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1:1. Украина отыгрывается против Болгарии шикарным ударом Степаненко – Видео
Надежда есть
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сборная Украина отыгрывается против Болгарии. Преимущество по ударам 31-3.
Тарас Степаненко отыгрывает 1 мяч у Болгар на 80 минуте матча. Похватил, обработал и ударил – роскошный гол полузащитника. 1:1.
Это 4 гол Тараса за национальную команду. Все 4 полузащитник забил в товарищеских матчах.
Напомним, что 16 ноября Украине предстоит сыграть в гостях против Боснии и Герцеговины за шанс выйти на чемпионат мира в Катаре. У нашей сборной на данный момент 9 очков в 7 матчах, в то время как у Финляндии и Боснийцев 8 и 7 после 6 встреч, соответственно.
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