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С покером Кейна. Сан-Марино - Англия 0:10 Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
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Английская команда имела полное преимущество над соперником

С покером Кейна. Сан-Марино - Англия 0:10 Обзор матча и видео голов

Фото: englandfootball.com

Новина українською

В рамках десятого тура квалификации сборная Англии не оставила шансов Сан-Марино, добыв разгромную победу со счетом 10:0.

Уже с первым минут Харри Магуайр вывел английскую команду вперед, а через девять минут автоголом отметился Филиппо Фаббри. До конца первого тайма подопечные Гарета Саутгейта довели счет до разгромного. Автором покера стал Харри Кейн.

После перерыва англичане еще четыре раза огорчили команду из Сан-Марино. Отметим, что сборная Англии заняла первое место в группе и напрямую вышла на чемпионат мира-2022.

Квалификация ЧМ-2022

Сан-Марино - Англия 0:10

Голы: Магуайр, 6, Фаббри (автогол), 15, Кейн, 27, 32, 39, 42, Смит-Роу, 58, Мингс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80

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В статье: Англия Сан-Марино
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