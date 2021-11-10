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Бернарду Силва травмирован. Он не сыграет за Португалию против Ирландии
Обнаружились проблемы с мышцами
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил о том, что у хавбека "Манчестер Сити" Бернарду Силвы травма, передает Daily Mail.
– Матч с Ирландией пропустит Бернарду Силва. Сможет ли он сыграть против Сербии?
– Многое свидетельствует о том, что да. Он прибыл к нам уставшим, с жалобами. Он не смог участвовать в тренировках, но восстановление идет хорошо, и мы надеемся и верим в то, что он выйдет против Сербии.
Ему нет смысла лететь с нами в Ирландию, поскольку он не готов на сто процентов и не сможет там находиться в лучших для восстановления условиях, – сказал Сантуш.
Сообщается, у Силвы возникли проблемы с мышцами.
В текущем сезоне Силва провел 15 матчей и забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 70 миллионов евро.
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