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Сайт Ла Лиги вернул Крым в состав Украины после обращения посольства
Теперь карта на сайте отображается корректно
laliga.com
Сайт
Соответствующие изменения были внесены на мировую карту в разделе "Где смотреть Ла Лигу", на странице которого ранее Крым значился частью Российской Федерации.
"Посол Сергей Погорельцев неотложно обратился к президенту Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьеру Тебасу Медрано по поводу грубой ошибки, допущенной на сайте Ла Лиги в разделе официальных трансляторов чемпионата, учитывая отсутствие отображения Крымского полуострова на карте Украины.
Посол Украины поднял вопрос о немедленном внесении корректив в соответствующую карту, а также подчеркнул необходимость соблюдения Ла Лигой политики непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также санкционных ограничений в отношении РФ" — говорится в заявлении посольства.
На данный момент изменения внесены и карта отображается корректно.
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