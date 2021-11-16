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С покером Кейна. Сан-Марино - Англия 0:10 Обзор матча и видео голов
Английская команда имела полное преимущество над соперником
Фото: englandfootball.com
В рамках десятого тура квалификации сборная Англии не оставила шансов Сан-Марино, добыв разгромную победу со счетом 10:0.
Уже с первым минут Харри Магуайр вывел английскую команду вперед, а через девять минут автоголом отметился Филиппо Фаббри. До конца первого тайма подопечные Гарета Саутгейта довели счет до разгромного. Автором покера стал Харри Кейн.
После перерыва англичане еще четыре раза огорчили команду из Сан-Марино. Отметим, что сборная Англии заняла первое место в группе и напрямую вышла на чемпионат мира-2022.
Квалификация ЧМ-2022
Сан-Марино - Англия 0:10
Голы: Магуайр, 6, Фаббри (автогол), 15, Кейн, 27, 32, 39, 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80
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