Чемпионат мира FIFA
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1:1. Украина пропускает на 90+4 минуте матча против сборной Чехии - ВИДЕО
И снова ничья
фото: twitter.com/ceskarepre_cz / Автор: неизвестен
Украина пропускает мяч на 90+4 минуте встречи с Чехией в товарищеском матче. Это 3 ничья Украины подряд.
Матей Выдра, нападающий "Бернли", забил последний мяч в этой встрече. 1:1.
Следующий матч сборной состоится 9 октября против сборной Финляндии. Во многом, именно эта встреча решит есть ли шансы на выход на Чемпионат Мира у сборной Украины.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2021 в 00:04
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