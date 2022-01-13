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Сайт Ла Лиги вернул Крым в состав Украины после обращения посольства

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Теперь карта на сайте отображается корректно

Сайт Ла Лиги вернул Крым в состав Украины после обращения посольства

laliga.com

Новина українською

Сайт Ла Лиги внес Крым в состав Украины после обращения украинского посольства в Испании.

Соответствующие изменения были внесены на мировую карту в разделе "Где смотреть Ла Лигу", на странице которого ранее Крым значился частью Российской Федерации.

"Посол Сергей Погорельцев неотложно обратился к президенту Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте Ла Лиги в разделе официальных трансляторов чемпионата, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины.

Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также подчеркнул необходимость соблюдения Ла Лигой политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также санкционных ограничений в отношении РФ" — говорится в заявлении посольства.

На данный момент изменения внесены и карта отображается корректно.

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В статье: Ла Лига
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.01.2022 в 00:09
Отделите Каталонию на карте, чего уж там мелочиться?
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0
0
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Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 00:16
Они только с нами могут подлости делать
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0
-2
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Ракицкий (Питер)
14.01.2022 в 00:04
Зачем вообще делать такое?Для пиара?По Криму і Донбассу вопросов нет,чей он.
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0
-2


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