахстане и Украине, и мы должны там брать очки", - сказал Пьянич.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Казахстан Миралем Пьянич
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Источник:
scsport.ba

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