Черногория – Нидерланды. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ-2022 на 13.11.2021

Квалификация на Чемпионат мира-2022

Группа G, девятый тур

13 ноября, 21:45. "Градский" (Подгорица)

Главный арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Прямая трансляция: Футбол 1

Финишная прямая отбора на Мундиаль в Катаре для каждого имеет разные перспективы. Для одних – это матчи уровня товарищеских, ведь уже не стоит перед ними ни одна турнирная задача, для других – это борьба за путевку на Чемпионат мира. Черногория и Нидерланды представляют сразу обе стороны, ведь хозяева потеряли все шансы на проход даже в стыковые поединки, а вот гости продолжают бороться за лидерство в группе.

Такие встречи с одной стороны, казалось бы, предсказуемы, однако с другой – совсем нет. Это подтвердил состоявшийся 11 ноября матч между Ирландией и Португалией. Соперникам Роналду и компании важен был только престиж, но все равно в том поединке они удержали нулевую ничью. Смогут ли "храбрые соколы" повторить это достижение и насолить мотивированным "оранье"?

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Черногория

После своей независимости в 2007 году черногорцы еще ни разу не попали в финальную часть ни Чемпионата мира, ни Евро. На этот раз тоже им удача не улыбнулась, и в прошлом, седьмом туре поражение против прямых конкурентов норвежцев (0:2) окончательно выбросило "храбрых соколов" из борьбы за путевку на Мундиаль.

В матчах с крепкими соперниками в группе G (Нидерланды, Норвегия, Турция) Черногория набрала всего одно очко, в то время как против менее низких в рейтинге оппонентов (Латвии и Гибралтара) 10 зачетных пунктов, умудрившись не выиграть в домашней встрече против латвийцев (0:0). Личные поединки расставили все по своим местам, и черногорцы справедливо выбыли из борьбы.

Кадры хозяев

Бессменный лидер и капитан сборной Стеван Йоветич наконец-то восстановился от повреждений и на прошлом сборе провел первую игру в составе черногорцев в этом году. В текущем отборе у него еще ни одного результативного действия, да и провел он всего один матч. За его отсутствия атаками руководили Адам Марушич из "Лацио" и Урош Джурджевич з “Спортинга Хихона”. Отметим, что следующий поединок пропустит правый защитник Вешович из-за удаления в предыдущей встрече с Норвегией.

Нидерланды

После двух подряд Мундиалей с медалями (2010 – серебро, 2014 – бронза) сборная Нидерландов не смогла опередить в отборе Францию ​​и Швецию и с третьего места пролетела мимо Чемпионата Мира в России. Теперь же шансы у подопечных (опять, как и в 2014 году) ван Гала очень велики, ведь команда лидирует в группе перед двумя финальными матчами.

После возвращения легендарного наставника на тренерский мостик "оранье" выиграли четыре матча с общим счетом 17:1, сыграв вничью только против Норвегии в гостях. Нидерландцы демонстрировали отличную атакующую игру, однако время от времени с провалами в защите. К счастью для подопечных ван Гала соперники у них были не самого высокого уровня, так что ошибками не смогли воспользоваться. А сам наставник продолжает привлекать многих молодых и новых игроков в сборную, постоянно испытывая состав.

Кадры гостей

И в этом матче тоже возможна ротация от ван Гала, учитывая, что финальный поединок группового этапа отбора "оранье" проведут против прямых конкурентов за путевку на Мундиаль – сборной Норвегии. Повезло нидерландцам, что хавбек "Барселоны" Фрэнки де Йонг смог восстановиться от полученной в конце октября травмы и набрать форму до решающих матчей. Да и все остальные лидеры сборной: ван Дейк, Депай, Вейналдум, де Врей, Бергхюйс в составе и с игровой практикой в ​​клубах, поэтому готовы к битвам против Черногории и Норвегии.

Последние матчи Черногории и Нидерландов

Последние пять встреч хозяев

11.10. Норвегия – Черногория 2:0

08.10. Гибралтар – Черногория 0:3

07.09. Черногория – Латвия 0:0

04.09. Нидерланды – Черногория 4:0

01.09. Турция – Черногория 2:2

Последние пять встреч гостей

11.10. Нидерланды – Гибралтар 6:0

08.10. Латвия – Нидерланды 0:1

07.09. Нидерланды – Турция 6:1

04.09. Нидерланды – Черногория 4:0

01.09. Норвегия – Нидерланды 1:1

Турнирная таблица группы G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Нидерланды 8 6 1 1 29-6 19 2 Норвегия 8 5 2 1 15-6 17 3 Турция 8 4 3 1 19-15 15 4 Черногория 8 3 2 3 11-11 11 5 Латвия 8 1 2 5 8-13 5 6 Гибралтар 8 0 0 8 3-34 0

Личные встречи между Черногорией и Нидерландами

История противостояний между командами не так уж велика. А если быть точнее, то насчитывает она всего один матч. В рамках этого же отбора команды играли в Эйндговене, и тогда Нидерланды разгромили Черногорию со счетом 4:0. Преимущество было весомым не только на табло, но и на поле: хозяева нанесли в семь раз больше ударов по воротам (27 против четырех).

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Ставки и коэффициенты на матч Черногория – Нидерланды

Прогноз матча Черногория – Нидерланды от UA-Football

И предыдущий поединок между командами, и в целом ситуация в группе полностью и целенаправленно указывает на победу именно "оранье". Однако в этот раз вряд ли будет такой разгром от подопечных Ван Гала. Черногорцы играют дома перед своими болельщиками, где они пропускали более двух в официальном матче с июня 2019-го только против Чехии (0:3). Бой хозяева точно дадут, но его не хватит. Прогноз на матч: победа Нидерландов 0:2.