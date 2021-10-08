Саутгейт высказался по поводу вакцинации: Это необходимо

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о необходимости вакцинироваться. "Программа вакцинации – единственный выход", – заявил он.

"Все знают, какую позицию я занимаю по этому вопросу. Программа вакцинации – единственный выход из ситуации в условиях пандемии. Это необходимо", – сказал британец.

"Последние полтора года наш врач постоянно общался с игроками на тему нынешнего положения с инфекцией в стране. В контексте этого он постоянно разъясняет, каковы преимущества вакцинации.

У нас не получится оказать большое влияние за ближайшие два-три дня. К примеру, мы не можем сделать всем прививку", – сказал Саутгейт.

Напомним, что Саутгейт ранее столкнулся с оскорблениями в свой адрес после того, как он поучаствовал в съемках видео с призывом к вакцинации. Тренер отметил, что он признает сложность данной темы, однако, по его мнению, никто пока не предложил альтернативного решения.