К счастью, без Украины. Главные разочарования группового турнира Отбора на Чемпионат Мира-2022

Групповой турнир Квалификации на Чемпионат Мира-2022 начинался довольно лениво, в тени Евро-2020, но завершился весьма бурно. Две Топ-сборные не попали в Катар напрямую, еще одна - Нидерланды - пробилась туда лишь в последнем туре. Провалились сборные с настоящими звёздами в составе. Об этом, о провалах, о главных разочарованиях, здесь и поговорим.

Италия

После финала Чемпионата Мира-1970 и победы на ЧМира-1982 на следующий Евро Италия не выходила. После финалов ЧМ-1994 и Евро-2012 на следующем крупном турнире не вышла из группы. После финала Евро-2000 и победы на ЧМ-2006 - вылетала на первой стадии плей-офф. Традиция заваливать следующие турниры после больших успехов сохранится? В прессе уже говорят о кошмаре, возвращении демонов 2017-го года, когда не вышли на предыдущий Мундиаль. Болельщики сборной уже боятся самого слова "плей-офф".

Потеря первого места не удивила. В 2021-ом году "адзурри" играли натужно. Они выиграли лишь два официальных матча из последних девяти в основное время. Да даже когда побеждали в Отборе весной, выглядели бледно, неизобретательно в атаке, часто просто катали мяч. Что не желали признавать. Победа на Евро, конечно, великое достижение, но она заслонила очевидные проблемы сборной. Такие как старение ведущих защитников и неумение забивать много нападающих и атакующих полузащитников.

Все было в руках Италии. Однако она не переиграла дома слабую Болгарию, которую швейцарцы раздавили со счетом 4:0, самим швейцарцам Жоржиньо ужасным образом не забил по пенальти в каждом из ничейных матчей. А в решающем матче в Белфасте (0:0) с фальшивой девяткой Инсинье в атаке "адзурри" выступили крайне слабо. Настоящие же девятки Иммобиле и Белотти страдали от травм, да и в целом за сборную страшно разочаровывают.

"Мы думали, что уже обеспечили выход, " - заявил Роберто Манчини. "Должны были еще в сентябре. Но усложнили себе жизнь сами. Мы должны вернуть наше спокойствие". Белотти: "Владение мячом бесполезно, если нет голов". Леонардо Бонуччи: "Мы должны перезарядить батареи, физические и ментальные, вернуть радость, свободу и нацеленность нашего футбола, которые были на Евро. Тогда мы играли с радостью, а не с давлением доказывать. Возможно, статус чемпиона подсознательно изменил что-то". Все ясно.

В сборной собираются найти спарринг-партнера в новом окне в январе и даже просить перенести тур Серии А в марте перед плей-офф. А еще в сентябре Манчини и Инсинье требовали не нагнетать панику и оставить в покое. Все настолько серьезно.

Португалия

Португалия реагирует далеко не так драматично. Для нее выстрелить себе в ногу и скатиться на второе место в группе - практически традиция. На два из трех последних Чемпионатов Мира она пробивалась через плей-офф, в Отборе на три из четырех последних Евро была лишь второй в группе. Тем не менее, и здесь пресса встречала пропущенный в самой концовке и поражение дома от Сербии словами "затонули", "кошмар" и "развалились". И здесь проблемы глубже, чем результаты.

Проблемы прежде всего во взаимоотношениях тренера с игроками и болельщиками. Последние махали Фернанду Сантушу белыми шарфами после финального свистка, камеры уловили его перепалку с Криштиану Роналду. После семи лет работы заметна усталость друг от друга.

Жоау Нуну Коэлью, один из ведущих журналистов и публицистов страны, говорит о "медовом месяце с тренером", "сказке" до 2019-го года и враждебных пресс-конференциях, высокомерии, нервозности наставника после. Считая водоразделом поражение от Украины. Его вердикт ясен. "Сантуш потерял влияние над командой. Мы не понимаем, чего хочет эта команда".

Команда провела групповой турнир невзрачно. Победила Азербайджан дома лишь благодаря автоголу, в Люксембурге пришлось устраивать камбек, дома против Ирландии вырвала победу, проигрывая на 88-ой минуте, в гостях не победила ее. Провал в последнем туре напрашивался. Здесь также не хватило забивных атакующих полузащитников, креатива вообще. Примитивная атака с перекатыванием мяча были заметны на протяжении всего 2021-го года, в том числе и на Евро. Кроме Роналду, все звезды провалились.

Сантуш уверен, что выведет сборную на ЧМ, и не видит причин не доверять игрокам. Хотя ведь это те же, которые вылетели в 1/8 финала ЧМ-2018 и Евро-2020, не вышли из группы в Лиге Наций-2020. Сам тренер признает, что под быстрым прессингом его команда не может связать три-четыре паса. Вот и под прессингом сербов дома владела мячом 43 процента времени и пробила девять раз по воротам. А А Bola пишет, что его не уволят сейчас только из-за нежелания платить шесть миллионов евро компенсации.

Португалия в кризисе и на перепутье. Что очень опасно перед плей-офф.

Норвегия

Норвегию также погубила самоуверенность. Хотя у скандинавов как раз нет причин на нее. После 20-ти лет без больших турниров нужно быть скромнее. А в стране в начале осени были уверены, что новое поколение повторит достижения золотого 90-х и способно выиграть у кого угодно. В итоге же Эрлинг Холанд (из пяти своих голов в Отборе четыре забивший Латвии и Гибралтару), Мартин Эдегор, Александр Серлот и в целом 20 игроков лиг Топ-5 остались даже без плей-офф.

