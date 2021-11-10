Бернарду Силва травмирован. Он не сыграет за Португалию против Ирландии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил о том, что у хавбека "Манчестер Сити" Бернарду Силвы травма, передает Daily Mail.

– Матч с Ирландией пропустит Бернарду Силва. Сможет ли он сыграть против Сербии?

– Многое свидетельствует о том, что да. Он прибыл к нам уставшим, с жалобами. Он не смог участвовать в тренировках, но восстановление идет хорошо, и мы надеемся и верим в то, что он выйдет против Сербии.

Ему нет смысла лететь с нами в Ирландию, поскольку он не готов на сто процентов и не сможет там находиться в лучших для восстановления условиях, – сказал Сантуш.

Сообщается, у Силвы возникли проблемы с мышцами.

В текущем сезоне Силва провел 15 матчей и забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 70 миллионов евро.