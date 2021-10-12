Отбор на ЧМ-2022. Шведы отодвигают испанцев на второе место, Грузия и Цитаишвили побеждают

Пока Испания вела борьбу за победу в Лиге Наций, четверка её соперников по отборочной группе играла между собой. Главным матчем была встреча Швеции и Грузии. Первые, в случае успеха, могли опережать "красную фурию" и выходить на первое место, вторые имели шанс догнать скандинавов, усложнив ситуацию в группе. Но для этого одной из сторон нужно было брать три очка. Иначе никак.

Шведы играли дома, шведы были фаворитами, шведы отскочили в первом тайме. Игра была без особых моментов, но по всем статистическим показателям именно греческие гости смотрелись слаженнее, интереснее, но забить не смогли. Во втором тайме события оживились, чему способствовал фол Мавропаноса в своей штрафной - пенальти. Форсберг не промазал.

Учитывая умение шведов играть на контратаках, пропущенный гол стал приговором для гостей. Спустя десять минут они пропустили еще раз в простейшей ситуации - Ольсен выбил вперед, Исак зацепился за мяч, прокинул мимо вратаря и забил. Конец. Коллектив Андерссона забрался на вершину и теперь попробует не пустить туда Испанию.

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D

Швеция - Греция 2:0

Гол: Форсберг 59 (п), Исак 69

Швеция: Ольсен - Крафт, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон - Классон, Ульссон, Экдаль, Форсберг - Исак, Квайсон

Греция: Влаходимос - Мавропанос, Хацидиакос, Цимикас - Андруцос, Бакасетас, Сиопис, Бухалакис, Яннулис - Павлидис, Масурас

В другом матче группы D встретились два аутсайдера - Косово и Грузия. Сборные разыгрывали между собой право не быть последними. До перерыва стороны обменялись голами, а после - забить смогли только грузины. Матч также был интересен фанатам "Черноморца", поскольку в составе гостей вышел Гио Цитаишвили. Вингер отыграл 73 минуты, но без результативных действий. Хотя был не худшим в атаке сборной Грузии.

Чемпионат мира 2022, отборочный цикл, группа D

Косово - Грузия 1:2

Голы: Мурики 45 (п) - Окриашвили 11, Давиташвили 82

Косово: Мурич - Войвода, Ррахмани, Фазлийи, Алити - Халими, Дрешевич, Целина - Рашани, Мурики, Рашица

Грузия: Лория - Какабадзе, Кашия, Двали, Гиобелидзе - Квеквескири, Гвилия - Кварацхелия, Окриашвили, Цитаишвили - Лобжанидзе