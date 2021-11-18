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К счастью, без Украины. Главные разочарования группового турнира Отбора на Чемпионат Мира-2022

Чемпионат мира FIFA
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Италия, Португалия, Холанд

К счастью, без Украины. Главные разочарования группового турнира Отбора на Чемпионат Мира-2022

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Групповой турнир Квалификации на Чемпионат Мира-2022 начинался довольно лениво, в тени Евро-2020, но завершился весьма бурно. Две Топ-сборные не попали в Катар напрямую, еще одна - Нидерланды - пробилась туда лишь в последнем туре. Провалились сборные с настоящими звёздами в составе. Об этом, о провалах, о главных разочарованиях, здесь и поговорим.

Италия

После финала Чемпионата Мира-1970 и победы на ЧМира-1982 на следующий Евро Италия не выходила. После финалов ЧМ-1994 и Евро-2012 на следующем крупном турнире не вышла из группы. После финала Евро-2000 и победы на ЧМ-2006 - вылетала на первой стадии плей-офф. Традиция заваливать следующие турниры после больших успехов сохранится? В прессе уже говорят о кошмаре, возвращении демонов 2017-го года, когда не вышли на предыдущий Мундиаль. Болельщики сборной уже боятся самого слова "плей-офф".

Потеря первого места не удивила. В 2021-ом году "адзурри" играли натужно. Они выиграли лишь два официальных матча из последних девяти в основное время. Да даже когда побеждали в Отборе весной, выглядели бледно, неизобретательно в атаке, часто просто катали мяч. Что не желали признавать. Победа на Евро, конечно, великое достижение, но она заслонила очевидные проблемы сборной. Такие как старение ведущих защитников и неумение забивать много нападающих и атакующих полузащитников.

К счастью, без Украины. Главные разочарования группового турнира Отбора на Чемпионат Мира-2022 - изображение 1

Все было в руках Италии. Однако она не переиграла дома слабую Болгарию, которую швейцарцы раздавили со счетом 4:0, самим швейцарцам Жоржиньо ужасным образом не забил по пенальти в каждом из ничейных матчей. А в решающем матче в Белфасте (0:0) с фальшивой девяткой Инсинье в атаке "адзурри" выступили крайне слабо. Настоящие же девятки Иммобиле и Белотти страдали от травм, да и в целом за сборную страшно разочаровывают.

"Мы думали, что уже обеспечили выход, " - заявил Роберто Манчини. "Должны были еще в сентябре. Но усложнили себе жизнь сами. Мы должны вернуть наше спокойствие". Белотти: "Владение мячом бесполезно, если нет голов". Леонардо Бонуччи: "Мы должны перезарядить батареи, физические и ментальные, вернуть радость, свободу и нацеленность нашего футбола, которые были на Евро. Тогда мы играли с радостью, а не с давлением доказывать. Возможно, статус чемпиона подсознательно изменил что-то". Все ясно.

В сборной собираются найти спарринг-партнера в новом окне в январе и даже просить перенести тур Серии А в марте перед плей-офф. А еще в сентябре Манчини и Инсинье требовали не нагнетать панику и оставить в покое. Все настолько серьезно.

Португалия

Португалия реагирует далеко не так драматично. Для нее выстрелить себе в ногу и скатиться на второе место в группе - практически традиция. На два из трех последних Чемпионатов Мира она пробивалась через плей-офф, в Отборе на три из четырех последних Евро была лишь второй в группе. Тем не менее, и здесь пресса встречала пропущенный в самой концовке и поражение дома от Сербии словами "затонули", "кошмар" и "развалились". И здесь проблемы глубже, чем результаты.

Проблемы прежде всего во взаимоотношениях тренера с игроками и болельщиками. Последние махали Фернанду Сантушу белыми шарфами после финального свистка, камеры уловили его перепалку с Криштиану Роналду. После семи лет работы заметна усталость друг от друга.

Жоау Нуну Коэлью, один из ведущих журналистов и публицистов страны, говорит о "медовом месяце с тренером", "сказке" до 2019-го года и враждебных пресс-конференциях, высокомерии, нервозности наставника после. Считая водоразделом поражение от Украины. Его вердикт ясен. "Сантуш потерял влияние над командой. Мы не понимаем, чего хочет эта команда".

К счастью, без Украины. Главные разочарования группового турнира Отбора на Чемпионат Мира-2022 - изображение 2

Команда провела групповой турнир невзрачно. Победила Азербайджан дома лишь благодаря автоголу, в Люксембурге пришлось устраивать камбек, дома против Ирландии вырвала победу, проигрывая на 88-ой минуте, в гостях не победила ее. Провал в последнем туре напрашивался. Здесь также не хватило забивных атакующих полузащитников, креатива вообще. Примитивная атака с перекатыванием мяча были заметны на протяжении всего 2021-го года, в том числе и на Евро. Кроме Роналду, все звезды провалились.

Сантуш уверен, что выведет сборную на ЧМ, и не видит причин не доверять игрокам. Хотя ведь это те же, которые вылетели в 1/8 финала ЧМ-2018 и Евро-2020, не вышли из группы в Лиге Наций-2020. Сам тренер признает, что под быстрым прессингом его команда не может связать три-четыре паса. Вот и под прессингом сербов дома владела мячом 43 процента времени и пробила девять раз по воротам. А А Bola пишет, что его не уволят сейчас только из-за нежелания платить шесть миллионов евро компенсации.

Португалия в кризисе и на перепутье. Что очень опасно перед плей-офф.

