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Камиль Глик обвинен в расизме за борьбу в штрафной площади
Футбольная ассоциация Польши отрицает обвинения
Фото: skysports / Автор: неизвестен
Камиль Глик толкался с Кайлом Уокером в штрафной площади во время матча сборных Польши и Англии. ФИФА открыла разбирательство по части расизма в эпизоде.
После инцидента на поле состоялась небольшая потасовка, в результате которой Камиль Глик и Гарри Магуайр получили по желтой карточке.
"Мы начинаем понимать, что произошло", – заявил на послематчевой пресс-конференции Саутгейт. Когда его спросили об инциденте снова, он ответил: "Мы пытаемся выяснить, что именно произошло, и когда мы узнаем больше, мы дадим знать людям".
Пресс-атташе Футбольной ассоциации Польши ответил: "Я разговаривал с нашими игроками, и они полностью отрицают наличие расизма. Это был нормальный футбольный инцидент. Страсти накалялись. При исполнении штрафного между Гликом и Уокером произошла некоторая толкучка. Было много напряжения и давления, но не было расизма".
Напомним, что накануне в Англии приговорили к 4 месяцам условного заключения мужчину, который написал оскорбительный расистский пост в фейсбуке о Санчо, Рэшфорде и Сака, промазавших пенальти в финале Евро-2021.
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