Началось все и закончилось плохо. В марте - 0:3 от Турции. Тогда в сборной оправдывались тем, что еще осенью 2020-го была разваленной. Да и тем, что играли не дома, а в Испании. Осенью 2021-го Столе Сольбаккен даже заявлял, что не ожидал такого прогресса за девять месяцев работы. Но в итоге в ноябре не удалось переиграть дома Латвию (0:0), а в Нидерландах состоялись лишь два удара по воротам и ноль в створ. Хитрость в виде позднего выхода на второй тайм там стала признаком беспомощности.

Сольбаккен говорит о силе команды, о сплоченности, о молодости. Он уверен на 99 процентов, что она будет на Евро-2024 и воюет с партнерами по команде 90-х, которые считают нынешнюю недостаточно сильной. Поколение действительно талантливое. Но пока что первые две кампании эры Холанда - в Лиге Наций и этом Отборе - вышли неудачными. И в местной прессе все еще говорят о 20-летней закомплексованности, о неумении побеждать. О талантливых индивидуалах, из которых еще не слепили команду.

Греция

В Греции от самоуверенности далеки. Понимают, что местный футбол в кризисе. Сборная пропускает уже четвертый крупный турнир подряд. Но от нее хотя бы ожидали прогресс. Здесь начали новый проект. С желанием перейти на атакующий футбол. И никто Джона Ван'т Схипа за язык не тянул, когда говорил о "Проекте Катар". В итоге же Катара не будет, а атакующий футбол голландца выражается в неумении удержать преимущество в счете. В этом Отборе бывшие специалисты по "сушке" трижды потеряли 1:0.

Позитив есть. Победа над Швецией, ничья в Испании. Третье место в группе - уже лучше, чем ранее. А главное - игроки очень привязаны к тренерскому штабу, рассказывают, что учит их футболу и держит контакт, даже когда они в клубах. Технический директор сборной Такис Фиссас говорит о семье. Обычно одна из старейших сборных ныне молода, в Стокгольме ее средний возраст составил 25 лет. И молодежь активно едет в Германию, Нидерланды, Англию. Из легионеров оттуда и составлен костяк сборной.

С другой стороны, три ничьи с Косово и Грузией, пять очков позади второго места, всего 4000 болельщиков в среднем на домашних матчах оптимизма не внушают. Ван'т Схип слишком поздно заявил о потребности в уходе с громоздкого Олимпийского стадиона. А его слова о нежелании сохранять 1:0 в обороне обращаются против него после тех трех потерь. Особенно - после последней дома против Косово. Если верить прессе, до нее коучу собирались предложить новый контракт, теперь же уже не желают.

Босния и Герцеговина

Во вторник в Зенице шла прямая битва против попадания в эту статью. Успех сборной Украины отправил сюда ее соперника. История Боснии очень похожа на Грецию. Иностранный тренер обещал атакующий футбол, построил доверительную атмосферу с игроками, поднял их дух после провальных кампаний и разваленного состояния. Добыл почетные ничьи при хорошей игре во Франции и в Украине. Тем не менее, и здесь в решающий момент команда провалилась. Проиграла дома, когда все было в ее руках.

"Мы сделали 3-4 шага вперед, но против Финляндии отступили назад", - заявил Ивайло Петев. За слабое выступление дома против финнов в ноябре и пресса, и чиновники, и сами игроки и тренер критиковали очень жестко. Хотя в целом проект им нравится, игроки говорят о тактической подготовке и энергии тренера, о сплоченности после пяти лет разрухи. Они не могут дождаться следующего Отбора. Болельщики, встретившие назначение Петева враждебно, уже аплодировали ему перед матчем против Украины.

Пока же Эдин Джеко и Миралем Пьянич остаются лишь с одним большим турниром сборных в карьере. При этом первый был часто травмирован, а второй получил свист от своих болельщиков во время матча против финнов и был изгнан из заявки на Украину из-за увлечения курением и алкоголем вечером перед матчем.

Сложно сказать, куда идет сборная.

Другие

Разочаровала и Австрия с ее тремя десятками игроков из Бундеслиги и игроком мадридского "Реала". Она уступила не только Дании и Шотландии, но и Израилю. Получив от последнего 2:5 в гостях, а от первой 0:4 дома. Франко Фоду нещадно критиковали весной, после успеха на Евро чуть ли не объявили национальным героем, а осенью вернулись к критике. Хотя наставника спас успех в Лиге Наций, принесший место в плей-офф. Возможно, именно из-за него групповой турнир был проведен так безалаберно.

Также разочаровали и аутсайдеры. Уже даже Чемпионат Мира раз в два года кажется не такой уж плохой идеей. Если благодаря ему удастся сократить Отборочный турнир и убрать из него матчи вроде Англия - Сан-Марино и Нидерланды - Гибралтар. Пять главных аутсайдеров турнира пропустили 183 мяча. Последние команды групп набрали лишь 22 очка на десятерых. В Отборе на Евро-2020 - и вовсе 17. А восемь-девять лет назад девять команд набирали 24-28.

Прогресс Люксембурга, его девять очков? Исключение, подтверждающее правило.