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Соломон провел полный матч. Видео, как Израиль проиграл Австрии (2:4) в квалификации ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Австрия - Израиль ⋉ 4:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2021 ⋇ Отбор к ЧМ-2022 на UA-Футбол

Соломон провел полный матч. Видео, как Израиль проиграл Австрии (2:4) в квалификации ЧМ-2022

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Израиль упустил шансы даже на второе место группы F отбора к чемпионату мира 2022. Остается заочная борьба с Австрией за третье место, которое не дает ничего, кроме престижа. На поле своего соперника в 9-м туре Израиль проиграл 2:4, хотя сохранил лучшую разницу забитых пропущенных. "Плюс один" и "минус один" у Австрии.

Вингер "Шахтера" Манор Соломон отыграл весь матч, но ничем не помог. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.

Вертерзее Штадион, Клагенфурт

Австрия – Израиль 4:2

Голы: Арнаутович (51, пен), Шауб (62, 72), Забитцер (84) – Битон (32), Перец (58)

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В статье: Австрия Израиль
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