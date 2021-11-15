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Северная Ирландия в сложном матче забирает у итальянцев первое место в группе

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Очень слабая игра от Италии

Северная Ирландия в сложном матче забирает у итальянцев первое место в группе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодняшний матч между сборными Северной Ирландии и Италии был для подопечных Роберто Манчини ключевым в борьбе за выход на Чемпионат Мира 2022-го года. Однако, учитывая статус Италии, как чемпиона Европы, команда играла сегодня далеко не как лидер и не как команда-доминант.

Получая мяч, ирландцы сразу бежали в атаку, делая это молниеносно. Тактику команды сегодня нельзя назвать автобусом, так как хозяева поля имели намного больше возможностей, чем редкие контратаки и постоянная оборона. Ведь именно такую игру предполагает данная тактическая схема. Располагаясь достаточно широко, команда сохраняла потенциал для атак флангами и заодно дезориентировала игроков Италии, которые ожидали от соперника более консервативного построения.

С первых минут было видно, что Северная Ирландия не станет легкой добычей для чемпионов Европы. Это было видно по тому, что команда удерживала высокий темп и успевала вовремя возвращаться в оборону. На 8-й минуте Ди Лоренцо получил мяч от Бареллы на правом фланге. Игрок вошел в штрафной и сразу же пробил, но голкипер вовремя среагировал и перевел на угловой. Спустя несколько минут, свой момент не использовал и Кьеза. Вингер "Ювентуса" сам прорвался правым флангом и пробил с острого угла. Однако, и в этом моменте молодой Пикок-Фарелл выручил.

Все остальное время первого тайма Ирландия не сидела в обороне. Линия нападения команды наоборот вынуждала подопечных Манчини садиться очень низко и начинать атаку только после диагоналей от Бонуччи. К слову, они у защитника сегодня совсем не получались. Однако, не у него одного сегодня были проблемы.

Второй тайм не очень отличался от первого в исполнении итальянцев. Даже несмотря на много атакующих замен, команда продолжала попытки выйти на половину поля соперника исключительно коротким пасом. Все эти атаки завершались одинаково - отбором хозяев поля и их контратакой.

Только на 61-й минуте Италия создала опаность. Белотти получил мяч от Жоржиньо у пределов штрафной площадки, сместился в центр и пробил в дальний угол. Несколько сантиметров не хватило футболисту, чтобы забить. Однако, на этом острота в исполнении гостей завершилась.

На 90-й минуте поединка чуть не забила уже Северная Ирландия. Вашингтон на правом фланге обыграл Ачерби, а затем и Доннарумму. Игрок нанес удар низом, но Бонуччи успел выбить из линии ворот. Этой атакой англичан вся острота в матче завершилась.

Теперь команде Манчини придется сражаться за выход на Чемпионат Мира в стыковых матчах. Конечно, мало кто из болельщиков мог бы предсказать такой исход в самом начале квалификации. Впрочем, факт, все же, остается фактом.

Северная Ирландия – Италия 0:0

Северная Ирландия: Пикок-Фарелл, Льюис, Эванс, Фленнеган, Каткарт, Дэвис, Уайт, Севилл, Макканн, Даллас, Мадженис.

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Ачерби, Бонуччи, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Тонали, Берарди, Иммобиле, Кьеза.

Предупреждения: Тонали 8 – Мадженис 57, Пикок-Фарелл 83

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В статье: ЧМ-2022 Национальная сборная Италии Национальная сборная Северной Ирландии отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (14)
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Pacifist (Chiang Mai)
16.11.2021 в 00:50
> Этой атакой *англичан* вся острота в матче завершилась.Вот так взял и нacpaл людям в душу.
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0
0
Консул Лаптевых (Львiв)
16.11.2021 в 00:47
Мда, компания в плей-офф подобралась, что лучше первое место в группе занимать
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
16.11.2021 в 00:56
плеоф то нет есть разделение на группы , нам там ничего не светит , из 12 команд всего 3 пройдут в финальную часть
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0
0
football_soccer (Украина)
16.11.2021 в 00:15
Вот почему ЧМ должен быть раз в 4 года. Если уберут квалификацию и все самые богатые будут напрямую попадать на турнир , то не будет таких ситуаций , когда условные Италия , Нидерланды и Португалия будут на грани не участия в ЧМ. Вот она интрига, а фифа продажная хочет интригу уничтожить
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+2
0
АдВоКаД (Харьков)
15.11.2021 в 23:53
Опять тянут Швейцарию....самім нпалевнім способом. Даже репутация Италии єто нечто..по сравнения с бюрократической силой и любовью к футболу страні где осели все украденніе деньги за последние 200 лет
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0
0
АдВоКаД (Харьков)
15.11.2021 в 23:51
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0
0
Зритель (Харьков)
15.11.2021 в 23:49
Хотелось бы ошибиться, но думаю - завтра в Зенице будет нечто похожее с аналогичным результатом.
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+1
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
15.11.2021 в 23:40
Италия получила по зубам невыходом на прямую))), но есть и положительный момент ибо она становится претендентом на стык с как.цапами.
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
15.11.2021 в 23:42
Итальянцы сеяными будут как и парашка
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
15.11.2021 в 23:47
Итальяшки тоже
0
0
metall5291 (Kharkiv)
15.11.2021 в 23:39
Добро пожаловать, Италия, в плей - офф.
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0
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.11.2021 в 23:39
Лікар якого-небудь кантону допоміг знову..
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+1
0
дома лучше) (Буда)
15.11.2021 в 23:38
неплохая компания в стыках) и РФ попала.. кое кто завтра еще будет мучаться
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+1
-1
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Serega1111 (Киев)
16.11.2021 в 00:46
Пшол нах нечисть ка.зла.мордая
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0
0


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