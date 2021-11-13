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Соломон провел полный матч. Видео, как Израиль проиграл Австрии (2:4) в квалификации ЧМ-2022
Австрия - Израиль ⋉ 4:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Израиль упустил шансы даже на второе место группы F отбора к чемпионату мира 2022. Остается заочная борьба с Австрией за третье место, которое не дает ничего, кроме престижа. На поле своего соперника в 9-м туре Израиль проиграл 2:4, хотя сохранил лучшую разницу забитых пропущенных. "Плюс один" и "минус один" у Австрии.
Вингер "Шахтера" Манор Соломон отыграл весь матч, но ничем не помог. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.
Вертерзее Штадион, Клагенфурт
Голы: Арнаутович (51, пен), Шауб (62, 72), Забитцер (84) – Битон (32), Перец (58)
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