Пьянич: Теперь должны брать очки в выездных матчах с Украиной и Казахстаном

Хавбек сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал ничью с Казахстаном (2:2) в отборочном матче ЧМ-2022, в котором гости ушли от поражения на 5-й компенсированной минуте.

"Это большая ошибка, больше и нечего добавить. Мы потеряли дома два очень нужных очка. У нас было много возможностей, и мы ими не воспользовались. Но это футбол, где за каждый неиспользованный шанс вас могут наказать.

Против Казахстана нелегко играть. Они также набрали очки против других соперников, но если вы хотите быть в числе первых двух команд, вы должны обыграть Казахстан дома.

После матча с Францией (1:1), сегодня мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы не рисковали. Через месяц две новые игры в Казахстане и Украине, и мы должны там брать очки", - сказал Пьянич.