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1:1. Украина отыгрывается против Болгарии шикарным ударом Степаненко – Видео

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Надежда есть

1:1. Украина отыгрывается против Болгарии шикарным ударом Степаненко – Видео

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сборная Украина отыгрывается против Болгарии. Преимущество по ударам 31-3.

Тарас Степаненко отыгрывает 1 мяч у Болгар на 80 минуте матча. Похватил, обработал и ударил – роскошный гол полузащитника. 1:1.

Это 4 гол Тараса за национальную команду. Все 4 полузащитник забил в товарищеских матчах.

Напомним, что 16 ноября Украине предстоит сыграть в гостях против Боснии и Герцеговины за шанс выйти на чемпионат мира в Катаре. У нашей сборной на данный момент 9 очков в 7 матчах, в то время как у Финляндии и Боснийцев 8 и 7 после 6 встреч, соответственно.

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В статье: Тарас Степаненко Национальная сборная Украины сборная Болгарии
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 22:02
не чего сказать--КАЛЕКИ КРИВОНОГИЕ
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Фанат АПЛ
11.11.2021 в 21:53
Стёпа хороший положил,жаль не часто забивает.
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