Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
2:0. Нидерланды – Норвегия. 1:2. Черногория – Турция. Лишили Холанда ЧМ
Пора менять сборную?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Нидерландов обыграла у себя дома сборную Норвегии без Холанда, тем самым не оставив шанса скандинавам на ЧМ-2022. В параллельном матче победила Турция, закрепив свои претензии на стыки.
На 84 минуте счёт в матче открыл одноклубник Холанда Стивен Бергвейн – 1:0.
Второй мяч забил Мемфис Депай на 91 минуте – 2:0.
Перед последним туром у Норвегии и Турции было поровну очков.
Турки выиграли свой матч, обыграв 1:2 Черногорию.
Счёт открыли хозяева на 3 минуте – забил Фатос Бечирай – 1:0.
Отыгрались Турки уже в первом тайме – Керем Актюркоглу на 22 минуте вонзил в ворота Черногорцев – 1:1.
Победный мяч был забит на 60 минуте Оркуном Кёкчу – 1:2.
Турция едет в стыки, Нидерланды квалифицируются напрямую, а сборная Норвегии и Холанд остаются за бортом мундиаля.
Популярное сейчас
- Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Соболь, Малиновский и Тымчик выйдут в старте сборной Украины на Боснию
- В случае выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина будет вне посева. Ограничение из списка сеяных – Россия
- Отбор ЧМ-2022. Хорватия - Россия 1:0. Кто хотел играть в футбол - тот и выиграл
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО