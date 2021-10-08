  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Саутгейт высказался по поводу вакцинации: Это необходимо
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саутгейт высказался по поводу вакцинации: Это необходимо

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Ранее он уже призывал вакцинироваться

Саутгейт высказался по поводу вакцинации: Это необходимо

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о необходимости вакцинироваться. "Программа вакцинации – единственный выход", – заявил он.

"Все знают, какую позицию я занимаю по этому вопросу. Программа вакцинации – единственный выход из ситуации в условиях пандемии. Это необходимо", – сказал британец.

"Последние полтора года наш врач постоянно общался с игроками на тему нынешнего положения с инфекцией в стране. В контексте этого он постоянно разъясняет, каковы преимущества вакцинации.

У нас не получится оказать большое влияние за ближайшие два-три дня. К примеру, мы не можем сделать всем прививку", – сказал Саутгейт.

Напомним, что Саутгейт ранее столкнулся с оскорблениями в свой адрес после того, как он поучаствовал в съемках видео с призывом к вакцинации. Тренер отметил, что он признает сложность данной темы, однако, по его мнению, никто пока не предложил альтернативного решения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
worldsoccertalk.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...