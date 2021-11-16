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С Мбаппе и Гризманном. Дешам ставит основу на матч с Финляндией

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Французы ответственно подошли к поединку

С Мбаппе и Гризманном. Дешам ставит основу на матч с Финляндией

fff.fr

Новина українською

Сегодня в группе D отбора ЧМ-2022 состоятся два матча.

В одном из них Босния и Герцеговина примет Украину, во втором Финляндия примет Францию.

Напомним, что нашим нужна только победа над боснийцами, при этом вторым фактором должна быть победа Франции над Финляндией в параллельном матче.

Как видим, главный тренер Франции Дидье Дешам выставил на матч против финнов вполне боевой состав.

Стартовые составы команд:

Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Вяйсянен, Иванов, Хямяляйнен, Уронен, Камара, Шуллер, Ниссилья, Лод, Пукки

Франция: Льорис, Зума, Юпамекано, Кунде, Динь, Дюбуа, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Мбаппе, Диаби

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В статье: Франция Финляндия
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Комментарии (9)
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androma (Вересневе)
16.11.2021 в 22:52
А де Кінгслі Коман. Це не основний склад
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0
0
vlotko (Броди)
16.11.2021 в 21:35
Дешам запевнив, що французи "сачкувати " не будуть. Україна успішно подолає боснійців і будемо в плей-оф, ми по своєму потенціалу сильніші суперників. Сьогодні кожний ігрок покаже свої кращі якості.
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0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.11.2021 в 21:21
Мбапе всех порвёт! Супер! Финал торба
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 21:20
Це ще нічого не значить.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 20:52
На 1:0 хватит, а большего не надо.
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
16.11.2021 в 20:49
Вот і відповідь тим, хто нив що буде резерв..
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+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
16.11.2021 в 21:23
А Де Бензема,Ернандеси,Канте,Павар?
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+1
-2
kalan-86 (Анкара)
16.11.2021 в 21:54
Artemanat, может Дешаму ещё само нужно было выйти в старте, чтоб не было к нему претензий?
0
0
kalan-86 (Анкара)
16.11.2021 в 20:42
Молодец Дешам! Мужик! Спасибо, что не сливаешь матч, а даёшь шанс все решить в честной борьбе! Теперь с двойным зарядом вперёд на Боснию!
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+3
0


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