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Отбор ЧМ-2022. Элмаз вывел македонцев в стыковые, очередная победа бундестим

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Все остались на своих местах

Отбор ЧМ-2022. Элмаз вывел македонцев в стыковые, очередная победа бундестим

Фото: twitter.com/ffmmkd/Автор - невідомий

Новина українською

Отбор к ЧМ-2022, группа J, десятый тур

Ереван, Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна

Армения – Германия 1:4

Голы: Мхитарян 59 (пен) – Хавертц 15, Гюндоган 45+4 (пен), 50, Хофманн 64

Армения: Бучнев – Тертерян, Ароян, Восканян, Чалишир, Маргарян – Удо, Сперцян, Байрамян (Селараян, 69) – Мхитарян (Григорян, 77), Адамян

Германия: тер Штеген – Та, Гинтер, Керер – Раум, Гюндоган (Арнольд 60), Нойхаус (Фолланд 73), Хофманн – Сане (Брандт 61), Мюллер (Нмеча 60) – Хавертц

Предупреждения: Восканян 45+3 – Нойхаус 58, Арнольд 68

Скопье, "Филипп II"

Северная Македония – Исландия 3:1

Голы: Алиоски 7, Элмаз 65, 86 – Торстейнссон 57

Северная Македония: Димитриевски – Штефан Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски – Барди, Костадинов, Элмаз – Чурлинов (Асковски 63), Милан Ристовски, Трайковски

Исландия: Олафссон – Тораринссон, Гретарссон, Бриньяр Инги Бьярнасон, Сайварссон – Йоуханнессон, Биркир Бьярнасон, Тоурдарсон – Торстейнссон, Гудьонсен, Гудмундссон

Предупреждения: Димитриевски 29, Костадинов 45+1 – Йоуханнессон 29, Тоурдарсон 64

Удаление: Йоуханнессон (79)

Вадуц, "Райнпарк Штадион"

Лихтенштейн – Румыния 0:2

Голы: Ман 7, Банку 87

На 35-й минуте Станчу не реализовал пенальти

Лихтенштейн: Бюхель – Вольфингер, Грюненфельдер, Фроммельт, Геппель, Шпириг – Майер (Кауфман 71), Зеле, Хаслер – Ноа Фрик (Кардесоглу, 63), Яник Фрик (Вольфингер, 70)

Румыния: Ницэ – Банку, Буркэ, Рус, Маня – Станчу (Максим, 63), Неделку, Моруцан – Иван, Пушкаш (Алибек, 64), Ман (Хаджи, 74)

Предупреждение: Майер 48, Вольфингер 70

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В статье: Германия Северная Македония
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