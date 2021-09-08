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1:1. Украина пропускает на 90+4 минуте матча против сборной Чехии - ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

И снова ничья

1:1. Украина пропускает на 90+4 минуте матча против сборной Чехии - ВИДЕО

фото: twitter.com/ceskarepre_cz / Автор: неизвестен

Новина українською

Украина пропускает мяч на 90+4 минуте встречи с Чехией в товарищеском матче. Это 3 ничья Украины подряд.

Матей Выдра, нападающий "Бернли", забил последний мяч в этой встрече. 1:1.

Следующий матч сборной состоится 9 октября против сборной Финляндии. Во многом, именно эта встреча решит есть ли шансы на выход на Чемпионат Мира у сборной Украины.

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В статье: Национальная сборная Украины Матей Выдра Бернли
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
09.09.2021 в 00:04
думал неужели выиграют --нет 6 ничья идём на рекорд
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