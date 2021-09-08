1:1. Украина пропускает на 90+4 минуте матча против сборной Чехии - ВИДЕО

Украина пропускает мяч на 90+4 минуте встречи с Чехией в товарищеском матче. Это 3 ничья Украины подряд.

Матей Выдра, нападающий "Бернли", забил последний мяч в этой встрече. 1:1.

Следующий матч сборной состоится 9 октября против сборной Финляндии. Во многом, именно эта встреча решит есть ли шансы на выход на Чемпионат Мира у сборной Украины.