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Агуэро о ЧМ-2022: Возможно, войду в тренерский штаб сборной Аргентины

Чемпионат мира FIFA
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Серхио не сможет сыграть, но будет мотивировать

Агуэро о ЧМ-2022: Возможно, войду в тренерский штаб сборной Аргентины

Фото: Ol Canadian

UA-Футбол
Новина українською

Серхио Агуэро, экс-игрок сборной Аргентины, сказал в интервью ole.com, что собирается присоединиться к команде на Чемпионате мира в Катаре:

"Я собираюсь поехать на Чемпионат мира. Это еще не точно, но скоро будет принято решение. Правда в том, что я хочу там быть. Реальность такова, что если я поеду на ЧМ, то с командой. Я собираюсь тренировать, это не проблема".

Серхио наверняка поехал бы с командой в Катар в качестве игрока, если бы ему не пришлось завершить карьеру в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем:

"Я не смог поехать на Чемпионат мира чтобы сыграть там с моими друзьями и товарищами по команде. Я уже говорил об этом с тренером сборной, Лео Скалони. Очевидно, что я там буду. Если не в качестве игрока, то тренером. Я поеду их мотивировать".

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В статье: Серхио Агуэро Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
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