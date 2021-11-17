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2:0. Нидерланды – Норвегия. 1:2. Черногория – Турция. Лишили Холанда ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Пора менять сборную?

2:0. Нидерланды – Норвегия. 1:2. Черногория – Турция. Лишили Холанда ЧМ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сборная Нидерландов обыграла у себя дома сборную Норвегии без Холанда, тем самым не оставив шанса скандинавам на ЧМ-2022. В параллельном матче победила Турция, закрепив свои претензии на стыки.

На 84 минуте счёт в матче открыл одноклубник Холанда Стивен Бергвейн – 1:0.

Второй мяч забил Мемфис Депай на 91 минуте – 2:0.

Перед последним туром у Норвегии и Турции было поровну очков.

Турки выиграли свой матч, обыграв 1:2 Черногорию.

Счёт открыли хозяева на 3 минуте – забил Фатос Бечирай – 1:0.

Отыгрались Турки уже в первом тайме – Керем Актюркоглу на 22 минуте вонзил в ворота Черногорцев – 1:1.

Победный мяч был забит на 60 минуте Оркуном Кёкчу – 1:2.

Турция едет в стыки, Нидерланды квалифицируются напрямую, а сборная Норвегии и Холанд остаются за бортом мундиаля.

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В статье: Нидерланды Норвегия Турция Черногория Мемфис Депай Эрлинг Холанд
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