С Мбаппе и Гризманном. Дешам ставит основу на матч с Финляндией

Сегодня в группе D отбора ЧМ-2022 состоятся два матча.

В одном из них Босния и Герцеговина примет Украину, во втором Финляндия примет Францию.

Напомним, что нашим нужна только победа над боснийцами, при этом вторым фактором должна быть победа Франции над Финляндией в параллельном матче.

Как видим, главный тренер Франции Дидье Дешам выставил на матч против финнов вполне боевой состав.

Стартовые составы команд:

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Вяйсянен, Иванов, Хямяляйнен, Уронен, Камара, Шуллер, Ниссилья, Лод, Пукки

Франция: Льорис, Зума, Юпамекано, Кунде, Динь, Дюбуа, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Диаби