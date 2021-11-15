Северная Ирландия в сложном матче забирает у итальянцев первое место в группе

Сегодняшний матч между сборными Северной Ирландии и Италии был для подопечных Роберто Манчини ключевым в борьбе за выход на Чемпионат Мира 2022-го года. Однако, учитывая статус Италии, как чемпиона Европы, команда играла сегодня далеко не как лидер и не как команда-доминант.

Получая мяч, ирландцы сразу бежали в атаку, делая это молниеносно. Тактику команды сегодня нельзя назвать автобусом, так как хозяева поля имели намного больше возможностей, чем редкие контратаки и постоянная оборона. Ведь именно такую игру предполагает данная тактическая схема. Располагаясь достаточно широко, команда сохраняла потенциал для атак флангами и заодно дезориентировала игроков Италии, которые ожидали от соперника более консервативного построения.

С первых минут было видно, что Северная Ирландия не станет легкой добычей для чемпионов Европы. Это было видно по тому, что команда удерживала высокий темп и успевала вовремя возвращаться в оборону. На 8-й минуте Ди Лоренцо получил мяч от Бареллы на правом фланге. Игрок вошел в штрафной и сразу же пробил, но голкипер вовремя среагировал и перевел на угловой. Спустя несколько минут, свой момент не использовал и Кьеза. Вингер "Ювентуса" сам прорвался правым флангом и пробил с острого угла. Однако, и в этом моменте молодой Пикок-Фарелл выручил.

Все остальное время первого тайма Ирландия не сидела в обороне. Линия нападения команды наоборот вынуждала подопечных Манчини садиться очень низко и начинать атаку только после диагоналей от Бонуччи. К слову, они у защитника сегодня совсем не получались. Однако, не у него одного сегодня были проблемы.

Второй тайм не очень отличался от первого в исполнении итальянцев. Даже несмотря на много атакующих замен, команда продолжала попытки выйти на половину поля соперника исключительно коротким пасом. Все эти атаки завершались одинаково - отбором хозяев поля и их контратакой.

Только на 61-й минуте Италия создала опаность. Белотти получил мяч от Жоржиньо у пределов штрафной площадки, сместился в центр и пробил в дальний угол. Несколько сантиметров не хватило футболисту, чтобы забить. Однако, на этом острота в исполнении гостей завершилась.

На 90-й минуте поединка чуть не забила уже Северная Ирландия. Вашингтон на правом фланге обыграл Ачерби, а затем и Доннарумму. Игрок нанес удар низом, но Бонуччи успел выбить из линии ворот. Этой атакой англичан вся острота в матче завершилась.

Теперь команде Манчини придется сражаться за выход на Чемпионат Мира в стыковых матчах. Конечно, мало кто из болельщиков мог бы предсказать такой исход в самом начале квалификации. Впрочем, факт, все же, остается фактом.

Северная Ирландия – Италия 0:0

Северная Ирландия: Пикок-Фарелл, Льюис, Эванс, Фленнеган, Каткарт, Дэвис, Уайт, Севилл, Макканн, Даллас, Мадженис.

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Ачерби, Бонуччи, Ди Лоренцо, Барелла, Жоржиньо, Тонали, Берарди, Иммобиле, Кьеза.

Предупреждения: Тонали 8 – Мадженис 57, Пикок-Фарелл 83