Норвегия

Норвегию также погубила самоуверенность. Хотя у скандинавов как раз нет причин на нее. После 20-ти лет без больших турниров нужно быть скромнее. А в стране в начале осени были уверены, что новое поколение повторит достижения золотого 90-х и способно выиграть у кого угодно. В итоге же Эрлинг Холанд (из пяти своих голов в Отборе четыре забивший Латвии и Гибралтару), Мартин Эдегор, Александр Серлот и в целом 20 игроков лиг Топ-5 остались даже без плей-офф.

Началось все и закончилось плохо. В марте - 0:3 от Турции. Тогда в сборной оправдывались тем, что еще осенью 2020-го была разваленной. Да и тем, что играли не дома, а в Испании. Осенью 2021-го Столе Сольбаккен даже заявлял, что не ожидал такого прогресса за девять месяцев работы. Но в итоге в ноябре не удалось переиграть дома Латвию (0:0), а в Нидерландах состоялись лишь два удара по воротам и ноль в створ. Хитрость в виде позднего выхода на второй тайм там стала признаком беспомощности.

Сольбаккен говорит о силе команды, о сплоченности, о молодости. Он уверен на 99 процентов, что она будет на Евро-2024 и воюет с партнерами по команде 90-х, которые считают нынешнюю недостаточно сильной. Поколение действительно талантливое. Но пока что первые две кампании эры Холанда - в Лиге Наций и этом Отборе - вышли неудачными. И в местной прессе все еще говорят о 20-летней закомплексованности, о неумении побеждать. О талантливых индивидуалах, из которых еще не слепили команду.

К счастью, без Украины. Главные разочарования группового турнира Отбора на Чемпионат Мира-2022 - изображение 3

Греция

В Греции от самоуверенности далеки. Понимают, что местный футбол в кризисе. Сборная пропускает уже четвертый крупный турнир подряд. Но от нее хотя бы ожидали прогресс. Здесь начали новый проект. С желанием перейти на атакующий футбол. И никто Джона Ван'т Схипа за язык не тянул, когда говорил о "Проекте Катар". В итоге же Катара не будет, а атакующий футбол голландца выражается в неумении удержать преимущество в счете. В этом Отборе бывшие специалисты по "сушке" трижды потеряли 1:0.

Позитив есть. Победа над Швецией, ничья в Испании. Третье место в группе - уже лучше, чем ранее. А главное - игроки очень привязаны к тренерскому штабу, рассказывают, что учит их футболу и держит контакт, даже когда они в клубах. Технический директор сборной Такис Фиссас говорит о семье. Обычно одна из старейших сборных ныне молода, в Стокгольме ее средний возраст составил 25 лет. И молодежь активно едет в Германию, Нидерланды, Англию. Из легионеров оттуда и составлен костяк сборной.

С другой стороны, три ничьи с Косово и Грузией, пять очков позади второго места, всего 4000 болельщиков в среднем на домашних матчах оптимизма не внушают. Ван'т Схип слишком поздно заявил о потребности в уходе с громоздкого Олимпийского стадиона. А его слова о нежелании сохранять 1:0 в обороне обращаются против него после тех трех потерь. Особенно - после последней дома против Косово. Если верить прессе, до нее коучу собирались предложить новый контракт, теперь же уже не желают.

Босния и Герцеговина

Во вторник в Зенице шла прямая битва против попадания в эту статью. Успех сборной Украины отправил сюда ее соперника. История Боснии очень похожа на Грецию. Иностранный тренер обещал атакующий футбол, построил доверительную атмосферу с игроками, поднял их дух после провальных кампаний и разваленного состояния. Добыл почетные ничьи при хорошей игре во Франции и в Украине. Тем не менее, и здесь в решающий момент команда провалилась. Проиграла дома, когда все было в ее руках.

"Мы сделали 3-4 шага вперед, но против Финляндии отступили назад", - заявил Ивайло Петев. За слабое выступление дома против финнов в ноябре и пресса, и чиновники, и сами игроки и тренер критиковали очень жестко. Хотя в целом проект им нравится, игроки говорят о тактической подготовке и энергии тренера, о сплоченности после пяти лет разрухи. Они не могут дождаться следующего Отбора. Болельщики, встретившие назначение Петева враждебно, уже аплодировали ему перед матчем против Украины.

К счастью, без Украины. Главные разочарования группового турнира Отбора на Чемпионат Мира-2022 - изображение 4

Пока же Эдин Джеко и Миралем Пьянич остаются лишь с одним большим турниром сборных в карьере. При этом первый был часто травмирован, а второй получил свист от своих болельщиков во время матча против финнов и был изгнан из заявки на Украину из-за увлечения курением и алкоголем вечером перед матчем.

Сложно сказать, куда идет сборная.

Другие

Разочаровала и Австрия с ее тремя десятками игроков из Бундеслиги и игроком мадридского "Реала". Она уступила не только Дании и Шотландии, но и Израилю. Получив от последнего 2:5 в гостях, а от первой 0:4 дома. Франко Фоду нещадно критиковали весной, после успеха на Евро чуть ли не объявили национальным героем, а осенью вернулись к критике. Хотя наставника спас успех в Лиге Наций, принесший место в плей-офф. Возможно, именно из-за него групповой турнир был проведен так безалаберно.

Также разочаровали и аутсайдеры. Уже даже Чемпионат Мира раз в два года кажется не такой уж плохой идеей. Если благодаря ему удастся сократить Отборочный турнир и убрать из него матчи вроде Англия - Сан-Марино и Нидерланды - Гибралтар. Пять главных аутсайдеров турнира пропустили 183 мяча. Последние команды групп набрали лишь 22 очка на десятерых. В Отборе на Евро-2020 - и вовсе 17. А восемь-девять лет назад девять команд набирали 24-28.

Прогресс Люксембурга, его девять очков? Исключение, подтверждающее правило.

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В статье: Греция Италия Португалия Босния и Герцеговина Норвегия Эрлинг Холанд
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