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Отбор ЧМ-2022. Элмаз вывел македонцев в стыковые, очередная победа бундестим
Все остались на своих местах
Фото: twitter.com/ffmmkd/Автор - невідомий
Отбор к ЧМ-2022, группа J, десятый тур
Ереван, Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна
Армения – Германия 1:4
Голы: Мхитарян 59 (пен) – Хавертц 15, Гюндоган 45+4 (пен), 50, Хофманн 64
Армения: Бучнев – Тертерян, Ароян, Восканян, Чалишир, Маргарян – Удо, Сперцян, Байрамян (Селараян, 69) – Мхитарян (Григорян, 77), Адамян
Германия: тер Штеген – Та, Гинтер, Керер – Раум, Гюндоган (Арнольд 60), Нойхаус (Фолланд 73), Хофманн – Сане (Брандт 61), Мюллер (Нмеча 60) – Хавертц
Предупреждения: Восканян 45+3 – Нойхаус 58, Арнольд 68
Скопье, "Филипп II"
Северная Македония – Исландия 3:1
Голы: Алиоски 7, Элмаз 65, 86 – Торстейнссон 57
Северная Македония: Димитриевски – Штефан Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски – Барди, Костадинов, Элмаз – Чурлинов (Асковски 63), Милан Ристовски, Трайковски
Исландия: Олафссон – Тораринссон, Гретарссон, Бриньяр Инги Бьярнасон, Сайварссон – Йоуханнессон, Биркир Бьярнасон, Тоурдарсон – Торстейнссон, Гудьонсен, Гудмундссон
Предупреждения: Димитриевски 29, Костадинов 45+1 – Йоуханнессон 29, Тоурдарсон 64
Удаление: Йоуханнессон (79)
Вадуц, "Райнпарк Штадион"
Лихтенштейн – Румыния 0:2
Голы: Ман 7, Банку 87
На 35-й минуте Станчу не реализовал пенальти
Лихтенштейн: Бюхель – Вольфингер, Грюненфельдер, Фроммельт, Геппель, Шпириг – Майер (Кауфман 71), Зеле, Хаслер – Ноа Фрик (Кардесоглу, 63), Яник Фрик (Вольфингер, 70)
Румыния: Ницэ – Банку, Буркэ, Рус, Маня – Станчу (Максим, 63), Неделку, Моруцан – Иван, Пушкаш (Алибек, 64), Ман (Хаджи, 74)
Предупреждение: Майер 48, Вольфингер 70
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