Сайт Ла Лиги вернул Крым в состав Украины после обращения посольства

Сайт Ла Лиги внес Крым в состав Украины после обращения украинского посольства в Испании.

Соответствующие изменения были внесены на мировую карту в разделе "Где смотреть Ла Лигу", на странице которого ранее Крым значился частью Российской Федерации.

"Посол Сергей Погорельцев неотложно обратился к президенту Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте Ла Лиги в разделе официальных трансляторов чемпионата, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины. Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также подчеркнул необходимость соблюдения Ла Лигой политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также санкционных ограничений в отношении РФ" — говорится в заявлении посольства.

На данный момент изменения внесены и карта отображается корректно.