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С Мбаппе и Гризманном. Дешам ставит основу на матч с Финляндией
Французы ответственно подошли к поединку
fff.fr
Сегодня в группе D отбора
В одном из них Босния и Герцеговина примет Украину, во втором Финляндия примет Францию.
Напомним, что нашим нужна только победа над боснийцами, при этом вторым фактором должна быть победа Франции над Финляндией в параллельном матче.
Как видим, главный тренер Франции Дидье Дешам выставил на матч против финнов вполне боевой состав.
Стартовые составы команд:
Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Вяйсянен, Иванов, Хямяляйнен, Уронен, Камара, Шуллер, Ниссилья, Лод, Пукки
Франция: Льорис, Зума, Юпамекано, Кунде, Динь, Дюбуа, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Диаби
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