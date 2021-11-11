1:1. Украина отыгрывается против Болгарии шикарным ударом Степаненко – Видео

Сборная Украина отыгрывается против Болгарии. Преимущество по ударам 31-3.

Тарас Степаненко отыгрывает 1 мяч у Болгар на 80 минуте матча. Похватил, обработал и ударил – роскошный гол полузащитника. 1:1.

Это 4 гол Тараса за национальную команду. Все 4 полузащитник забил в товарищеских матчах.

Напомним, что 16 ноября Украине предстоит сыграть в гостях против Боснии и Герцеговины за шанс выйти на чемпионат мира в Катаре. У нашей сборной на данный момент 9 очков в 7 матчах, в то время как у Финляндии и Боснийцев 8 и 7 после 6 встреч, соответственно.