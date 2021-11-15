Битва несокрушимых. Шотландия - Дания. Прогноз матча отбора к ЧМ на 15.11.21

Отбор к ЧМ-2022. Европа

Группа F, 10-й тур

Глазго, "Хэмпден Парк"

Шотландия – Дания 21:45

Шотландия

Шотландия гарантировала себе вторую строчку в таблице, набрав 15 очков в последних 5 турах. Точкой невозврата стало поражение как раз от датчан в 4-м туре, после чего коллектив Стива Кларка только побеждал: сначала обыграли молдован (1:0), австрийцев на выезде (0:1), вырвали три очка у Израиля (3:2) на последних секундах, скромно победили на Фарерах (0:1), и затем снова досталось Молдове (0:2).

Такая серия Шотландии говорит о двух вещах: это действительно волевая команда, способная добывать результат, когда нужно; но и группа F действительно далека от статуса сильнейшей. Теперь осталось вновь померяться силами с полуфиналистом Евро, чтобы понять – это "скотты" настолько прибавили, либо большая часть соперников в группе настолько слабы.

Дания

Датчане проводят абсолютно монолитную квалификацию, словно мы говорим об одной из сильнейший сборных континента. Прошедший Евро показал, что так оно и есть, просто никто так и не привык к подобному статусу "алой гвардии". 9 матчей, 9 побед, 30 забитых и всего 1 пропущенный. И конечно же давно заработанная путёвка на Мундиаль.

Этот единственный побывавший в воротах Шмайхеля гол ничего не поменял в игре с Фарерскими островами (3:1), но всё равно показал, что их сверхмотивация слегка просела. Оно и неудивительно, уж больно крутые были показатели. В Глазго их ждёт труднейший матч квалификации, но желание взять максимум и набрать рекордные 30 очков должны победить. Для датчан это уже само по себе великое свершение.

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Статистика и факты

Дания выиграла 9 последних матчей отбора к ЧМ

Шотландия выиграла 5 последних матчей отбора

Шотландия не пропускала в 5 из 7 последних матчей, датчане – в 8 из 9

В последних 5 из 6 встреч обоих команд было забито меньше 3 голов в сумме

Личные встречи

Соперники встречались между собой 17 раз. Ничьих не было никогда. У Дании 7 побед, у Шотландии – 10. Последняя игра завершилась победой датчан 2:0, но до этого за прошлое десятилетие все игры оставались за "скоттами".

Ориентировочные составы

Шотландия: Гордон – Тирни, Хэнли, Хендри – Робертсон, Макгинн, Макгрегор, Гилмор, Одонелл – Дайкс, Адамс

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер, Вестергор – Меле, Йонссон, Дилейни, Васс – Ларсен, Поульсен, Ольсен

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Шотландия – Дания от UA-Футбол

Прогноз: победа Дании 0:1. Нас ждёт противостояния двух очень надёжных оборон, и просто лучших команд группы. Оба коллектива в прекрасной форме, у датчан небольшие кадровые проблемы, но желание взять 10-ю победу кряду должно это компенсировать. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом в районе 1.69.