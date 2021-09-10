  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Камиль Глик обвинен в расизме за борьбу в штрафной площади
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Камиль Глик обвинен в расизме за борьбу в штрафной площади

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Футбольная ассоциация Польши отрицает обвинения

Камиль Глик обвинен в расизме за борьбу в штрафной площади

Фото: skysports / Автор: неизвестен

Новина українською

Камиль Глик толкался с Кайлом Уокером в штрафной площади во время матча сборных Польши и Англии. ФИФА открыла разбирательство по части расизма в эпизоде.

После инцидента на поле состоялась небольшая потасовка, в результате которой Камиль Глик и Гарри Магуайр получили по желтой карточке.

"Мы начинаем понимать, что произошло", – заявил на послематчевой пресс-конференции Саутгейт. Когда его спросили об инциденте снова, он ответил: "Мы пытаемся выяснить, что именно произошло, и когда мы узнаем больше, мы дадим знать людям".

Пресс-атташе Футбольной ассоциации Польши ответил: "Я разговаривал с нашими игроками, и они полностью отрицают наличие расизма. Это был нормальный футбольный инцидент. Страсти накалялись. При исполнении штрафного между Гликом и Уокером произошла некоторая толкучка. Было много напряжения и давления, но не было расизма".

Напомним, что накануне в Англии приговорили к 4 месяцам условного заключения мужчину, который написал оскорбительный расистский пост в фейсбуке о Санчо, Рэшфорде и Сака, промазавших пенальти в финале Евро-2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кайл Уокер Камил Глик Национальная сборная Англии Национальная сборная Польши
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...